Rána pro basketbalistku Čechovou. Má po sezoně, přetrhla si zkřížený vaz v kolenu

Česká pivotka zamířila do Minnesoty před necelými třemi týdny po úspěšné obhajobě titulu s USK Praha. Během přípravném kempu si vysloužila roční smlouvu stejně jako rozehrávačka Eliška Hamzová. Pravé koleno si Čechová poranila bez cizího zavinění ve čtvrtečním zápase proti Dallasu.
Po něm opora české reprezentace podstoupila magnetickou rezonanci na Klinice Mayo a vyšetření odhalilo přetržený přední zkřížený vaz. „Podstoupí operaci a následně vynechá zbytek sezony 2026,“ napsali zástupci týmu Lynx.
Čechová se zranila, Hamzová nenastoupila. Minnesota vydřela v WNBA druhé vítězství
V jeho dresu se Čechová minulou sobotu uvedla 12 body při těsné porážce s Atlantou, poté přispěla 11 body a šesti doskoky k vítězství ve Phoenixu. Utkání v Dallasu pro ni skončilo na začátku třetí čtvrtiny. Během 11 minut na palubovce proměnila jeden střelecký pokus.
Světový šampionát se v Berlíně uskuteční od 4. do 13. září, WNBA kvůli němu bude mít před koncem základní části přestávku. České basketbalistky se na MS představí po 12 letech a právě Čechová s Hamzovou měly velký podíl na úspěchu národního týmu v březnovém kvalifikačním turnaji ve Wu-chanu.