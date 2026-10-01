Další Češka míří do Euroligy. Pospíšilová pomohla Flammes Carolo potopit Benátky

Česká reprezentantka přispěla ke středeční výhře sedmi body. V prvním kvalifikačním kole její tým přešel přes KP Brno.
Flammes Carolo bude hrát ve skupině C s Fenerbahce Istanbul, Valencií a Rapidem Bukurešť. Pospíšilová přišla do klubu před sezonou z Montpellier, s kterým došla v minulé sezoně do semifinále Eurocupu. Loni si se španělským Ferrolem zahrála finále druhé nejvýznamnější evropské klubové soutěže.
Závěr kvalifikace rozhodl také o tom, že třetím soupeřem ZVVZ USK Praha ve skupině D bude turecký Konut. Už po červencovém losu bylo jasné, že se české šampionky utkají v základní části s polským Lublinem a francouzským Bourges.
Českou stopu bude mít také skupina A, v níž je Zaragoza s Veronikou Voráčkovou. Bronzový celek minulého ročníku narazí na Landes, Athinaikos a Kibirkštis Vilnius, který postoupil z kvalifikace přes Šoproň.