Slavia vyrovnala střelecký rekord ligy a je v čele tabulky, Opava padla popáté v řadě

Slavia po vyrovnané první čtvrtině zabrala a v poločase už vedla o 18 bodů. Ve zbytku utkání náskok kontrolovala i díky 22 bodům a devíti asistencím Javiana McColluma. Z lavičky mu sekundovali patnáctibodoví David Böhm a Ronaldo Segu.
Už po třech čtvrtinách měli Pražané na kontě 17 trojek a 97 bodů. Celkovými 21 zásahy pak vyrovnala rekord ligy.
Svěřenci trenéra Orena Amiela po úterní porážce v Lize mistrů s bosenskou Igokeou nezaváhali a v domácí soutěži si připsali osmou výhru z devíti zápasů.
Slezané, jimž chyběl zraněný střelec a bývalý nymburský hráč Matěj Svoboda či rozehrávač Marek Vyroubal, v lize naopak neuspěli potřetí za sebou.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
Předehrávka 13. kola
BK Opava - SK Slavia Praha ERA NBK 96:121 (20:23, 43:61, 68:97)
Tabulka:
|1.
|SK Slavia Praha ERA NBK
|9
|8
|1
|893:722
|88,9
|2.
|BK KVIS Pardubice
|10
|8
|2
|883:777
|80,0
|3.
|BK Armex Energy Děčín
|8
|6
|2
|683:602
|75,0
|4.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|9
|6
|3
|789:704
|66,7
|5.
|NH Ostrava
|8
|5
|3
|686:649
|62,5
|6.
|Sršni Photomate Písek
|8
|5
|3
|714:691
|62,5
|7.
|USK Praha
|9
|4
|5
|752:755
|44,4
|8.
|Pumpa Basket Brno
|9
|3
|6
|728:763
|33,3
|9.
|BK GAPA Hradec Králové
|9
|3
|6
|778:844
|33,3
|10.
|BK Opava
|9
|3
|6
|751:819
|33,3
|11.
|BK Loko BaliMania Plzeň
|9
|1
|8
|698:825
|11,1
|12.
|BK Olomoucko
|9
|1
|8
|585:789
|11,1