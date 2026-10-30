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Slavia vyrovnala střelecký rekord ligy a je v čele tabulky, Opava padla popáté v řadě

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  20:49
Opavský rozehrávač Jakub Šiřina mezi slávistickými obránci, David Böhm vlevo,...

Opavský rozehrávač Jakub Šiřina mezi slávistickými obránci, David Böhm vlevo, Patrick Samoura vpravo. | foto: BK Opava

Ronaldo Segu ze Slavie jde do opavského koše.
David Böhm ze Slavie u míče v zápase s Opvou, brání ho Elijah Tucker.
Slávistický trenér Oren Amiel a Travis Harper II
Patrick Samoura (vlevo) ze Slavie a Jan Švandrlík z Opavy v souboji
7 fotografií
Basketbalisté Slavie zvítězili v předehrávce 13. ligového kola v Opavě 121:96 a upevnili si první místo. Domácí prohráli pátý soutěžní zápas za sebou a v neúplné tabulce jsou až desátí.

Slavia po vyrovnané první čtvrtině zabrala a v poločase už vedla o 18 bodů. Ve zbytku utkání náskok kontrolovala i díky 22 bodům a devíti asistencím Javiana McColluma. Z lavičky mu sekundovali patnáctibodoví David Böhm a Ronaldo Segu.

Už po třech čtvrtinách měli Pražané na kontě 17 trojek a 97 bodů. Celkovými 21 zásahy pak vyrovnala rekord ligy.

Ronaldo Segu ze Slavie jde do opavského koše.
David Böhm ze Slavie u míče v zápase s Opvou, brání ho Elijah Tucker.
Slávistický trenér Oren Amiel a Travis Harper II
Patrick Samoura (vlevo) ze Slavie a Jan Švandrlík z Opavy v souboji
7 fotografií

Svěřenci trenéra Orena Amiela po úterní porážce v Lize mistrů s bosenskou Igokeou nezaváhali a v domácí soutěži si připsali osmou výhru z devíti zápasů.

Slezané, jimž chyběl zraněný střelec a bývalý nymburský hráč Matěj Svoboda či rozehrávač Marek Vyroubal, v lize naopak neuspěli potřetí za sebou.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

Předehrávka 13. kola

BK Opava - SK Slavia Praha ERA NBK 96:121 (20:23, 43:61, 68:97)
Nejvíce bodů: Puršl 16, Zbránek 14, Slavík 13, Chargois a Šiřina po 11, Montgomery 10, Kavan 9 - McCollum 22, Böhm a Segu po 15, Harper 14, J. Bohačík 13, Rylich 12, Paulicap 10, Hruban 9.

Tabulka:

1.SK Slavia Praha ERA NBK981893:72288,9
2.BK KVIS Pardubice1082883:77780,0
3.BK Armex Energy Děčín862683:60275,0
4.BK Sluneta Ústí nad Labem963789:70466,7
5.NH Ostrava853686:64962,5
6.Sršni Photomate Písek853714:69162,5
7.USK Praha945752:75544,4
8.Pumpa Basket Brno936728:76333,3
9.BK GAPA Hradec Králové936778:84433,3
10.BK Opava936751:81933,3
11.BK Loko BaliMania Plzeň918698:82511,1
12.BK Olomoucko918585:78911,1
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