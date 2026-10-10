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Nejlepší výkon sezony v souboji neporažených: slávisté rozdrtili Pardubice

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  15:30aktualizováno  15:36

Zleva Thomas Stanko, David Böhm a Vojtěch Hruban před utkáním Slavie Praha ERA NBK. | foto: Slavia Praha ERA NBK

Slávističtí basketbalisté uhájili i v šestém kole ligovou neporazitelnost. Na domácí palubovce na Královce zvládli duel s dosud rovněž bezchybnými Pardubicemi, po vyrovnané úvodní čtvrtině zvítězili vysoko 105:60 a se stoprocentní bilancí vedou před sobotními soupeři tabulku.

Východočeši do zápasu vstoupili lépe a v úvodu vedli až o sedm bodů. Slavia ale ještě do konce čtvrtiny skóre otočila a od druhé části navyšovala náskok až na konečných 45 bodů.

Nejlepším střelcem domácích byl s 16 body David Böhm, jen o bod méně přidal Travis Harper. Celkem měla Slavia šest dvojciferných střelců.

Pardubice, které táhl s 18 body nejlepší střelec zápasu Zed Key, jen tři. Hostům se navíc vůbec nedařila střelba za tři body, dali jen šest trojek oproti 13 domácím.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

6. kolo

SK Slavia Praha ERA NBK - BK KVIS Pardubice 105:60 (24:21, 54:38, 75:49)
Nejvíce bodů: Böhm 16, Harper 15, McCollum 13, J. Bohačík 12, Hruban 11, Segu, 10, Rylich 9, Kříž a M. Brown po 6 - Key 18, Bonham 16, Bryant 10, Tůma 5.

18:00 Hradec Králové - Děčín, USK Praha - Opava.

Tabulka:

1.Slavia NBK660604:454100
2.Pardubice651535:49683,3
3.Ústí nad Labem541451:37880,0
4.Děčín541421:34880,0
5.Ostrava532437:42260,0
6.Písek532450:44360,0
7.USK Praha523406:42140,0
8.Opava523409:44740,0
9.Hradec Králové514415:47020,0
10.Olomoucko514325:43320,0
11.Brno505397:4470
12.Plzeň505397:4880
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