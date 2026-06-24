Bartoně vystřídal Slovinec Hojč. USK si od něj slibuje zavedení vítězné kultury

Hojč na lavičce vystřídá reprezentačního kouče Luboše Bartoně, který skončil po jedné sezoně už v květnu.
USK očekává, že pod Hojčovým vedením zahájí novou éru. „Nazvěme to návrat k hodnotám a vítězství. Roli režiséra svěřujeme opět do rukou zahraničního, tentokrát i zkušeného trenéra. Teo Hojč je představitel jedné z nejlepších evropských škol. Slovinský basketbal generuje skvělé mladé hráče a týmy s vítěznou mentalitou a to by měla být cesta i pro nás. Teo naváže na strategii práce s českými hráči, kterou posune na vítězný level. Jsem přesvědčen, že jeho zkušenosti z budování vítězných kultur nám budou inspirací,“ uvedl na webu USK generální manažer Petr Jachan.
Hojč v minulosti působil mimo jiné na Slovensku, kde získal double s týmem Spišské Nové Vsi, titul s Levicemi a několikrát byl zvolen trenérem roku. Trénoval i v Maďarsku či Kosovu.