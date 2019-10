Postoupit ze skupiny Eurocupu, přejí si basketbalistky KP Brno

„Jsme pravidelným účastníkem evropských pohárů, ale stále čekáme na první postup do dalších bojů. Věříme, že letos se to povede, ale přistupujeme k tomu s pokorou, neboť naše skupina patří k nejsilnějším,“ řekl na tiskové konferenci Richard Foltýn, generální manažer týmu, který v dosavadním průběhu ligové soutěže čtyři utkání vyhrál a jednou odešel poražen.

Skupinu A zahájí svěřenkyně trenéra Dušana Medveckého ve čtvrtek v polském Gorzówě (18:00). Dalšími soupeřkami jsou Botas Adana a izraelský Neve David Ramla. Jistotu vyřazovací části budou mít první dva celky.

„V Polsku nás čeká bouřlivá atmosféra, tým má za sebou euroligovou minulost a loni hrál play off Evropského poháru FIBA,“ poznamenal Medvecký, který se týmu ujal v létě a právě konfrontace s evropskými celky byla jedním z motivů, proč bývalý reprezentant angažmá v Králově Poli přijal.

Eurocupu se zúčastní 40 týmů z 18 evropských zemí. Celky jsou rozděleny do deseti skupin po čtyřech, do play off postoupí první dva přímo a čtyři nejlepší z třetích míst.