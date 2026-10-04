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Ústeckou výhru zařídil sedmadvaceti body Mcghee. Dohrávku zvládl také Děčín

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  20:50

Ja’Borri McGhee ze Slunety Ústí nad Labem zakončuje v zápase s Pískem. | foto: Sluneta Ústí nad Labem

V dohrávkách 5. kola ligy basketbalistů uspěly severočeské kluby a oba si připsaly čtvrté vítězství. Ústí nad Labem vyhrálo nad Brnem 83:68, Děčín porazil Olomoucko v jeho hale 76:51.

Nejlepší střelec zápasu Jaborri Mcghee přidal k 27 bodům pět doskoků i asistencí. Brno spolu s plzeňským nováčkem dál čeká na první vítězství.

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Také Olomoucko drželo s Děčínem krok jen v úvodní desetiminutovce. „Bylo to od nás špatné. Nedodržujeme pokyny, herní plán neexistuje. Když jsme snížili na rozdíl devíti bodů, zřejmě nám vypadla koncentrace a sklouzli jsme k tomu, co jsme hráli do přestávky,“ zlobil se trenér Matěj Musil.

Děčínský kouč Tomáš Grepl konstatoval, že tým jel do Prostějova s respektem. „Víme, jak Olomoucko umí hrát. Ukázalo se to proti Ostravě i ve druhé půli na Slavii. Rozdíl skóre neodpovídá kvalitě obou týmů. Je to skvělá výhra pro naši mladou sestavu. Klíčová byla trojka Jana Štěrby ve chvíli, kdy se domácí dostali na jednociferné manko,“ uvedl Grepl.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.Slavia NBK550499:394100
2.Pardubice550475:391100
3.Ústí nad Labem541451:37880,0
4.Děčín541421:34880,0
5.Ostrava532437:42260,0
6.Písek532450:44360,0
7.USK Praha523406:42140,0
8.Opava523409:44740,0
9.Hradec Králové514415:47020,0
10.Olomoucko514325:43320,0
11.Brno505397:4470
12.Plzeň505397:4880
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