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Bartoně vystřídal Slovinec Hojč. USK si od něj slibuje zavedení vítězné kultury

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  20:28

Slovinský trenér Teo Hojč, nově povede USK Praha. | foto: USK Praha

Novým trenérem basketbalistů USK Praha se stal Slovinec Teo Hojč. O příchodu pětačtyřicetiletého kouče, od kterého si slibuje mimo jiné zkušenosti s budováním týmu a zapracováváním mladých hráčů, informoval klub na sociálních sítích.

Hojč na lavičce vystřídá reprezentačního kouče Luboše Bartoně, který skončil po jedné sezoně už v květnu.

USK očekává, že pod Hojčovým vedením zahájí novou éru. „Nazvěme to návrat k hodnotám a vítězství. Roli režiséra svěřujeme opět do rukou zahraničního, tentokrát i zkušeného trenéra. Teo Hojč je představitel jedné z nejlepších evropských škol. Slovinský basketbal generuje skvělé mladé hráče a týmy s vítěznou mentalitou a to by měla být cesta i pro nás. Teo naváže na strategii práce s českými hráči, kterou posune na vítězný level. Jsem přesvědčen, že jeho zkušenosti z budování vítězných kultur nám budou inspirací,“ uvedl na webu USK generální manažer Petr Jachan.

Hojč v minulosti působil mimo jiné na Slovensku, kde získal double s týmem Spišské Nové Vsi, titul s Levicemi a několikrát byl zvolen trenérem roku. Trénoval i v Maďarsku či Kosovu.

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