Ústeckou výhru zařídil sedmadvaceti body Mcghee. Dohrávku zvládl také Děčín

Nejlepší střelec zápasu Jaborri Mcghee přidal k 27 bodům pět doskoků i asistencí. Brno spolu s plzeňským nováčkem dál čeká na první vítězství.
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Generálky na Ligu mistrů se zdařily. Slavia i Pardubice dál drží neporazitelnost
Také Olomoucko drželo s Děčínem krok jen v úvodní desetiminutovce. „Bylo to od nás špatné. Nedodržujeme pokyny, herní plán neexistuje. Když jsme snížili na rozdíl devíti bodů, zřejmě nám vypadla koncentrace a sklouzli jsme k tomu, co jsme hráli do přestávky,“ zlobil se trenér Matěj Musil.
Děčínský kouč Tomáš Grepl konstatoval, že tým jel do Prostějova s respektem. „Víme, jak Olomoucko umí hrát. Ukázalo se to proti Ostravě i ve druhé půli na Slavii. Rozdíl skóre neodpovídá kvalitě obou týmů. Je to skvělá výhra pro naši mladou sestavu. Klíčová byla trojka Jana Štěrby ve chvíli, kdy se domácí dostali na jednociferné manko,“ uvedl Grepl.
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|Slavia NBK
|5
|5
|0
|499:394
|100
|2.
|Pardubice
|5
|5
|0
|475:391
|100
|3.
|Ústí nad Labem
|5
|4
|1
|451:378
|80,0
|4.
|Děčín
|5
|4
|1
|421:348
|80,0
|5.
|Ostrava
|5
|3
|2
|437:422
|60,0
|6.
|Písek
|5
|3
|2
|450:443
|60,0
|7.
|USK Praha
|5
|2
|3
|406:421
|40,0
|8.
|Opava
|5
|2
|3
|409:447
|40,0
|9.
|Hradec Králové
|5
|1
|4
|415:470
|20,0
|10.
|Olomoucko
|5
|1
|4
|325:433
|20,0
|11.
|Brno
|5
|0
|5
|397:447
|0
|12.
|Plzeň
|5
|0
|5
|397:488
|0