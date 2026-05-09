Předčili i Nymburk a došli si pro titul. Rytas si po obratu podmanil Ligu mistrů

Autor: ,
  23:26
Basketbalovou Ligu mistrů vyhrál Rytas Vilnius jako první litevský tým v historii. Čtvrtfinálový přemožitel Nymburka porazil ve finále AEK Atény 92:86 po prodloužení. Řecký tým přitom ve třetí čtvrtině vedl už o 20 bodů. Rytas však předvedl skvělou čtvrtou čtvrtinu, kterou ovládl 35:17 a vyrovnal na 80:80. V prodloužení už měl navrch.
Basketbalisté Rytasu Vilnius slaví vítězství v Lize mistrů. | foto: FIBA

K historické výhře dovedl Rytas především rozehrávač Simonas Lukošius, jenž trefil sedm z deseti trojek a s 23 body byl nejlepším střelcem finále. Po utkání v Badaloně převzal ocenění pro nejužitečnějšího hráče závěrečného turnaje. Bývalý nymburský rozehrávač Jerrick Harding přispěl k vítězství 16 body a šesti asistencemi.

V dresu AEK dal 23 bodů James Nunnally. Stříbro získal s aténským klubem i někdejší pivot Nymburka Keyshawn Feazell, který se ve finále prosadil 15 body.

Málaga, která ovládla předchozí dva ročníky, vybojovala bronz. V utkání o třetí místo porazila Tenerife 85:80.

Final Four basketbalové Ligy mistrů v Badaloně:

Finále:
Rytas Vilnius - AEK Atény 92:86 po prodl.

O 3. místo:
Málaga - Tenerife 85:80

