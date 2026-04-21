Bronzový obrat. KP Brno si pro další medaili došlo díky famóznímu finiši

Ve třetí čtvrtině si svěřenkyně trenérky Ivety Raškové vypracovaly náskok až 15 bodů, do závěrečné části vstupovaly s desetibodovým vedením, ale zápas k vítězství nedotáhly.
Zhruba pět minut před koncem začaly Brňanky od stavu 54:63 ztrátu výrazně stahovat a dvě a čtvrt minuty před sirénou je Michaela Vondráčková poslala svým třetím košem za sebou do vedení 64:63. Hostující Adéla Smutná ještě jedním proměněným trestným hodem vyrovnala, ale koncovka už patřila domácímu týmu trenérky Marcely Krämer.
Ostrava má na navzdory porážce za sebou nejúspěšnější sezonu v historii. V jejím úvodu tým SBŠ poprvé postoupil do Eurocupu, v lednu premiérově triumfoval v domácím poháru, poté ovládl Středoevropskou ligu CEWL a nyní si prvně zahrál, i když neúspěšně, o ligové medaile.
Chance Ženská basketbalová liga
O 3. místo v play off - 2. zápas
KP Brno - SBŠ Ostrava 68:64 (13:19, 30:37, 45:55)