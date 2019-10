Po skvělém MS zpět na domácí palubovky. Startuje basketbalová liga

Nymburk bude usilovat o sedmnáctý titul za sebou, ale medailové ambice mají také v Olomoucku a Děčíně.

„Liga má úroveň. Sice je dominantní Nymburk, ale v minulé sezoně ukázaly Svitavy, že jdou nahoru. Olomoucko hrálo dobře, Děčín, Pardubice budou kvalitní,“ řekl novinářům šéf basketbalové federace Miroslav Jansta.

Nymburk, který v minulém ročníku stejně jako v sezoně 2013/14 prošel ligou bez porážky, vstoupí do soutěže s výrazně pozměněným kádrem. Přes léto přišlo pět nových hráčů a tým výrazně omladil. Českého mistra posílili pivoti Zach Hankins s Haydenem Daltonem a rozehrávači Jakub Tůma, Rok Rogič a Deishuan Booker.

„Jsme na tyhle obměny zvyklí. Kluci, co přišli, jsou mladší než ti, co přišli loni. Jsou hladovější a chtějí vyhrávat. České jádro zůstalo pohromadě a kolem nás se to poskládá,“ řekl Vojtěch Hruban. „V přípravě jsme ukázali, že můžeme hrát ve velkém tempu, a když budeme hrát ještě chytřeji, tak to bude dobrý,“ dodal hráč Nymburku, který také čekají boje v Lize mistrů.

Za největšího konkurenta v boji o titul Hruban považuje Olomoucko, se kterým se středočeský celek v minulé sezoně utkal v semifinále. „Největší respekt máme z Olomoucka, které hrálo výborný basket a teď udrželo kádr, takže bude ještě sehranější,“ řekl člen úspěšné české reprezentace.

Celek z Prostějova se bude opět opírat o výkony nejužitečnějšího hráče ligy Javonteho Douglase, ke kterému navíc přišli jiný Američan Malik Morgan a bosenský pivot Igor Josipovič.

„Naše ambice jsou medailové. Postup do semifinále pro nás rozhodne o tom, jestli to byla úspěšná, nebo neúspěšná sezona,“ uvedl Lukáš Palyza, další z lídrů Olomoucka.

Vysoké cíle má i Děčín, který v minulé sezoně došel do finále a vyrovnal klubové maximum z ročníků 2014/15, 2015/16 a 2016/17. Severočeský celek bude opět spoléhat na americké opory Lamba Autreyho a pivota Klinta Carlsona, kteří byli v minulé sezoně nejlepšími střelci týmu.

„Boj o finále bude velice otevřený a cílí na něj hodně týmů. Náš cíl je hrát o medaile, takže bychom chtěli postoupit do semifinále, a co bude dál, to uvidíme. Budeme se o to prát, ale nemůžeme počítat s tím, že máme finále předplacené,“ prohlásil generální manažer Děčína Lukáš Houser.

Soutěž se hraje stejným systémem jako v minulém ročníku. Po základní části se tabulka rozdělí na dvě skupiny - v první si osm celků zahraje o šest míst v play off, ve druhé se kluby z 9. až 12. místa utkají o dvě místa v předkole play off, v němž narazí na dva nejhorší týmy z první skupiny. Čtvrtfinále a semifinále se poté hraje na čtyři vítězné zápasy, finále na tři.