Zemřela basketbalistka Přidalová. S národním týmem získala medaile na MS

Olga Přidalová, první reprezentační kapitánka z Moravy



V pátek ve věku 85 let zemřela v Brně Olga Přidalová (Kyzlinková, rozená Mikulášková * 1939) členka Síně slávy českého basketbalu.



Jedna z nejlepších hráček historie začala s basketem v sedmnácti na brněnské průmyslovce. Skvěle jí šel i volejbal, v obou sportech dostala pozvánku do juniorské reprezentace, ale basketbal jí učaroval. Začala na pivotu, nejdřív 174 cm stačilo. Ale jak přibývalo vysokých hráček, stěhovala se n...a křídlo a pak dokonce na rozehrávku. Ligu hrála nakonec 17 let, hlavně na Králově poli.