Třikrát mistryně světa, třikrát zlatá na olympiádě. Charlesová v 37 končí kariéru

„Někdy prostě musíte svůj život přehodnotit,“ uvedla Charlesová. „Ne každý může jít až do konce. Abyste rostli, musíte být upřímní a já pochopila, že se musím vydat jiným směrem,“ přidala.
„V kariéře jsem zažila největší úspěchy i nejhorší zklamání, ale za všechno jsem vděčná,“ dodala Charlesová, která ve WNBA nastupovala za Connecticut, New York, Washington, Phoenix, Seattle nebo Atlantu.
Ve WNBA na titul Charlesová nikdy nedosáhla, s kariérou se však rozloučila s 8396 body jako druhá nejlepší střelkyně v historii soutěže. Víc má na kontě pouze legendární Diana Taurasiová (10 646). V roce 2012 – ve své třetí sezoně – navíc byla vyhlášena MVP ligy.
V Evropě si Charlesová zahrála za Fenerbahce nebo Galatasaray Istanbul. S americkou reprezentací ovládla olympiádu v letech 2012, 2016 a 2021, na kontě má také tři zlata z mistrovství světa (2010, 2014 a 2018).