Dominance pokračuje! Basketbalistky USK Praha smázly Žabiny a slaví 16. titul v řadě

  16:57aktualizováno  17:25
Basketbalistky ZVVZ USK Praha vybojovaly šestnáctý titul v řadě a dvacátý v samostatné ligové historii. Ve třetím finále v neděli porazily na domácí palubovce Žabiny Brno 85:49, sérii ovládly jasně 3:0 na zápasy. Sezonou prošly bez jediné porážky.
Basketbalistky USK Praha slaví šestnáctý titul v řadě v nejvyšší české soutěži. | foto: Krumphanzl MichalČTK

Spokojené basketbalistky USK Praha ve finále Chance ŽBL proti Žabinám Brno.
Basketbalistky USK Praha s trofejí pro vítězky české nejvyšší soutěže.
Basketbalistky Žabin Brno se snaží zastavit Pauline Astierovou z USK Praha.
Bridget Carltonová z USK Praha střílí za tři body ve finále Chance ŽBL proti...
Svěřenkyně trenéra Martina Bašty potvrdily roli favoritek, navázaly na pondělní domácí vítězství 106:71 a středeční triumf z palubovky soupeře 85:57.

Nejlepší střelkyní Pražanek byla se 17 body kapitánka Valériane Ayayiová. Její francouzská spoluhráčka Pauline Astierová zaznamenala double double za 11 bodů a 11 doskoků. Žabinám nepomohlo ani 16 bodů Anety Kytlicové.

Hráčky USK vyhrály v tomto ročníku soutěže všech 31 zápasů. V domácí lize prodloužily neporazitelnost na 64 utkání. Bašta, který před sezonou nahradil legendární Natálii Hejkovou, získal premiérový titul na postu hlavního kouče. Žabiny dál čekají na první titul od sezony 2009/10.

Pražanky si částečně vynahradily zklamání z Evropské ligy, ve které v roli obhájkyň prvenství nepostoupily do finálového turnaje. V součtu s federální ligou získaly 28. titul a upevnily si pozici v čele historického pořadí před Spartou (23).

První body v utkání sice vstřelily Žabiny zásluhou Shaylishy Colleyové, domácí ale devíti body v řadě vývoj otočily a první část vyhrály rozdílem 14 bodů (23:9).

Brňanky se v úvodu druhé části přiblížily na jedenáctibodové manko, ale domácí vzápětí předvedly další devítibodovou šňůru. Do kabin šly za nejvyššího vedení v dosavadním průběhu utkání o 26 bodů (45:19).

Domácí basketbalistky táhla Ayayiová, která do přestávky nastřílela 12 bodů. Žabiny doplácely na velké množství ztrát - celkem jich v utkání nasbíraly 27.

Po přestávce Pražanky žádné drama nedovolily. Po trojce Bridget Carletonové vedly už 60:30, za podpory domácí haly Královka v závěrečné čtvrtině duel bez problémů kontrolovaly. Vedení staronového mistra dvakrát narostlo až na rozdíl 40 bodů.

Finále play off basketbalové ligy žen

3. zápas:

USK Praha - Žabiny Brno 85:49 (23:9, 45:19, 60:32)

Nejvíce bodů: Ayayiová 17, Salaünová 14, Astierová a Carletonová po 11 - Kytlicová 16, Stoupalová 8, Evansová 7. Fauly: 20:21. Trestné hody: 22/19 - 19/14. Trojky: 8:1. Doskoky: 39:32. Konečný stav série: 3:0

Konečné pořadí: 1. USK Praha, 2. Žabiny Brno, 3. KP Brno, 4. Ostrava, 5. Brandýs nad Labem, 6. Chomutov, 7. Trutnov, 8. Hradec Králové, 9. Basket Ostrava, 10. Slovanka

26. dubna 2026  14:04,  aktualizováno  17:28

Dominance pokračuje! Basketbalistky USK Praha smázly Žabiny a slaví 16. titul v řadě

Basketbalistky USK Praha slaví šestnáctý titul v řadě v nejvyšší české soutěži.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha vybojovaly šestnáctý titul v řadě a dvacátý v samostatné ligové historii. Ve třetím finále v neděli porazily na domácí palubovce Žabiny Brno 85:49, sérii ovládly jasně...

26. dubna 2026  16:57,  aktualizováno  17:25

