Basketbalistky USK zahájí boj o postup do Final Six. Se Zaragozou přijede i Voráčková

  7:00
Basketbalistky ZVVZ USK Praha ve středu vstoupí do boje o postup do Final Six Euroligy, v níž obhajují titul. Svěřenkyně trenéra Martina Bašty přivítají Zaragozu a v sérii play in o čtvrtfinále, která se hraje na dva vítězné zápasy, budou chtít získat první úspěch. Musí se obejít bez zraněné americké pivotky Brionny Jonesové, se španělským celkem by měla přicestovat bývalá hráčka USK Veronika Voráčková. Utkání začne v hale Královka v 19:00.
Valeriane Ayayiová z USK Praha zakončuje v zápase Euroligy proti Flammes Carolo. | foto: FIBA

„Pro nás je extrémně důležité, že začínáme v domácím prostředí. Uděláme vše pro to, abychom vyhráli ve dvou zápasech. Nebude to jednoduché, ale věříme si a jdeme do toho sebevědomě,“ řekl ČTK Bašta.

ONLINE: USK vs. Zaragoza

Zápas budeme od 19:00 sledovat v podrobné reportáži.

Pražanky postoupily do vyřazovací fáze díky čtyřem výhrám v novém roce, v nadstavbové skupině E obsadily třetí místo. Zaragoza, která Final Six letos opět hostí, byla ve skupině F čtvrtá.

„Od začátku roku jsme byli v takové situaci, že jsme museli vyhrát každý zápas. Tím jsme se také dobře připravili na tato důležitá utkání, protože jsme byli vždy pod tlakem. To může být naše výhoda. Hráli jsme už v Eurolize o přežití a můžeme být na ten tlak trochu zvyklí,“ uvedl Bašta. „Máme relativně slušnou vlnu, ale nechci to zakřiknout. Věřím, že budeme pokračovat ve výkonech, jaké jsme předváděli v novém roce,“ podotkl třiatřicetiletý trenér.

Výhra na závěr. Basketbalistky USK Praha postupují v Eurolize ze třetího místa

České mistryně by měly nastoupit v takřka plném složení, chybí jen pivotka Jonesová, která si v lednu poranila koleno a odcestovala do USA na operaci. „Jinak je tým v pohodě,“ uvedl Bašta, který loni nahradil legendární trenérku Natálii Hejkovou.

„Doufám, že na utkání přijde co nejvíce fanoušků, vytvoří nám parádní atmosféru, my se jim za to odvděčíme hezkým výsledkem a v Zaragoze pak bude tlak na domácích. To je primární úkol – zvládnout domácí zápas a získat za jakoukoliv cenu první výhru,“ řekl Bašta.

V dresu Zaragozy se vrátí do Prahy bývalá hráčka USK a česká reprezentantka Voráčková. Šestadvacetiletá křídelnice, která do španělského celku přestoupila po konci minulé sezony, má v tomto ročníku Euroligy průměr 5,4 bodu a 2,5 asistence na zápas.

Veronika Voráčková nemůže uvěřit, že USK Praha míří do finále Euroligy.

„Těšíme se na ni. Byla tady dlouho, všechny tu dobře zná a všichni znají ji. Jsem zvědavý, jak se ukáže. Na jednu stranu jí přeju, aby se jí dařilo, na druhou stranu ne. Bude to rozpolcené,“ uvedl s úsměvem Bašta.

Nejlepší hráčkou USK je francouzská kapitánka Valériane Ayayiová, která má průměr 15,1 bodu. Daří se i její krajance Janelle Salaünové (13,5) a Kanaďance Bridget Carletonové (13,4). Nejlepší střelkyní Zaragozy je francouzská rozehrávačka Carla Leiteová (10,6).

„Na rozdíl od jiných týmů, se kterými jsme se teď potkávali, mají hodně širokou rotaci. Točí deset jedenáct hráček každý zápas. V tom mohou být velmi silní. Mají zajímavá jména, ale týmovostí a dravostí v určitých fázích zápasu, kdy mohou našetřit ty síly na lavičce, mohou rozhodovat. Pro nás bude důležité si to pohlídat, abychom to byli my, kdo bude určovat tempo a ráz zápasu,“ doplnil Bašta.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

18. února 2026

Co zlepšit? Všechno! ví kapitán Červenka. Musíme i méně přemýšlet a rozbalit to

Roman Červenka se raduje z gólu proti Dánsku.

Od našich zpravodajů v Itálii Z Romana Červenky vyzařuje zkušenost na každém kroku. Ať už na ledě, když zrovna posílá puky do horních růžků. Nebo těsně po hokejovém utkání, kdy s klidem nakráčí do mixzóny, ležérně se opře o...

18. února 2026  6:45

ONLINE: Česko - Kanada. Přetěžký úkol ve čtvrtfinále, hokejisty čeká favorit na zlato

Střela na českou branku a bránící Lukáš Dostál. (12. února 2026)

Těžšího soupeře dostat nemohli. O síle Kanady, největšího adepta na celkový triumf, se čeští hokejisté přesvědčili hned v úvodním duelu olympijského turnaje (0:5). Ve čtvrtfinále, které startuje v...

18. února 2026

Snowboarding a olympijské hry. Lákadlo pro mladé, které ztratilo kus své duše

Premium
Snowboardcrossař vrhá stín na olympijské kruhy

Od našeho zpravodaje v Itálii Nagano 1998 bude pro Čechy navždy spojeno s hokejovým turnajem. Pro sportovní svět ale znamenalo mnohem víc. Zimní olympijské hry se tehdy navždy změnily, v programu totiž přivítaly snowboarding....

18. února 2026

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři ve čtvrtfinále, jak dál v semifinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do vyřazovacích bojů. Kdo na koho narazí ve čtvrtfinále a jaký je herní systém turnaje na ZOH 2026?

17. února 2026  23:56

Švédsko - Lotyšsko 5:1. Snadná práce favorita, ve čtvrtfinále narazí na USA

Švédové se radují z gólu proti Slovensku.

Hokejisté Švédska vyhráli v předkole play off olympijského turnaje nad Lotyšskem 5:1 a ve středu od 21:10 se utkají ve čtvrtfinále se Spojenými státy americkými. Tři asistence zaznamenal Lucas...

17. února 2026,  aktualizováno  23:43

11. den ZOH 2026 ONLINE: Čeští hokejisté jsou ve čtvrtfinále, biatlonisté končí šestí

Čeští hokejisté děkují fanouškům po osmifinálovém vítězství nad Dánskem.

Jedenáctý den na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo odstartoval vyřazovací část mužského hokejového turnaje. O postup do čtvrtfinále se utkali i Češi, kteří porazili Dánsko 3:2 a...

17. února 2026  14:43,  aktualizováno  23:38

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

17. února 2026  19:08,  aktualizováno  23:35

Ostře sledovaný start Petrosjanové: v krátkém programu byla pátá a spokojená

Adeliia Petrosianová závodící pod neutrální vlajkou a její krátký program. (17....

Krátký program krasobruslařek na zimních olympijských hrách ovládly Japonky. Vede Ami Nakaiová o necelý bod a půl před trojnásobnou mistryní světa Kaori Sakamotovou, čtvrtá příčka patří jejich...

17. února 2026  23:32

Galatasaray nasázel Juventusu pět gólů, výhru Realu poznamenal incident

Vinicius Júnior si v zápase s Benfikou stěžoval na rasismus ze strany domácích...

Obhájce trofeje ve fotbalové Lize mistrů Paris St. Germain vstoupil do vyřazovací části vítězstvím 3:2 v Monaku, přestože prohrával už 0:2. Real Madrid vrátil Benfice Lisabon tři týdny starou porážku...

17. února 2026  18:35,  aktualizováno  23:20

Němec, kam se podíváš. Soutěži dvojbobů vládl Lochner, na pódiu ho doplnili krajané

Unikát. Německá reprezentace obsadila v mužském dvojbobu všechna pódiová...

Olympijský závod mužských dvojbobů skončil stejně jako před čtyřmi lety v Pekingu trojnásobným triumfem německých posádek. V Cortině d’Ampezzo se dočkal premiérového triumfu pod pěti kruhy Johannes...

17. února 2026  22:49

Olympijskému Big Airu vládl Frostad, bývalý český reprezentant Švancer třetí

Reprezentant Rakouska Matěj Švancer během finále Big Airu na zimních...

Norský lyžař Tormod Frostad vyhrál olympijský závod v Big Airu. Druhý byl v nepříjemné chumelenici v Livignu Mac Forehand z USA, bronz získal bývalý český juniorský reprezentant Matěj Švancer, který...

17. února 2026  21:46

