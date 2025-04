Basketbalisté Olomoucka udolali Opavu v prodloužení a jsou krok od semifinále

Olomoucko vyhrálo i druhý domácí zápas v sérii, přestože v druhé čtvrtině prohrávalo už o 19 bodů. Slezanům nevyšel vstup do druhého poločasu a rychle o náskok přišli.

„Nedokážu si vysvětlit, co dokážeme z toho zápasu udělat. Co sami dokážeme s prominutím zhovadit. Emočně jsem dneska úplně vyčerpaný. Prohráli jsme vyhraný zápas,“ řekl opavský kapitán Jakub Šiřina České televizi.

„Hrajeme hloupě. Neumíme číst v útoku chyby soupeře, neumíme je potrestat. Někdy hrajeme zbytečně zbrkle,“ láteřil Šiřina, který dal v zápase 13 bodů. Lepší byli v opavském týmu jen Rob Howard a Luděk Jurečka se 17 body.

Olomoucko, které šlo do play off až ze sedmého místa, opět táhly americké posily. Langston Wertz dal 32 bodů včetně pěti trojek, John-Michael Wright nastřílel 26 bodů a nejužitečnější hráč ligy Noah Carter měl 18 bodů.

„Je to pořád dokola. Nejsme schopní pohlídat pět zahraničních hráčů Olomoucka. To je jediné, co nás trápí. Čeští hráči tam sbírají drobky. My se musíme zaměřit na těch pět hráčů, což se nám nedaří,“ uvedl Šiřina.

Právě zkušený rozehrávač rozjížděl v závěru základní hrací doby poslední útok Opavy, z kterého mohli hosté rozhodnout, ale přišel o míč a po Wrightově nepřesné střele následovalo prodloužení. V něm Olomoucko dominovalo a nasázelo 20 bodů.

„Hraje se na čtyři vítězné. Musíme vyhrát doma a vrátit sérii sem. Uvidíme, jestli na Olomoucko dopadne nějaká deka,“ prohlásil Šiřina.