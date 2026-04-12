Suverénní Žabiny. Ostrava schytala debakl i ve druhém semifinále

Autor:
  13:12
Basketbalistky Žabin Brno rozdrtily v druhém semifinálovém utkání play off SBŠ Ostrava 108:42 a vedou 2:0 na zápasy. Série směřuje k rychlému konci stejně jako souboj mezi USK a KP Brno, který mohou pražské obhájkyně titulu po dvou jasných výhrách ukončit již dnes v podvečer ve své hale Královka. Žabiny a SBŠ se potřetí utkají v úterý, při pozměněném pořadí zápasů tentokrát v Ostravě.

Eliška Hamzová zakončuje | foto: Žabiny Brno

Žabiny navázaly na středeční drtivé vítězství 106:52 a znovu v domácí hale nedaly oslabenému soupeři sebemenší šanci. Už za poločas nastřílely 68 bodů, v zápase trefily celkem 14 trojek a měly drtivou podkošovou převahu. Sedm hráček dalo 11 a více bodů, Eliška Hamzová zaznamenala 17 bodů a 12 doskoků, střelecky stejně úspěšná Kennedy Brownová přidala pod košem deset zisků.

Ostravanky se vůbec nedostaly do zápasu navzdory tomu, že tentokrát měly více času na přípravu oproti prvnímu duelu, k němuž nastoupily pouhý den po završení obratu ze stavu 0:2 na zápasy ve čtvrtfinálové sérii s Chomutovem. Opět jim citelně chyběla pivotka Marina Ewodová, která utrpěla proti Levharticím menší otřes mozku, i opory Oliana Squiresová a další pivotka Iva Beloševičová.

„My určitě zabojujeme, ale karty jsou rozdány. Je to pro nás těžké, Brno má výškovou převahu. Nám se to všechno rozpadlo,“ řekla televizi Nova Sport trenérka Iveta Rašková.

Semifinále play off basketbalové ligy žen - 2. zápas:

2. ZÁPAS
Žabiny Brno - SBŠ Ostrava 108:42 (31:0, 68:19, 91:29)
Nejvíce bodů: Hamzová a Brownová po 17, Záplatová 14 - Nelsonová 11, Válková 9, Vacková 6. Stav série: 2:0.

3. ZÁPAS:

17:00 USK Praha - KP Brno.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Nedvědovy výroky mají dohru. Sparta musí platit přes sto tisíc, sudí jednou chybovali

Aktualizujeme
Gestikuluje sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd.

Slova sparťanského trenéra Jaroslava Nedvěda, jenž se po pátém semifinálovém utkání play off hokejové extraligy, které Pardubice vyhrály 4:3 v prodloužení, opřel do rozhodčích, mají dohru. Ředitel...

ONLINE: Karviná - Liberec 1:1, na rychlou trefu Krollise odpovídá Kahuan

Sledujeme online
Rozhodčí Daniel Vokoun udílí žlutou kartu libereckému kapitánovi Janu Mikulovi.

Aby i dvě kola před koncem základní části zůstali v nejlepší šestce, musejí liberečtí fotbalisté zvítězit. Ve 29. dějství hrají v Karviné, která je osmá se ztrátou devíti bodů. Utkání sledujte v...

12. dubna 2026  13:19,  aktualizováno  13:24

Fotbalisté Žižkova zdolali v druhé lize doma Jihlavu a přiblížili se baráži

Momentka z druholigového utkání Jihlava - Viktoria Žižkov

Fotbalisté Žižkova porazili doma ve 22. kole druhé ligy Jihlavu 2:1. Viktoria neprohrála na jaře ani v šestém utkání, z toho počtvrté zvítězila a z páté pozice ztrácí už jen tři body na třetí...

12. dubna 2026  13:17

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

11. dubna 2026  22:16,  aktualizováno  12. 4.

Házenkáři Plzně porazili Duklu a v extraligovém semifinále srovnali

Tomáš Nejdl z Plzně a jeho střelecký pokus v utkání proti Frýdku.

Házenkáři Plzně doma porazili 31:26 Duklu a stav semifinálové série extraligového play off srovnali na 1:1. Další utkání série hrané na tři vítězství čeká úřadující vicemistry v pátek v Praze.

12. dubna 2026  12:22

Procházka po prohře v UFC: Ten můj soucit! Omlouvám se za výkon, chci odvetu

Jiří Procházka (vlevo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji.

Když by se mu doma v kolébce houpala malá Procházková, možná by se to dalo pochopit. Možná. Soucit? Lítost? Křehké otcovské hormony? Jenže dcerka by měla přijít na svět až příští týden, kdy má jeho...

12. dubna 2026  12:17

Hrdinové Kukla a Christ. Napětí mezi Čechy a Slováky. Jak polský zázrak šokoval mistry

Premium
David Volek (dole), brankář Dominik Hašek a Jaroslav Benák v československých...

Stejně jako snad všichni diváci, kteří před 40 lety sledovali utkání Československo–Polsko na hokejovém šampionátu v Moskvě, jsem nechápal, co se to vlastně děje. Křeč, pech, nervozita a zmar v...

12. dubna 2026

Nebudu lhát, chutná to skvěle! Nosek srazil Toronto dvěma góly, pomohl mu i krajan

Tomáš Nosek (vlevo) z Floridy a Matthew Knies z Toronta.

Asi neočekával, že na první gól v sezoně bude čekat téměř do poloviny dubna. Jenže vleklé zranění drželo českého hokejistu Tomáše Noska dlouho mimo hru. Proti Torontu (6:2) se však konečně dočkal, a...

12. dubna 2026  11:44

Chci přes Spartu postoupit, víc mě nezajímá, hlásí lídr Dynama Červenka

Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Pardubičtí hokejisté mají mají díky sobotním dvěma gólům lídra Romana Červenky do sítě Sparty v kapse mečbol a už v pondělí mohou semifinálovou sérii uzavřít a postoupit do finále. V šestém zápase na...

12. dubna 2026  10:48

Nečas se dotáhl na Pastrňáka a přiblížil se stému bodu, Nosek zazářil dvěma góly

Jack Eichel (vlevo) z Vegas rozehrává, napadá Martin Nečas z Colorada.

Martin Nečas v NHL při prohře Colorada s Vegas 2:3 v prodloužení připravil jeden gól domácích a tři zápasy před koncem základní části NHL má 99 bodů. Jednou asistencí se na výhře Golden Knights...

12. dubna 2026  10:34

Gout zaběhl v Sydney dvoustovku v juniorském světovém rekordu 19,67

Osmnáctiletý australský sprinter Gout Gout (uprostřed) vytvořil na domácím...

Osmnáctiletý australský sprinter Gout Gout vytvořil na domácím šampionátu v Sydney juniorský světový rekord v běhu na 200 metrů časem 19,67 sekundy. O dvě setiny pokořil čtyři roky starý výkon...

12. dubna 2026  9:51

