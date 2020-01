Kouč basketbalisté Ústí nad Labem: Final 4 je obrovské lákadlo

„Je to pro nás obrovské lákadlo, protože je to možnost hrát o medaile. Za poslední roky bylo Ústí v pohárovém Final 4 jen jednou, a to když jsme to pořádali před nějakými šesti sedmi lety. Postup je obrovská motivace!“ neskrývá ústecký kouč Antonín Pištěcký.

Čtvrtfinálovým soupeřem Slunety bude Kolín, který vyřadil Děčín. „Kolín má nějaké své potíže, má zraněné hráče a přišli noví, ale především doma je nesmírně silný, což dokázal teď například tím, že dal 100 bodů Děčínu. Uvidíme, jestli nám bude přát los a budeme hrát doma, každopádně Kolín je hratelný a my se popereme o šanci zahrát si o medaile,“ slibuje Pištěcký.

Do čtvrtfinále prošla Sluneta po výhře 101:64 v Chomutově. Tým kolem Jakuba Houšky zatápěl Ústí hlavně v první čtvrtině. „Nechci rozhodně obhajovat náš výkon v první čtvrtině, ale ono se to dalo čekat. Už před zápasem jsem mluvil s Kubou Houškou, hodně to hecoval, jak to bývá jeho zvykem, takže dokázal kluky pobláznit. Jsem rád, že jsme ten zápas nakonec zvládli bez zranění a bez nějakých větších komplikací.“

Ústí letos zatím zažívá úspěšnou sezonu na všech frontách. „Jsme v pohodě. Jen mě hrozně mrzí zranění Martina Davida a Dalibora Faita. David má naštíplou holenní kost, jeho návrat vidím nejdříve na konci února. Fait už snad zase brzy naskočí do zápasu,“ věří kouč.

I přes marodku neplánuje další rozšiřování kádru. „Současný kádr má moji důvěru, šanci musejí využít ti kluci, co tu minutáž zatím tolik nedostávali. Určitě momentálně nikoho přivést nechceme, ale nikdy neříkejme nikdy, čeká nás ještě hodně zápasů, jsme teprve v půlce sezony.“

A teď čeká Slunetu hodně náročná pasáž, kromě ligy zůstává ve hře i v Alpe Adria Cupu a v domácím poháru. „V Alpe Adria začínáme s Vídní venku, 5. února je odveta doma, už na tyto zápasy jsme těžko hledali termíny. Hrajeme teď každý týden dvakrát. Jsem zvědavý, kdy bude pohárové čtvrtfinále s Kolínem, vypadá to, že některý týden budeme muset hrát dokonce tři zápasy.“

Zvládne to tým fyzicky? „Těžíme z dobré přípravy, ale každý trenér ví, že není možné celou sezonu točit čtyři hráče přes 30 minut. Musím zapojit další. Na druhou stranu můžu plánovat, co chci, ale když budeme hrát vyrovnané zápasy, tak stejně musí hrát ti, co mají aktuálně nejlepší formu.“