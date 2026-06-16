Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Krejčího a spol. dovedl do play off. Teď Splitter míří trénovat do Chicaga

Autor: ,
  7:23
Chicago Bulls našli nového kouče, povede je Tiago Splitter, dosavadní trenér Portland Trail Blazers a jediného českého basketbalisty v NBA Víta Krejčího. Uvedla to agentura AP s odkazem na svůj zdroj u Bulls.
Tiago Splitter před zápasem Portland Trail Blazers

Tiago Splitter před zápasem Portland Trail Blazers | foto: Jenny KaneAP

Tiago Splitter jako trenér Portland Trail Blazers
Tiago Splitter z Atlanty má k míči blíž než DeAndre Jordan z LA Clippers.
Zach Randolph z Memphisu se pokouší o střelu, blokují ho Tiago Splitter (vlevo)...
RIVALOVÉ ZE SPURS. Šampioni NBA ze San Antonia proti sobě stanuli na...
22 fotografií

Jedenačtyřicetiletý brazilský rodák se španělským pasem Splitter přišel do Portlandu loni v červnu do role asistenta hlavního kouče Chaunceyho Billupse.

Když byl Billups v říjnu zatčen v rámci federálního vyšetřování sázkařské aféry, posunul se bývalý brazilský pivotman do role dočasného hlavního trenéra.

Trail Blazers dovedl Splitter poprvé od sezony 2020/21 k pozitivní bilanci v základní části a do play off, v jehož prvním kole tým vypadl v pěti zápasech s pozdějším finalistou San Antonio Spurs. Český reprezentant Krejčí byl do Portlandu vyměněn v únoru z Atlanta Hawks.

Jsem nevinen! Billups stanul u soudu kvůli sázkařským a pokerovým podvodům

Chicago Bulls sice začali uplynulý ročník skvěle, ale nakonec náleželi k nejhorším týmům v lize a počtvrté za sebou nepostoupili do play off. V průběhu sezony se rozhodli pro výraznou obměnu kádru, v dubnu se majitelé rozloučili s dosavadním managementem. Po šesti letech u Bulls nakonec skončil i trenér Billy Donovan.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Boky jako skříň pod dohledem šampionky. Ledecká překvapila na koncertě Farne

Ester Ledecká na startu Rallye des Princesses

První ze tří velkolepých koncertů Ewy Farne v pražském Edenu přinesl i jedno nečekané sportovní překvapení. Během hitu Mám boky jako skříň se mezi tanečníky objevila trojnásobná olympijská vítězka...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Australský sudí z rasismu očištěn, Španělé čelí kritice

Sledujeme online
Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek mluví k hráčům na tréninku.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

15. června 2026  23:29,  aktualizováno  16. 6. 7:42

6. den MS ve fotbale 2026: Francie nastoupí proti Senegalu, Argentinu čeká Alžírsko

Argentinští fotbalisté během tréninku na mistrovství světa

Do mistrovství světa vstoupí další dva favorité na celkový triumf. Francie zahájí své působení na turnaji soubojem se Senegalem, úřadující mistři světa z Argentiny se představí proti Alžírsku. Na...

16. června 2026  7:29

Krejčího a spol. dovedl do play off. Teď Splitter míří trénovat do Chicaga

Tiago Splitter před zápasem Portland Trail Blazers

Chicago Bulls našli nového kouče, povede je Tiago Splitter, dosavadní trenér Portland Trail Blazers a jediného českého basketbalisty v NBA Víta Krejčího. Uvedla to agentura AP s odkazem na svůj zdroj...

16. června 2026  7:23

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

16. června 2026  7:05

Francie na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska, historie

Francouzští fotbalisté po prohře v přípravě s Pobřežím slonoviny děkují...

Francie na mistrovství světa ve fotbale dlouhodobě patří mezi největší favority a šampionát v roce 2026 nebude výjimkou. Ve skupině I ji čekají Senegal, Irák a Norsko. Program, soupisku, klíčové...

16. června 2026

A máma u toho nebyla kvůli vízům. Hrdina Vozinha vychytal Španěly, pak objasnil slzy

Brankář Kapverd Vozinha po zápase se Španělskem.

Když se kolem něj po závěrečném hvizdu sesypali spoluhráči, neubránil se slzám. Těžko si mohl představit lepší debut na fotbalovém mistrovství světa. Nejenom pro svou zemi, ale také po individuální...

16. června 2026  6:30

Pohled do země jako protest proti FIFA. Bielsa dostává svérázné pověsti i na MS

Marcelo Bielsa promlouvá ke svým svěřencům během zápasu se Saudskou Arábií.

Poosmé se jako trenér představil na tom největším jevišti, poosmé jeho tým nedokázal vstřelit víc než jeden gól. Argentinský trenér ve službách Uruguaye Marcelo Bielsa si po úvodní remíze 1:1 na...

16. června 2026  6:12

Írán - Nový Zéland 2:2, atraktivní zápas vítěze nepřinesl. Dvakrát se trefil Just

Novozélandský Elijah Just slaví svůj druhý gól v zápase s Íránem.

Fotbalové mistrovství světa má čtvrtého dvougólového střelce. V úterý nad ránem středoevropského času se ním stal novozélandský útočník Elijah Henry Just, který se dvakrát prosadil proti Íránu. Jeho...

16. června 2026,  aktualizováno  5:06

Saúdská Arábie - Uruguay 1:1, drtivý finiš Jihoameričanů nestačil, pak podivný konec

Gólman Al Owais ze Saudské Arábie zasahuje v utkání s Uruguayí.

Na šampionátu v Rusku v roce 2018 spolu hráli druhý zápas ve skupině, teď se utkali hned na startu. Fotbalisté Saúdské Arábie uhráli proti Uruguayi cennou remízu 1:1, zejména v druhém poločase totiž...

15. června 2026,  aktualizováno  16. 6. 2:29

Baron Prášil z Teplic. Kopal s Eusébiem a Američanům nakukal: Hrál jsem finále MS!

Premium
Josef Jelínek v roce 1973 v dresu New York Cosmos s míčem u nohy.

Připravte se: možná jste nikdy neslyšeli bláznivější fotbalovou story. O mazaném chlapíkovi z Česka, který si po emigraci začal říkat Joe a v klubu New York Cosmos, za který kopal i Pelé, ho dodnes...

16. června 2026

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Belgie - Egypt 1:1, čekání na první výhru na MS trvá, Afričany o ni připravil vlastní gól

Romelu Lukaku (Belgie) slaví se spoluhráči vyrovnávací gól na 1:1 na...

Od 19 minuty vedli, ale prvního vítězství na mistrovství světa se nakonec nedočkali. Egyptští fotbalisté na úvod šampionátu remizovali 1:1 s Belgií 1:1. Úvodní branku zápasu vstřelil Ašúr, ale v 66....

15. června 2026,  aktualizováno  23:33

Prospal se vrací do NHL, bývalý útočník přijal trenérskou pozici v St. Louis

Václav Prospal

Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezony asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, jenž v uplynulých třech sezonách pracoval...

15. června 2026  23:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.