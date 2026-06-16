Jedenačtyřicetiletý brazilský rodák se španělským pasem Splitter přišel do Portlandu loni v červnu do role asistenta hlavního kouče Chaunceyho Billupse.
Když byl Billups v říjnu zatčen v rámci federálního vyšetřování sázkařské aféry, posunul se bývalý brazilský pivotman do role dočasného hlavního trenéra.
Trail Blazers dovedl Splitter poprvé od sezony 2020/21 k pozitivní bilanci v základní části a do play off, v jehož prvním kole tým vypadl v pěti zápasech s pozdějším finalistou San Antonio Spurs. Český reprezentant Krejčí byl do Portlandu vyměněn v únoru z Atlanta Hawks.
|
Jsem nevinen! Billups stanul u soudu kvůli sázkařským a pokerovým podvodům
Chicago Bulls sice začali uplynulý ročník skvěle, ale nakonec náleželi k nejhorším týmům v lize a počtvrté za sebou nepostoupili do play off. V průběhu sezony se rozhodli pro výraznou obměnu kádru, v dubnu se majitelé rozloučili s dosavadním managementem. Po šesti letech u Bulls nakonec skončil i trenér Billy Donovan.