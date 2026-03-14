Nymburk našel druhého přemožitele. Na lídra si vyšlápla Opava, zářil Slavík

Tradiční soupeři spolu hráli v tomto kalendářním roce popáté a z toho potřetí na hřišti Opavy. Tři dny po vítězství nad Terstem v Lize mistrů vedl Nymburk jen krátce v druhé čtvrtině o dva body. V druhém poločase už měli zápas jasně v režii domácí a dokráčeli pro první výhru nad Středočechy od dubna roku 2024. Nymburk v ligovém ročníku prohrál druhý zápas po prosincovém duelu s Pardubicemi.
„Výhra nad Nymburkem je vždycky speciální záležitost a porazit ho o 16 bodů je super. Nemyslím si, že by Nymburk něco podcenil. Je to skvělý mančaft – každý zápas, i když se jim zrovna třeba tolik nedaří, hrají skvěle. Je vidět, že to jsou opravdoví profíci a že hrají naplno. My do utkání sice šli v okleštěné sestavě, na druhou stranu máme kádr dost široký na to, abychom i v takových nesnázích byli připraveni. A zvládli jsme to i v užší sestavě,“ uvedl trenér Opavy David Zach.
V dresu vítězů nastřílel 25 bodů Jakub Slavík. Triple double těsně unikl Isaiahu Grayovi, jenž zaznamenal 23 bodů, 11 asistencí a devět doskoků. Za Nymburk, který měl čtyřicetiprocentní střelbu z pole, dal 21 bodů bývalý reprezentant Jaromír Bohačík.
„Do utkání jsme nenastoupili úplně s energií, s jakou jsme chtěli. Už od začátku jsme se tak nějak tahali a nebylo to úplně ono. V obraně jsme prakticky nebyli. Jim padly střely, nám tolik ne, takže jsme celý zápas jenom doháněli a nakonec jsme dělali hrozně moc chyb. Dneska jsme tady nebyli pořádně hlavou ani tělem. Opava naopak hrála dobře a dokázala toho využít, potrestat nás a vyhrát,“ uvedl nymburský basketbalista František Rylich.
Druhé Pardubice vyhrály 90:76 v Děčíně, třetí Brno porazilo 90:85 Písek. Do prodloužení šel zápas v Ostravě, kde domácí proti Ústí nad Labem usilovali o ukončení série porážek. Hostující Sluneta ale vybojovala výhru 91:87 a uštědřila Nové huti šestou prohru v řadě.
Basketbalová Maxa liga mužů - nadstavba
Skupina A1 - 8. kolo
Ostrava - Ústí nad Labem 87:91 po prodl. (18:17, 39:40, 58:62, 76:76)
Děčín - Pardubice 76:90 (22:29, 44:52, 59:66)
Opava - Nymburk 105:89 (20:12, 53:41, 83:72)
Brno - Písek 90:85 (27:19, 48:40, 67:59)