Američanky ukázaly svou velikost. Nad Čínou drtivě zvítězily - a ani se nezapotily

Američanky bez potíží splnily roli velkého favorita šampionátu. Nejlepšími střelkyněmi týmu byly se 14 body Caitlin Clarková, Paige Bueckersová a Rhyne Howardová. Hvězdná rozehrávačka Clarková při své premiéře na velké mezinárodní akci zaznamenala navíc 11 asistencí, čímž pokořila americký rekord na MS, dosud ho držela Alyssa Thomasová s devíti asistencemi.
Čínu vedly s 13 body 223 centimetrů vysoká devatenáctiletá pivotka Čang C’-jü (trestné hody 9/10) a Luo Sin-jü. Další více než dvoumetrová hráčka Chan Sü se prosadila 11 body a 10 doskoky.
Číňanky, které obhajují stříbrné medaile z roku 2022, se musejí v Berlíně obejít bez další opory z WNBA Li Jüe-žu. Pivotka Dallasu ztratila cestovní pas, když šel v USA poštou, a nový se nepovedlo včas vyřídit.
Hned úvodní den šampionátu přinesl rekordní zápisy, o které se postaraly japonské basketbalistky při vítězství 102:97 nad Mali. Saki Hajašiová trefila devět střel za tři body a překonala o jednu trojku dosavadní maximum mistrovství světa. Z dálky vystřelila patnáctkrát a celkem dala 27 bodů. Novým rekordem je i 20 úspěšných trojek japonského týmu, který měl při střelbě z dálky úspěšnost 57 procent.
Vítězové čtyř čtyřčlenných skupin postoupí přímo do čtvrtfinále, další dva týmy v pořadí čekají kvalifikační souboje.
Mistrovství světa basketbalistek v Berlíně
Skupina A:
17:45 Španělsko - Německo.
Skupina B:
21:00 Maďarsko - Francie.
Skupina C:
17:30 Belgie - Turecko.
Skupina D:
20:15 Česko - Itálie.