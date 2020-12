Z euroligové bubliny do karantény. Basketbalistky USK odkládají zápasy

Podle manažera USK Marka Kučery musely české šampionky do karantény poté, co přišly do styku s nákazou během úvodních tří kol Euroligy v Istanbulu. V Turecku se přitom na začátku prosince hrálo v uzavřené „bublině“, právě kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

„Přišli jsme do kontaktu s člověkem pozitivním na covid. Proto jsme dali tým do karantény, abychom splnili všechny náležitosti,“ řekl ČTK Kučera a dodal, že pozitivní testy se poté objevily i v týmu USK. „Nějaké jsme měli a to nás v karanténě zase posunulo,“ dodal.

Pokud další testy budou negativní, měla by USK skončit izolace příští týden. Poté by se basketbalistky mohly vrátit k přípravě a po vánočním volnu nastoupit 30. prosince proti Slovance. Další utkání by pak měly Pražanky, které v lize vyhrály všech devět dosavadních zápasů, odehrát 3. ledna ve Strakonicích a 6. ledna s Chomutovem.