Předčili i Nymburk a došli si pro titul. Rytas si po obratu podmanil Ligu mistrů

K historické výhře dovedl Rytas především rozehrávač Simonas Lukošius, jenž trefil sedm z deseti trojek a s 23 body byl nejlepším střelcem finále. Po utkání v Badaloně převzal ocenění pro nejužitečnějšího hráče závěrečného turnaje. Bývalý nymburský rozehrávač Jerrick Harding přispěl k vítězství 16 body a šesti asistencemi.
V dresu AEK dal 23 bodů James Nunnally. Stříbro získal s aténským klubem i někdejší pivot Nymburka Keyshawn Feazell, který se ve finále prosadil 15 body.
Málaga, která ovládla předchozí dva ročníky, vybojovala bronz. V utkání o třetí místo porazila Tenerife 85:80.
Final Four basketbalové Ligy mistrů v Badaloně:
Finále:
O 3. místo: