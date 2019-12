Boj o naději. Basketbalistky KP Brno musí v Eurocupu vyhrát a doufat

Ve skupině A mají Brňanky společně s polským Gorzówem sedm bodů, o bod víc uhrály Botas Ankara a právě Ramla. Ze skupiny postoupí nejlepší dva celky, a pak ještě čtyři z třetích míst v deseti skupinách.

Jistotu postupu dá Královopolačkám výhra o více než 18 bodů a současně čtvrteční vítězství Ankary doma nad Polkami. „V tom případě bychom byli druzí a nemuseli se ohlížet na další výsledky,“ řekl na tiskové konferenci generální manažer klubu Richard Foltýn.

V případě nižší výhry musí Brňanky čekat na další výsledky a může dojít i ke kuriózní situaci, kdy všechny týmy ve skupině budou mít tři vítězství a tři prohry. To by však tým KP s největší pravděpodobností skončil na skóre poslední. Prohra znamená vyřazení.

„Já teorii postupu neřeším. Jdu do každého zápasu s tím, že chci vyhrát. Povedlo se nám to v Ankaře a půjdeme za výhrou i ve středu,“ řekl trenér Dušan Medvecký, jehož tým vyhrál poslední dvě eurocupová utkání. „Postup by byl ale zázrak. Pro tým jsou ovšem k nezaplacení zkušenosti, které těmito zápasy získá,“ dodal Medvecký před duelem s Ramlou, v jejímž středu hrají dvě Američanky se zkušenostmi z WNBA - Mitchellová a Boydová.

Ani hráčky nebudou předem počítat. „To není ta správná cesta. Ramla je velmi silná, my musíme dát do utkání vše a když se všechno sejde, máme naději,“ řekla opora týmu Michaela Stará. Zápas začne v 19:10 v Městské hale na Vodově ulici.