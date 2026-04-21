Bronzový obrat. KP Brno si pro další medaili došlo díky famóznímu finiši

Autor: ,
Basketbalistky KP Brno získaly potřetí za sebou ligový bronz. V druhém utkání série o 3. místo porazily doma SBŠ Ostrava po obratu v závěru 68:64 a vyhrály 2:0 na zápasy. Většinu duelu byly přitom ve vedení hostující hráčky, jež usilovaly o historicky první výhru na hřišti KP a srovnání stavu série, která by se vrátila na rozhodující souboj do Ostravy.
Lucie Lindušková z KP Brno útočí v zápase s SBŠ Ostrava. | foto: KP Brno

Lucie Válková rozjíždí akci SBŠ Ostrava.
Iveta Rašková radí basketbalistkám SBŠ Ostrava.
Cameron Swartzová z KP Brno zakončuje na koš SBŠ Ostrava.
Zápas o ligový bronz svedl týmy KP Brno a SBŠ Ostrava.
11 fotografií

Ve třetí čtvrtině si svěřenkyně trenérky Ivety Raškové vypracovaly náskok až 15 bodů, do závěrečné části vstupovaly s desetibodovým vedením, ale zápas k vítězství nedotáhly.

Zhruba pět minut před koncem začaly Brňanky od stavu 54:63 ztrátu výrazně stahovat a dvě a čtvrt minuty před sirénou je Michaela Vondráčková poslala svým třetím košem za sebou do vedení 64:63. Hostující Adéla Smutná ještě jedním proměněným trestným hodem vyrovnala, ale koncovka už patřila domácímu týmu trenérky Marcely Krämer.

Ostrava má na navzdory porážce za sebou nejúspěšnější sezonu v historii. V jejím úvodu tým SBŠ poprvé postoupil do Eurocupu, v lednu premiérově triumfoval v domácím poháru, poté ovládl Středoevropskou ligu CEWL a nyní si prvně zahrál, i když neúspěšně, o ligové medaile.

Chance Ženská basketbalová liga

O 3. místo v play off - 2. zápas

KP Brno - SBŠ Ostrava 68:64 (13:19, 30:37, 45:55)
Nejvíce bodů: Swartzová 18, Vondráčková 16, Hibalová 11, Rokkanenová 10, V. Veselá 7 - Smutná 14, Ewodová 10, Nelsonová 9, Halátková, E. Kubíčková a Vacková po 7. Konečný stav série: 2:0.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.