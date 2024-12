Žabiny ovládly i druhé brněnské derby, rivalky přehrály o více než dvacet bodů

Velkou zásluhu na vítězství účastníka Evropské ligy měly americké podkošové opory. Stephanie Kostowiczová byla s 20 body nejlepší střelkyní zápasu. Elissa Cunaneová si připsala 17 bodů a 13 doskoků. Hosté prohráli na doskoku 32:47. Nepomohlo jim ani 12 trojek. Domácí hráčky se prosadily z dálky jen čtyřikrát.

„Úspěšnost střelby z dlouhé vzdálenosti zase pod dvacet procent. To je čtvrtý nebo pátý zápas. Nevím, jestli už se to hráčkám dostává do hlavy. Jestli je to tím, že nikde nejsme doma a pořád střídáme (haly) Vodovu a Rosničku. Na šestkách nejsme ani na šedesáti procentech,“ řekl kouč Žabin Viktor Pruša televizní stanici Nova Sport.

Po vyrovnané úvodní čtvrtině vyhrály Žabiny druhou část 19:5 a v poločase vedly o 17 bodů. Třetí dějství ovládl soupeř a snížil v ní manko až na osm bodů, ale favorit si výhru pohlídal.

„Vyhráli jsme velkým bodovým rozdílem, ale myslím, že by měl být ještě jednou tak velký. Je to tím, že necháme soupeře hrát. Ve třetí čtvrtině vypneme a prohrajeme ji o sedm bodů. Jsme ukolíbaní, to se pak na projeví na konečném výsledku,“ uvedl Pruša. V září zvítězily Žabiny v derby o 28 bodů.

„Holky vstoupily do zápasu s obrovským nasazením. Bojovaly o každý míč. Dělaly jsme, co jsme mohly, ale nedopadlo to,“ řekla trenérka KP Tany Marcela Krämer. Její tým v součtu s Evropským pohárem prohrál počtvrté za sebou. V tabulce je šestý. „Rozhodly šestky a doskoky. Oni házeli 22 šestek, my deset,“ dodala.

Basketbalová Chance liga žen 10. kolo Žabiny Brno - Tany Brno 85:63 (22:19, 41:24, 58:48)

Nejvíce bodů: Kostowiczová 20, Cunaneová 17, E. Hamzová 15 - Šotolová 19, A. Kopecká 18, Malíková 9. 16:00 Slovanka - Trutnov.