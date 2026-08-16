Další severský skalp. Češky v Helsinkách vyzrály i na Finsko, zářila Pospíšilová

Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové zahájily dvěma úspěchy zápasovou přípravu na zářijové mistrovství světa v Berlíně. O příštím víkendu sehrají další dva testy v Istanbulu proti Turecku a generálkou bude v úterý 1. září duel s Koreou v dějišti šampionátu.
Finky začaly zápas pětibodovou sérií a držely vedení až do 6. minuty, kdy Gabriela Andělová a Veronika Voráčková dvěma trojkami za sebou otočily stav na 17:14. Finky před koncem první čtvrtiny opět unikly do náskoku 25:20. Na přelomu s druhou desetiminutovkou pěti body za sebou srovnala skóre Pospíšilová. Češky potom obrátily stav 29:30 dvěma šestkami Aleny Hanušové a trefou Petry Holešínské z dálky.
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Finky se ještě na startu druhého poločasu přiblížily na rozdíl bodu, Češky zase odskočily díky dvěma trojkám za sebou Pospíšilové a Petry Malíkové. Na přelomu třetí a závěrečné čtvrtiny se ještě jednou domácí tým vrátil do vedení, když po trojce Lotty-Maj Lahtinenové dala dva trestné hody Sara Bejediová. Stav ale otočila pěti body v řadě Holešínská.
Potom český tým odskočil sedmibodovou šňůru díky šesti bodům Pospíšilové na 71:63. V závěru ještě domácí hráčky snížily ze 72:76 na rozdíl bodu, v posledních 34 sekundách už se stav nezměnil.
Přípravný turnaj basketbalistek v Helsinkách
Finsko - Česko 75:76 (25:22, 37:40, 56:57)
Nejvíce bodů Finska: Bejediová 14, Agyeiová, Lahtinenová, Tulonenová po 10
Sestava a body Česka: Pospíšilová 25, Holešínská 12, Voráčková 7, Zeithammerová 5, Stoupalová 4 - Hanušová 8, Malíková 5, G. Andělová, Fučíková po 3, Brejchová, Kalná po 2, Koucká 0.
Fauly: 20:22. Trestné hody: 21/16 - 18/13. Trojky: 9:9. Doskoky: 42:29