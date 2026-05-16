Rána pro basketbalistku Čechovou. Má po sezoně, přetrhla si zkřížený vaz v kolenu

Basketbalistka Emma Čechová si při utkání zámořské ligy WNBA přetrhla zkřížený vaz v kolenu. O diagnóze jednadvacetileté reprezentantky informoval její klub Minnesota Lynx, za který stihla nastoupit jen třikrát. Čechovou čeká operace a sezona pro ni skončila. Přijde také o zářijové mistrovství světa v Berlíně.
Emma Čechová z Minnesoty se v utkání proti Dallasu zranila.

Paige Bueckersová z Dallasu padá na Emmu Čechovou z Minnesoty.
Emma Čechová se pod košem snaží prosadit přes Kyaru Linskensovou.
Emma Čechová brání akci Madiny Okotové pod košem Minnesoty.
Emma Čechová z Minnesoty se prodírá s míčem přes obranu Madiny Okotové z...
Česká pivotka zamířila do Minnesoty před necelými třemi týdny po úspěšné obhajobě titulu s USK Praha. Během přípravném kempu si vysloužila roční smlouvu stejně jako rozehrávačka Eliška Hamzová. Pravé koleno si Čechová poranila bez cizího zavinění ve čtvrtečním zápase proti Dallasu.

Po něm opora české reprezentace podstoupila magnetickou rezonanci na Klinice Mayo a vyšetření odhalilo přetržený přední zkřížený vaz. „Podstoupí operaci a následně vynechá zbytek sezony 2026,“ napsali zástupci týmu Lynx.

V jeho dresu se Čechová minulou sobotu uvedla 12 body při těsné porážce s Atlantou, poté přispěla 11 body a šesti doskoky k vítězství ve Phoenixu. Utkání v Dallasu pro ni skončilo na začátku třetí čtvrtiny. Během 11 minut na palubovce proměnila jeden střelecký pokus.

Světový šampionát se v Berlíně uskuteční od 4. do 13. září, WNBA kvůli němu bude mít před koncem základní části přestávku. České basketbalistky se na MS představí po 12 letech a právě Čechová s Hamzovou měly velký podíl na úspěchu národního týmu v březnovém kvalifikačním turnaji ve Wu-chanu.

