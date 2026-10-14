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Slavia v Lize mistrů prohrála i v Bilbau. Byli chytřejší, uznal kouč Amiel

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  23:37

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Jaromír Bohačík v zápase Ligy mistrů proti španělskému Bilbau. | foto: FIBA

Basketbalisté Slavie NBK prohráli v Lize mistrů na palubovce Bilbaa 86:97 a neuspěli ani ve druhém utkání skupiny G. Minulý týden na úvod podlehli ve svém azylu v Pardubicích Albě Berlín. Bilbao navázalo na výhru na hřišti bosenské Igokey. Proti stejnému soupeři pak čeká venkovní duel svěřence trenéra Orena Amiela v úterý 27. října.

Nejlepším střelcem poražených byl se 17 body Jaromír Bohačík, o bod méně zaznamenal Ronaldo Segu. Na straně vítězů zaznamenal 19 bodů Martin Krampelj a Bohačíkovi se vyrovnal Tryggvi Hlinason.

„Gratuluji Bilbau, které předvedlo kvalitní výkon. Byli lepší a chytřejší než my. Máme hodně mladých hráčů, ale to pro mě není výmluva. Musíme v dalších zápasech odvést daleko lepší práci,“ řekl trenér Amiel na tiskové konferenci po utkání. „Snažili jsme se být soustředění a držet se trenérovy taktiky, ale zápas se nám nepovedl,“ doplnil rozehrávač Javian McCollum.

Na úvodní trojku Natea Darlinga odpověděl také z dálky Patrick Samoura, ale pak už hosté jen doháněli ztrátu. Za stavu 7:6 Bilbao předvedlo devítibodovou šňůru a vedlo už dvouciferným rozdílem. Šesti body se v úvodní čtvrtině vyznamenal v barvách domácích také český reprezentant Ondřej Husták, který nakonec zapsal devět bodů a pět doskoků.

Vojtěch Hruban v zápase Ligy mistrů proti Bilbau.

Na startu druhé desetiminutovky Slavia šesti body za sebou snížila na 27:29, ovšem domácí zase odskočili na sedmibodový rozdíl a drželi si odstup. V poločase vedli 42:35.

Na začátku druhé půle se koši Bohačíka a trojce Davida Böhma přiblížili hosté na dva body a ve 25. minutě po dvou šestkách Vojtěcha Hrubana už to bylo jen 47:48. Jenže po Krampeljově trojce a dvou trestných hodech Margirise Normantase opět domácí odskočili a postupně získali náskok 11 bodů.

Ve 34. minutě ještě Bohačík trefou z dálky snížil na 67:73, ale Luke Petrasek pěti body v řadě definitivně rozhodl a domácí nakonec vyhráli dvouciferným rozdílem.

Basketbalová Liga mistrů - 2. kolo

Skupina G:
Surne Bilbao - Slavia Praha NBK 97:86 (27:21, 42:35, 68:61)

Nejvíce bodů: Krampelj 19, Hlinason 17, Normantas 14 - Bohačík 17, Segu 16, McCollum 12. Fauly: 30:30. Trestné hody: 30/20 - 41/31. Trojky: 11:9. Doskoky: 43:37

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