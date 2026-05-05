Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Třikrát mistryně světa, třikrát zlatá na olympiádě. Charlesová v 37 končí kariéru

Autor: ,
  17:32
Trojnásobná olympijská šampionka Tina Charlesová ukončila kariéru. Jako druhá nejlepší střelkyně historie WNBA. Sedmatřicetiletá americká basketbalistka to oznámila na sociálních sítích.
Americká basketbalistka Tina Charlesová (vlevo) pověsila na krk tokijské zlato...

Americká basketbalistka Tina Charlesová (vlevo) pověsila na krk tokijské zlato své spoluhráčce Brittney Grinerové. | foto: AP

Sylvia Fowlesová (34) z Minnesota Lynx útočí na koš Washington Mystics, brání...
Tina Charlesová ze Spojených států se raduje ze své trefy.
Tina Charlesová v dresu New York Liberty
Tina Charlesová na lavičce New York Liberty
19 fotografií

„Někdy prostě musíte svůj život přehodnotit,“ uvedla Charlesová. „Ne každý může jít až do konce. Abyste rostli, musíte být upřímní a já pochopila, že se musím vydat jiným směrem,“ přidala.

„V kariéře jsem zažila největší úspěchy i nejhorší zklamání, ale za všechno jsem vděčná,“ dodala Charlesová, která ve WNBA nastupovala za Connecticut, New York, Washington, Phoenix, Seattle nebo Atlantu.

Ve WNBA na titul Charlesová nikdy nedosáhla, s kariérou se však rozloučila s 8396 body jako druhá nejlepší střelkyně v historii soutěže. Víc má na kontě pouze legendární Diana Taurasiová (10 646). V roce 2012 – ve své třetí sezoně – navíc byla vyhlášena MVP ligy.

Americká pivotka Tina Charlesová míří k českému koši kolem Petry Kulichové, přihlíží Jana Veselá.

V Evropě si Charlesová zahrála za Fenerbahce nebo Galatasaray Istanbul. S americkou reprezentací ovládla olympiádu v letech 2012, 2016 a 2021, na kontě má také tři zlata z mistrovství světa (2010, 2014 a 2018).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru

Veronika Jenčová po své premiéře na olympijských hrách.

Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Jsem jako trenér sedmnáctého týmu ligy, říká nový šéf českých rozhodčích

Carlos Clos Gómez na tiskové konferenci ve strahovském sídle fotbalové asociace...

Když dostal slovo, o rozhodčích a jejich problematice mluvil dlouho a zaníceně. „Aspoň vidíte, proč jsme se zdrželi,“ prohodil s úsměvem předseda fotbalové asociace David Trunda k projevu Carlose...

5. května 2026  18:44

Wawrinka ukončí kariéru během domácího turnaje. Na programu je emotivní rozlučka

Stan Wawrinka a jeho jednoručný bekhend na Australian Open.

Tenista Stan Wawrinka uzavře úspěšnou sportovní kariéru doma. Jedenačtyřicetiletý švýcarský matador se rozhodl rozloučit na podzimním turnaji v Basileji.

5. května 2026  18:21

Třikrát mistryně světa, třikrát zlatá na olympiádě. Charlesová v 37 končí kariéru

Americká basketbalistka Tina Charlesová (vlevo) pověsila na krk tokijské zlato...

Trojnásobná olympijská šampionka Tina Charlesová ukončila kariéru. Jako druhá nejlepší střelkyně historie WNBA. Sedmatřicetiletá americká basketbalistka to oznámila na sociálních sítích.

5. května 2026  17:32

Fotbalovým sudím v Česku bude šéfovat cizinec. Kovaříka nahradí španělský expert

Carlos Clos Gómez, někdejší španělský sudí byl jmenován novým předsedou komise...

Fotbalovým sudím v Česku bude zase šéfovat cizinec. Carlos Clos Gómez, bývalý španělský arbitr a ještě loni člen tamní komise rozhodčích se zaměřením na VAR, od příští sezony nahradí Libora Kovaříka....

5. května 2026  16:12

Novým trenérem biatlonistů je Šlesingr. Davidová pokračuje, Vinklárková také

Ondřej Moravec (vlevo) a Michal Šlesingr na začátku svého společného působení u...

Už nikoliv Michael Málek, ale Michal Šlesingr povede od příští sezony mužskou reprezentaci biatlonistů, v trenérské dvojici se svým někdejším reprezentačním kolegou Ondřejem Moravcem. To je největší...

5. května 2026

Pingpongový úkaz. Bývalý kouč šampiona si zahrál na mistrovství světa. V 73 letech

Stolní tenista Wang Qi si zahrál na mistrovství světa družstev v Londýně v 73...

Dvakrát prohrál jasně 0:3, v prvním zápase získal osm míčků, ve druhém dokonce pouhé čtyři. Ale výsledek nebyl pro stolního tenistu Wanga Qiho tím hlavním. Na probíhajícím mistrovství světa družstev...

5. května 2026  15:30

Manželka musí stát v pozadí. Olympijský vítěz čelí obviněním ze sexismu

Rakušan Benjamin Karl slaví zisk zlaté medaile ve finále paralelního obřího...

Snowboardista Benjamin Karl se letos zapsal do historie. Na olympijských hrách získal ve svých čtyřiceti letech zlato v paralelním obřím slalomu a stal se nejstarším individuálním vítězem v historii...

5. května 2026  15:24

Najali jste lháře. Toronto ohromilo volbou manažera, v minulosti porušoval pravidla

John Chayka, nový generální manažer Toronta, na tiskové konferenci.

O lecčems vypovídá, že jeho nástup do funkce na chvíli zastínil i zápasy play off NHL. Koneckonců se stává novým generálním manažerem Toronta, organizace v hokejem poblázněném městě, která se...

5. května 2026

Zlomeniny se hromadí a ženská Vuelta přichází o největší hvězdy

Noemi Rüeggová přijíždí do cíle první etapy Vuelty 2026.

Peloton ženské Vuelty má za sebou teprve dvě etapy, už nyní ho ale decimují zranění. Po jedné z hlavních hvězd závodu Marianne Vosové musely po pádu odstoupit také vedoucí žena závodu Noemi Rüeggová...

5. května 2026  14:54

Napojení na Černaje, nabádání k nekalým praktikám. Olomoucký Elbel nesmí hrát

Olomoucký obránce Elbel se snaží zablokovat střelu teplického Nyarka.

Ve víkendovém utkání fotbalové ligy na Bohemians odehrál přibližně čtvrthodiny. Další minuty však olomoucký obránce Jakub Elbel minimálně do konce sezony už nepřidá. Etická komise mu s okamžitou...

5. května 2026  12:12,  aktualizováno  14:49

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Uvidí ji fanoušci ještě hrát? Bartyová promluvila o návratu na kurty

V roce 2022 vyhrála Ashleigh Bartyová domácí Australian Open.

Bývalá světová jednička Ashleigh Bartyová oslavila na konci dubna třicáté narozeniny. Kariéru ukončila na vrcholu v roce 2022 a od té doby žije klidnějším rodinným životem. Přesto pravidelně čelí...

5. května 2026  14:14

Obviněný rozhodčí Petřík se přiznal ke korupci, usiluje o dohodu o vině a trestu

Hlavní rozhodčí Jan Petřík uděluje pokutový kop pro Slavii v utkání proti...

Fotbalový rozhodčí Jan Petřík, který figuruje v sázkařské kauze, se podle serveru odkryto.cz přiznal ke korupci. Třiatřicetiletý sudí podle webu usiluje o dohodu o vině a trestu. Petřík měl za úplatu...

5. května 2026  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.