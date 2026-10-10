Nejlepší výkon sezony v souboji neporažených: slávisté rozdrtili Pardubice

Východočeši do zápasu vstoupili lépe a v úvodu vedli až o sedm bodů. Slavia ale ještě do konce čtvrtiny skóre otočila a od druhé části navyšovala náskok až na konečných 45 bodů.
Nejlepším střelcem domácích byl s 16 body David Böhm, jen o bod méně přidal Travis Harper. Celkem měla Slavia šest dvojciferných střelců.
Pardubice, které táhl s 18 body nejlepší střelec zápasu Zed Key, jen tři. Hostům se navíc vůbec nedařila střelba za tři body, dali jen šest trojek oproti 13 domácím.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
6. kolo
SK Slavia Praha ERA NBK - BK KVIS Pardubice 105:60 (24:21, 54:38, 75:49)
18:00 Hradec Králové - Děčín, USK Praha - Opava.
Tabulka:
|1.
|Slavia NBK
|6
|6
|0
|604:454
|100
|2.
|Pardubice
|6
|5
|1
|535:496
|83,3
|3.
|Ústí nad Labem
|5
|4
|1
|451:378
|80,0
|4.
|Děčín
|5
|4
|1
|421:348
|80,0
|5.
|Ostrava
|5
|3
|2
|437:422
|60,0
|6.
|Písek
|5
|3
|2
|450:443
|60,0
|7.
|USK Praha
|5
|2
|3
|406:421
|40,0
|8.
|Opava
|5
|2
|3
|409:447
|40,0
|9.
|Hradec Králové
|5
|1
|4
|415:470
|20,0
|10.
|Olomoucko
|5
|1
|4
|325:433
|20,0
|11.
|Brno
|5
|0
|5
|397:447
|0
|12.
|Plzeň
|5
|0
|5
|397:488
|0