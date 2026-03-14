Nymburk našel druhého přemožitele. Na lídra si vyšlápla Opava, zářil Slavík

  21:31aktualizováno  22:05
Basketbalisté Opavy po sérii devíti porážek a téměř dvou letech zdolali Nymburk. Slezané zápas 8. kola nadstavbové skupiny A1 vyhráli 105:89 a lídrovi soutěže uštědřili druhou porážku v této ligové sezoně.

Jakub Slavík střílí proti Nymburku trestný hod. | foto: BK Opava

Tradiční soupeři spolu hráli v tomto kalendářním roce popáté a z toho potřetí na hřišti Opavy. Tři dny po vítězství nad Terstem v Lize mistrů vedl Nymburk jen krátce v druhé čtvrtině o dva body. V druhém poločase už měli zápas jasně v režii domácí a dokráčeli pro první výhru nad Středočechy od dubna roku 2024. Nymburk v ligovém ročníku prohrál druhý zápas po prosincovém duelu s Pardubicemi.

„Výhra nad Nymburkem je vždycky speciální záležitost a porazit ho o 16 bodů je super. Nemyslím si, že by Nymburk něco podcenil. Je to skvělý mančaft –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ každý zápas, i když se jim zrovna třeba tolik nedaří, hrají skvěle. Je vidět, že to jsou opravdoví profíci a že hrají naplno. My do utkání sice šli v okleštěné sestavě, na druhou stranu máme kádr dost široký na to, abychom i v takových nesnázích byli připraveni. A zvládli jsme to i v užší sestavě,“ uvedl trenér Opavy David Zach.

V dresu vítězů nastřílel 25 bodů Jakub Slavík. Triple double těsně unikl Isaiahu Grayovi, jenž zaznamenal 23 bodů, 11 asistencí a devět doskoků. Za Nymburk, který měl čtyřicetiprocentní střelbu z pole, dal 21 bodů bývalý reprezentant Jaromír Bohačík.

„Do utkání jsme nenastoupili úplně s energií, s jakou jsme chtěli. Už od začátku jsme se tak nějak tahali a nebylo to úplně ono. V obraně jsme prakticky nebyli. Jim padly střely, nám tolik ne, takže jsme celý zápas jenom doháněli a nakonec jsme dělali hrozně moc chyb. Dneska jsme tady nebyli pořádně hlavou ani tělem. Opava naopak hrála dobře a dokázala toho využít, potrestat nás a vyhrát,“ uvedl nymburský basketbalista František Rylich.

Druhé Pardubice vyhrály 90:76 v Děčíně, třetí Brno porazilo 90:85 Písek. Do prodloužení šel zápas v Ostravě, kde domácí proti Ústí nad Labem usilovali o ukončení série porážek. Hostující Sluneta ale vybojovala výhru 91:87 a uštědřila Nové huti šestou prohru v řadě.

Basketbalová Maxa liga mužů - nadstavba

Skupina A1 - 8. kolo

Ostrava - Ústí nad Labem 87:91 po prodl. (18:17, 39:40, 58:62, 76:76)
Nejvíce bodů: Palyza 17, Cato a Greer po 12 - N. Johnson 24, Vyoral 21, Lawrence 13

Děčín - Pardubice 76:90 (22:29, 44:52, 59:66)
Nejvíce bodů: Edwards 15, Štěrba 14, Davis 13 - Bonham 23, Bryant 17, Kovář 12

Opava - Nymburk 105:89 (20:12, 53:41, 83:72)
Nejvíce bodů: Slavík 25, Gray 23, Lavon Person 17 - Bohačík 21, Hruban 13, Perkins 12

Brno - Písek 90:85 (27:19, 48:40, 67:59)
Nejvíce bodů: Kalu 18, Farský 12, Cisarik 11 - Týml 28, Burda a Zvolánek po 13

Nymburk našel druhého přemožitele. Na lídra si vyšlápla Opava, zářil Slavík

Jakub Slavík střílí proti Nymburku trestný hod.

Basketbalisté Opavy po sérii devíti porážek a téměř dvou letech zdolali Nymburk. Slezané zápas 8. kola nadstavbové skupiny A1 vyhráli 105:89 a lídrovi soutěže uštědřili druhou porážku v této ligové...

