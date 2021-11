Basketbalisté Ústí mají postup, trenér vrásky: Byl to propadák

„Předvedli jsme jeden z nejhorších letošních výkonů,“ soptil po nedělní domácí výhře nad chorvatským Škrljevem 81:60.

Utkání plné nepřesností domácí zlomili šňůrou 15:0 na startu poslední čtvrtiny. Ani to však Šotnara neuchlácholilo. „Připomnělo mi to první utkání s Hradcem Králové. Chvílemi to vypadalo, že ani neumíme hrát basketbal,“ vyčítal. „Ve srovnání s ligovými duely s USK Praha či Pardubicemi, nebo i poté, co jsme předvedli ve dvojzápase na Balkáně, to byl propadák, naštěstí nás to nestálo výsledek.“

Předtím ústecká Sluneta uspěla ve Škrljevu 75:74 a prohrála ve slovinské Lublani 81:99. Tabulku skupiny D vede s bilancí 4-1 a už má jistou vyřazovací fázi, ještě však musí v pondělí 6. prosince dohrát domácí partii s Lublaní.

Děčín doma porazil slovinský Šenčur 86:83 a s bilancí 2-3 se vyhoupl na 2. místo skupiny B. Na půdě stejného soupeře zakončí základní fázi 8. prosince, postup si musí uhrát. „Celý zápas jsme vedli, což se nám v lize často nestává,“ řekl děčínský trenér Tomáš Grepl. I Pardubice drží 2. místo ve skupině A.