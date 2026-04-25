Treml o Kadlecové: Na americké univerzitě byla jen figurka na šachovnici

Petr Bílek
  7:45
Na americkou univerzitu odcházela jako kreativní hráčka, vrátila se jako šachovnicová figurka. Petr Treml mladší, kouč chomutovských basketbalistek, po nečekaném vánočním comebacku české reprezentantky Valentýny Kadlecové pozoroval její proměnu. „Univerzita se na ní podepsala, a ne zrovna pozitivně,“ řekl trenér šestého týmu letošní ligy a bronzového z poháru.
Česká reprezentantka Valentýna Kadlecová.

Valentýna Kadlecová (vlevo) a Dominika Paurová se na Basketball Without Borders...
Valentýna Kadlecová na tréninku české basketbalové reprezentace
A vysvětlil, v čem křídelnici působení na slavné adrese Indiana Hoosiers ovlivnilo nejvíc.

„Nulová improvizace. Mají strašně striktní systém, hráčky jsou jako figurky na šachovnici, každá má jasně danou roli a musí udělat přesně to, co se po ní chce,“ líčil Treml na klubovém webu. „I kdyby měla volnou cestu do koše, tak tam prostě nesmí, musí situaci zahrát tak, jak nastaví trenér už na začátku utkání.“

Už chápu, co dělá táta! Kadlecová se vrhla na tvorbu her, v Indianě cvičila i hlasivky

V rozhovoru pro iDNES.cz ještě před svým rozloučením se zámořím Kadlecová tvrdila: „Nejvíc jsem se změnila v obraně a komunikaci, do které mě od začátku nutili. Já to nepovažovala za nejdůležitější věc. Myslela jsem si: Vždyť přece holky vidí, co dělám, tak proč jim něco říkat.“

V Indianě, kde zároveň studovala herní design, strávila celý ročník 2024/25, ale loni v prosinci byla překvapivě zpátky doma.

Návrat ke starým návykům z domovské ligy zabral 184 cm vysoké basketbalistce nějaký čas.

Valentýna Kadlecová z Indiana Hoosiers (vpravo) povzbuzuje svoje parťačky.

„Měla velké problémy se čtením hry. Samozřejmě hrajeme tohle a chceme tohle, ale pokud uvidíš, že na druhé straně se nabízí větší výhoda, tak prostě hraj na druhou stranu!“ vykreslil Treml.

Výkony talentované hráčky, která v ŽBL letos stihla 15 zápasů a v play off už doručovala průměrně 14,4 bodu, gradovaly. „V play off už to bylo hodně dobré, ale já si myslím, že by to mělo být ještě lepší. Potenciál a fyzický fond má výrazně lepší, než doteď ukazovala. Jsem přesvědčený, že ještě půjde s výkonem nahoru.“

Kadlecová u Levhartic zůstává, s ní Američanka Striplinová, kapitánka Krejzová a olympionička Bartoňová. Plus mladé hráčky. Končí Fučíková, která podepsala smlouvu jinde, Italka Sekaová a Brejchová, jež pomýšlí na zahraničí.

Šéf Levhartic: Nemusí být medaile, hlavně hrát s Češkami. O Eurocup zabojujeme

„Základ je postavený a případně už budeme jen doplňovat,“ prozradil trenér. Přeje si sezonu, v níž nebude muset lepit sestavu jako letos. „Když se po operaci slepého střeva vrátila Striplinová, Rokošová se zranila. Ze dvou dominantních pivotek jsme měli jednu. A když si zlomila prst na ruce Bartoňová, organizovaná hra přes rozehrávače se nám tím změnila na živočišnou...“

A to se improvizovalo víc, než by bylo záhodno i v české lize.

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Ženy, které se prosadily v F1: historické vítězství, vlastní série i tragická smrt

Ženy ve světě F1

Šampionka F1 Academy Doriane Pinová se minulý týden v Silverstonu zapsala do historie jako první žena, která řídila monopost formule 1 stáje Mercedes. Její test znovu ukázal, že ženské příběhy jsou...

25. dubna 2026

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy bude brzy minulostí a odstartuje nadstavbová část, která tabulku rozdělí do tří částí. Prvních šest týmů se utká ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní...

25. dubna 2026  8:58

Lakers jsou blízko postupu, Krejčí s Portlandem prohrává se Spurs

LeBron James z Lakers si razí cestu kupředu, odpadá Amen Thompson z Houstonu.

Basketbalisté Los Angeles Lakers udolali v prodloužení Houston na jeho hřišti 112:108 a v osmifinále play off NBA vedou už 3:0 na zápasy. Jediná výhra je tak dělí od postupu do čtvrtfinále, kam by...

25. dubna 2026  8:29

Dobeš, Vejmelka i Dostál vychytali výhry a vedení v sériích play off

Jakub Dobeš v brance Montrealu chytá puk po střele Gage Goncalvese z Tampy.

Páteční program play off hokejové NHL patřil českým gólmanům. Výhru vychytali Jakub Dobeš z Montrealu, Karel Vejmelka z Utahu i Lukáš Dostál z Anaheimu. Jejich celky se tak dostaly shodně do vedení v...

Rallye Šumava Klatovy 2026: program, výsledky, startovní listina, trasa

Simon Wagner a Hanna Ostlenderová na trati Barum rally

Rallye Šumava Klatovy zahájí 24. dubna sezonu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V našem článku najdete její program, výsledky, přihlášené posádky nebo informace o vstupenkách.

25. dubna 2026  7:07

Skotský sparťan Irving: Teď už prý se Součkem kamarádi nebudeme

Premium
Andy Irving ze Sparty na hřišti Alkmaaru.

V sobotu ho čeká šichta na Bohemians. Ještě před nadstavbou zkusí Andrew Irving s fotbalovou Spartou znovu zatlačit na vedoucí Slavii. A v neděli? Zůstane přilepený u televize, aby držel pěsti...

25. dubna 2026

Satoranský odstoupil, Barcelona padla v Monaku a do play off Euroligy se nepodívá

Jan Veselý z FC Barcelona se raduje na palubovce Partizanu.

Basketbalistům FC Barcelona končí sezona v Eurolize. V rozhodujícím utkání předkola podlehli na palubovce AS Monako 70:79. Nepomohlo jim ani 12 bodů Jana Veselého. Tomáš Satoranský zápas nedohrál,...

24. dubna 2026  22:09,  aktualizováno  23:37

Nottingham zvítězil v Sunderlandu 5:0 a učinil velký krok k záchraně

Nottinghamský záložník Morgan Gibbs-White posílá míč do brány Sunderlandu.

Fotbalisté Nottinghamu zvítězili v anglické Premier League na hřišti Sunderlandu 5:0 a udělali velký krok k záchraně. Na sestupové pásmo mají náskok osm bodů. Osmnáctý Tottenham s brankářem Antonínem...

24. dubna 2026  23:19

Ústí v druholigové předehrávce porazilo Žižkov, Vlašim remizovala s Prostějovem

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký kapitán...

Fotbalisté Ústí nad Labem v předehrávce 25. kola druhé ligy porazili Žižkov hladce 3:0. Severočeši v neúplné tabulce přeskočili soupeře a na páté příčce ztrácejí tři body na třetí místo, které...

24. dubna 2026  20:31,  aktualizováno  22:21

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

24. dubna 2026  22:14

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

24. dubna 2026  22:06

