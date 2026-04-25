Treml o Kadlecové: Na americké univerzitě byla jen figurka na šachovnici

A vysvětlil, v čem křídelnici působení na slavné adrese Indiana Hoosiers ovlivnilo nejvíc.
„Nulová improvizace. Mají strašně striktní systém, hráčky jsou jako figurky na šachovnici, každá má jasně danou roli a musí udělat přesně to, co se po ní chce,“ líčil Treml na klubovém webu. „I kdyby měla volnou cestu do koše, tak tam prostě nesmí, musí situaci zahrát tak, jak nastaví trenér už na začátku utkání.“
V rozhovoru pro iDNES.cz ještě před svým rozloučením se zámořím Kadlecová tvrdila: „Nejvíc jsem se změnila v obraně a komunikaci, do které mě od začátku nutili. Já to nepovažovala za nejdůležitější věc. Myslela jsem si: Vždyť přece holky vidí, co dělám, tak proč jim něco říkat.“
V Indianě, kde zároveň studovala herní design, strávila celý ročník 2024/25, ale loni v prosinci byla překvapivě zpátky doma.
Návrat ke starým návykům z domovské ligy zabral 184 cm vysoké basketbalistce nějaký čas.
„Měla velké problémy se čtením hry. Samozřejmě hrajeme tohle a chceme tohle, ale pokud uvidíš, že na druhé straně se nabízí větší výhoda, tak prostě hraj na druhou stranu!“ vykreslil Treml.
Výkony talentované hráčky, která v ŽBL letos stihla 15 zápasů a v play off už doručovala průměrně 14,4 bodu, gradovaly. „V play off už to bylo hodně dobré, ale já si myslím, že by to mělo být ještě lepší. Potenciál a fyzický fond má výrazně lepší, než doteď ukazovala. Jsem přesvědčený, že ještě půjde s výkonem nahoru.“
Kadlecová u Levhartic zůstává, s ní Američanka Striplinová, kapitánka Krejzová a olympionička Bartoňová. Plus mladé hráčky. Končí Fučíková, která podepsala smlouvu jinde, Italka Sekaová a Brejchová, jež pomýšlí na zahraničí.
„Základ je postavený a případně už budeme jen doplňovat,“ prozradil trenér. Přeje si sezonu, v níž nebude muset lepit sestavu jako letos. „Když se po operaci slepého střeva vrátila Striplinová, Rokošová se zranila. Ze dvou dominantních pivotek jsme měli jednu. A když si zlomila prst na ruce Bartoňová, organizovaná hra přes rozehrávače se nám tím změnila na živočišnou...“
A to se improvizovalo víc, než by bylo záhodno i v české lize.