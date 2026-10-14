Nejlepším střelcem poražených byl se 17 body Jaromír Bohačík, o bod méně zaznamenal Ronaldo Segu. Na straně vítězů zaznamenal 19 bodů Martin Krampelj a Bohačíkovi se vyrovnal Tryggvi Hlinason.
„Gratuluji Bilbau, které předvedlo kvalitní výkon. Byli lepší a chytřejší než my. Máme hodně mladých hráčů, ale to pro mě není výmluva. Musíme v dalších zápasech odvést daleko lepší práci,“ řekl trenér Amiel na tiskové konferenci po utkání. „Snažili jsme se být soustředění a držet se trenérovy taktiky, ale zápas se nám nepovedl,“ doplnil rozehrávač Javian McCollum.
Na úvodní trojku Natea Darlinga odpověděl také z dálky Patrick Samoura, ale pak už hosté jen doháněli ztrátu. Za stavu 7:6 Bilbao předvedlo devítibodovou šňůru a vedlo už dvouciferným rozdílem. Šesti body se v úvodní čtvrtině vyznamenal v barvách domácích také český reprezentant Ondřej Husták, který nakonec zapsal devět bodů a pět doskoků.
Na startu druhé desetiminutovky Slavia šesti body za sebou snížila na 27:29, ovšem domácí zase odskočili na sedmibodový rozdíl a drželi si odstup. V poločase vedli 42:35.
Na začátku druhé půle se koši Bohačíka a trojce Davida Böhma přiblížili hosté na dva body a ve 25. minutě po dvou šestkách Vojtěcha Hrubana už to bylo jen 47:48. Jenže po Krampeljově trojce a dvou trestných hodech Margirise Normantase opět domácí odskočili a postupně získali náskok 11 bodů.
Ve 34. minutě ještě Bohačík trefou z dálky snížil na 67:73, ale Luke Petrasek pěti body v řadě definitivně rozhodl a domácí nakonec vyhráli dvouciferným rozdílem.
Basketbalová Liga mistrů - 2. kolo
Skupina G:
Nejvíce bodů: Krampelj 19, Hlinason 17, Normantas 14 - Bohačík 17, Segu 16, McCollum 12. Fauly: 30:30. Trestné hody: 30/20 - 41/31. Trojky: 11:9. Doskoky: 43:37