Vybučeli ho, teď je jejich. S fandy Ústí budeme na jedné straně, doufá Vyoral

Proč jste ve čtvrtfinále upadl v nemilost ústeckých diváků?

Bučeli na mě jako na soupeře. Asi si mysleli, že ještě máme nedořešené účty s jejich Tyem Nicholsem, když hrál v Děčíně. Anebo je nějaká tradice na mě bučet v play off. Já to neberu nějak hrozivě, jsem s tím v pohodě. Teď hraju za Slunetu a doufám, že to bude normální.

Myslíte facku, kterou jste dostal od Nicholse rok předtím při podávání rukou také v play off?

Ano. Tehdy se na druhé straně úplně nepovedly zkrotit emoce, pak z toho vznikla fáma. Nařkli mě z rasismu, samozřejmě to tak nebylo. Neřekl jsem jedinou rasistickou urážku. Cítil jsem, že to byla sebeobrana za to, co udělal. Tím bych to uzavřel. My jsme si to trošku vyříkali, podali jsme si ruce, že jsme v pohodě.

Dokážete se soupeři dostat pod kůži takzvaným trash talkem?

Asi jo. I spoustu hráčů to dělá mně, aby se mě snažili vyvést z míry. Nevadí mi ani být ten, co něco řekne. Jsem zvyklý z jedné i druhé strany.

Co se tak říká, abyste rozhodil protihráče?

Jak kdy. Spousta slov je sprostých.

Působí na vás?

Já se tomu spíš jen zasměju. Už to nějakou sezonu trvá, spíš mě to vyhecuje ještě k lepším výkonům.

I když jste byl soupeř, jak na vás působila kulisa v Ústí během play off?

Ústečtí fanoušci skoro každý zápas halu vyprodali, což je super, to hráč chce zažívat. Byl jsem se podívat i na jedno semifinále s Děčínem a atmosféra byla neuvěřitelná, srovnatelná s tou v Opavě. Jen dobře, že lidi chodí. Doufám, že budeme zase předvádět atraktivní basketbal a vyhrávat pro ně.

Proč jste se upsal Ústí?

Po sezoně mi skončila smlouva s Pardubicemi, čekal jsem na nějaké nabídky, které přišly. Vyhodnotil jsem si, že Ústí mi bude dávat největší smysl.

V čem?

Jednak v zázemí, to je jedno z nejlepších v České republice. Pak Ústí je vicemistr, takže nějaké ambice tu jsou a já nechci hrát deváté desáté místo. A jelikož mám spoustu kamarádů a rodinu v Praze, je to v dobré dojezdové vzdálenosti.

Rozehrávač Tomáš Vyoral z dresu Pardubic.

Pardubice byly ve hře?

Tím, že mi nenabídly prodloužení kontraktu, to padlo hned po sezoně. Chtějí obměnit tým, neberu to ve zlém. To je normální sportovní život a člověk jde dál.

Angažmá sportovně nevyšlo, že?

Pokud mluvíme upřímně a na rovinu, ambice naplněné nebyly. Každý doufal v medaili. Za pět let, co jsem tam byl, jsme nic významného neuhráli. Celkově to angažmá bylo pro mě asi spíš zklamáním.

I z osobního hlediska?

Snažil jsem se odvádět co nejlepší výkony. Byly lepší a horší sezony, to k tomu patří. Celkově jsme nebyli schopní ať už zůstat všichni zdraví, anebo se semknout jako tým a uhrát nějaký lepší výsledek.

V Ústí se po stříbru začal stavět tým skoro od nuly. Nebál jste se toho?

Pro start sezony to je minus. Přišel nový trenér, který po nás chce něco jiného, než jsme každý byli zvyklí. Nový tým si taky musí sednout, ale myslím, že ho máme dobrý včetně Američanů a individualit. Teď už jen musíme táhnout za jeden provaz a být schopní bránit.

Trenér Tomáš Reimer nemá s NBL zkušenosti. Budete mu k ruce?

My zkušení se mu budeme snažit co nejvíc pomoct. I pro něj to je obrovská výzva. Šancí v nejvyšší lize je málo. A já doufám, že si to sedne i z tohoto hlediska a uhrajeme něco zajímavého.

Po vás klub získal i Adama Číže z Kolína, dalšího top rozehrávače. Vyhovíte si?

My to s kluky řešili. Adam je určitě jeden z nejlepších hráčů české ligy, má spoustu zkušeností a nespočet odehraných minut. Doufám, že se sehrajeme. Jsme v pohodě spolu, můžeme být spolu na hřišti. Musíme si říct, co jeden od druhého čeká.