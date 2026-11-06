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Slavia si zastřílela proti nováčkovi. Rozhodnuto bylo po první čtvrtině

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  20:21aktualizováno  21:56
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Ronaldo Segu ze Slavie střílí na koš Plzně | foto: Slavia Praha NBK

Basketbalisté Slavie NBK porazili v předehrávce 11. kola NBL plzeňského nováčka 114:82 a upevnili si vedení v tabulce. Průběh utkání hraného v Nymburce místo pražské Královky odpovídal postavení obou týmů v tabulce.

Slavia už první čtvrtinu vyhrála o 22 bodů a v průběhu duelu vedla až o čtyřicet. Západočeši po čtvrté porážce za sebou a celkově desáté v sezoně klesli na dno pořadí.

„Začátek zápasu se hrál velmi dobře týmově. Začali jsme 19:2 s nějakou jistotou ve trojkách a měli několik skvělých obranných prvků. To je pak opravdu těžké pro soupeře se vracet do zápasu,“ konstatoval polský asistent domácího trenéra Grzegorz Kozan, pro jehož tým byl zápas herní přípravou na středeční domácí duel Ligy mistrů proti Igokee.

V Nymburce viděli diváci 32 tříbodových košů, 18 jich dali hráči nástupnického celku mistrovského Nymburka.

Patrick Samoura ze Slavie se snaží dostat před plzeňského Františka Váňu

Pět trojek trefil v dresu favorita Travis Harper, který se se 17 body podělil s Nanou Owusuem-Ananem o pozici nejlepšího slávistického střelce, a autor 19 plzeňských bodů František Váňa.

Ještě o jednu střelu zpoza oblouku víc dal za hosty slovenský křídelník Juraj Páleník, s 24 body nejlepší střelec zápasu.

Basketbalová Maxa liga mužů

11. kolo

Slavia NBK - Plzeň 114:82 (36:14, 63:40, 95:56)
Nejvíce bodů: Harper a Owusu-Anane po 17, Böhm 16 - Páleník 24, Váňa 19, Muhammad 17

1.Slavia NBK121111187:97191,7
2.Pardubice1192985:86281,8
3.Ostrava963768:71366,7
4.Písek963813:77566,7
5.Ústí nad Labem1064878:79560,0
6.Děčín1064845:79060,0
7.USK Praha1046837:85740,0
8.Brno1046809:83940,0
9.Opava1046834:89440,0
10.Hradec Králové1037853:92730,0
11.Olomoucko1019661:87010,0
12.Plzeň11110844:10219,10
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Slavia si zastřílela proti nováčkovi. Rozhodnuto bylo po první čtvrtině

Ronaldo Segu ze Slavie střílí na koš Plzně

Basketbalisté Slavie NBK porazili v předehrávce 11. kola NBL plzeňského nováčka 114:82 a upevnili si vedení v tabulce. Průběh utkání hraného v Nymburce místo pražské Královky odpovídal postavení obou...

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