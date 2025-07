„Všichni soupeři v EuroCupu jsou relativně silní. Na druhou stranu to vypadá, že můžeme porazit každého, tedy doma určitě. Není to jako loni, kdy jsme ve skupině měli ASVEL Lyon, který byl odskočený,“ uvedl majitel klubu Petr Drobný, který los v Mnichově sledoval osobně.

Ve skupině F jsou s Chomutovem kosovská Peja, nováček na evropské scéně s řadou Američanek. Pak německý Keltern, aktuální mistr, kde působila bývalá zámořská hvězda Levhartic NaJai Pollardová. Třetí vyzyvatel vzejde z tandemu Bourges - Kibirkštis Vilnius, kteří se utkají o Euroligu. Drobný favorizuje patnáctinásobné šampionky Francie, do nižšího poháru podle něj spadnou spíš Litevky.

„Zkusíme postoupit, i když pohár stojí spoustu peněz. Základní skupinu máme pokrytou, všechno je o letenkách, letos se pohybujeme okolo milionu korun. Kraj nám dal polovinu,“ děkuje Drobný.

Výdělečný EuroCup není, basketbal není fotbal. „Mezinárodní basketbalová federace FIBA nám v této fázi nedá ani korunu, naštěstí Česká basketbalová federace nás podpoří částkou 100 až 200 tisíc korun podle toho, kolik toho v evropských pohárech odehrají české hráčky,“ prozradil první muž chomutovského klubu. „Což je podle mě dobrý systém a motivace, aby sbíraly zahraniční zkušenosti.“

Levhartice Chomutov - Limassol, 6. kolo základní skupiny EuroCupu. Chomutov slaví výhru, v popředí Johana Staňková.

Kádr čtvrtého týmu minulého ročníku ŽBL se proměnil. Za lepším se do Itálie přesunuly rozehrávačka Charlotte Velichová, která bude hrát s Brescií nejvyšší soutěž, a pivotka Anna Rylichová, již si v Serii B vybral aspirant postupu z Bolzana. Další rozehrávačka Jesika Hibalová posílila KP Brno. „Děvčata šla za lepším, všem držím palce. Jsou šikovné, u nás odvedly dobrou práci,“ poděkoval jim majitel, jednatel a předseda klubu.

Novými tvářemi jsou hráčky, které ligu okusily v rámci jednosezonního projektu LOH 2028 Chomutov: rozehrávačka Ema Bláhová a pivotka Nikola Večeřová, obě z pražského HB Basket, a křídlo Kateřina Chodorová z BA Sparta. „Myslím, že projekt LOH se povedl. Holky v lize nasbíraly zkušenosti a všechno směřovalo k přípravě na nedávné mistrovství světa U19 v Brně.“

Chomutov ještě dolaďuje příchod zahraničních posil. Trenérem zůstal Petr Treml mladší, realizační tým se rozšířil o kustoda či manažerku. „Chceme být zase víc profesionální, aby to mělo úroveň,“ vysvětlil Drobný. „V lize by měl být cíl dostat se zase do top čtyřky, třetí místo by bylo nádherné. A chceme se dostat do finálového turnaje Českého poháru. Pokud v EuroCupu postoupíme dál, bude to fajn třešnička.“

Na evropské scéně si Levhartice udělaly už jeden pořádný zářez, v sezoně 2022/23 vyhrály pohár EWBL, určený převážně pro kluby ze severovýchodu Evropy.