„Po zápasech v Brně jsme si řekli, že musíme něco změnit, že takhle se hrát nedá. Ale pořád jsme si věřili. Myslím si, že máme fakt dobré hráče do útoku i obrany, a teď jsme to potvrdili,“ kochal se po prvním úspěchu ústecký rozehrávač Tomáš Vyoral.

A mladík Martin Mikšovský zrovna tak: „Dobře jsme to napravili. Jsme silní, ještě můžeme čtvrtfinále vyhrát.“

Na palubovce soupeře se Sluneta ofenzivně trápila, ztroskotala 50:76 a 58:69. Blog CrunchTime upozornil na unikát: Ústí se ani v jedné z osmi čtvrtin nedostalo na 20 a víc bodů, což se v play off přihodilo po šesti letech, naposledy to zažil Děčín ve finále s Nymburkem. A 50 bodů z prvního zápasu je letošním střeleckým minimem celé soutěže.

„Hráli jsme venku a jejich hala nám asi moc nesedí. Navíc Brno velice dobře brání, my netrefili střely, nedostali jsme se do rychlého protiútoku a každý útok hrát pět na pět je těžké,“ vrátil se Vyoral ještě k trýznivým výsledkům.

Dvakrát víc bodů ve třetím zápase než v prvním, to je proměna! Ústecký vzestup koresponduje i s Vyoralovým. Nejprve nastřílel dva body, pak 10, naposledy už 19. Stal se jedním z dirigentů povstání Slunety, kterou hnalo 1 096 diváků. „Cítil jsem se dobře, ale je mi úplně jedno, kolik bodů dám. Jestli dva, nebo dvacet. Hlavně, abychom vyhráli,“ ctí bývalý hráč Děčína, Nymburka či Pardubic především tým.

Veletoč ve výkonech zkušený playmaker vysvětlil: „Dnes jsme trefili nějaké těžší střely, což v naší hře potřebujeme. Tím jsme se trochu chytli, brněnská obrana pak musela jít blíž k nám a my to dokázali využít k nájezdům a lepším střeleckým pozicím.“

Tíhu obhajoby stříbra Vyoral nevnímá. Už proto, že u historického zápisu nebyl. „Tým je úplně nový, takhle to necítíme. Nechci říct, že jsme sezonu hráli nad očekávání… Pořád doufám, že Brno vyřadíme. Prohrávat 0:3 by bylo kritické, ale snažili jsme se nepřipouštět si to. Splnili jsme jeden domácí úkol, ale pokud se chceme do série vrátit, nedělní utkání bude ještě důležitější!“

Ligový ředitel Šimon Sedlařík (vlevo) předává ocenění ústeckému Lesleymu Varnerovi.

Brněnský trenér Martin Vaněk střelecké probuzení soupeře označil za klíčové. „Domácí byli lepší, výrazně efektivnější, měli úspěšnost střelby 47 procent. My jsme nehráli dobře, v prvním poločase to vypadalo, jako by byl stav série opačný. Musíme se z toho poučit.“

V souboji brněnského mládí proti ústecké zkušenosti může hrát roli i úbytek energie, kterou starší tým obnovuje složitěji. „Druhý zápas je vždycky těžší, ale už se není na co šetřit,“ hrábnou Vyoral a spol. do svého rezervoáru. Pomůže to k vyrovnání čtvrtfinále?