Slavia už první čtvrtinu vyhrála o 22 bodů a v průběhu duelu vedla až o čtyřicet. Západočeši po čtvrté porážce za sebou a celkově desáté v sezoně klesli na dno pořadí.
„Začátek zápasu se hrál velmi dobře týmově. Začali jsme 19:2 s nějakou jistotou ve trojkách a měli několik skvělých obranných prvků. To je pak opravdu těžké pro soupeře se vracet do zápasu,“ konstatoval polský asistent domácího trenéra Grzegorz Kozan, pro jehož tým byl zápas herní přípravou na středeční domácí duel Ligy mistrů proti Igokee.
V Nymburce viděli diváci 32 tříbodových košů, 18 jich dali hráči nástupnického celku mistrovského Nymburka.
Pět trojek trefil v dresu favorita Travis Harper, který se se 17 body podělil s Nanou Owusuem-Ananem o pozici nejlepšího slávistického střelce, a autor 19 plzeňských bodů František Váňa.
Ještě o jednu střelu zpoza oblouku víc dal za hosty slovenský křídelník Juraj Páleník, s 24 body nejlepší střelec zápasu.
Basketbalová Maxa liga mužů
11. kolo
Slavia NBK - Plzeň 114:82 (36:14, 63:40, 95:56)
|1.
|Slavia NBK
|12
|11
|1
|1187:971
|91,7
|2.
|Pardubice
|11
|9
|2
|985:862
|81,8
|3.
|Ostrava
|9
|6
|3
|768:713
|66,7
|4.
|Písek
|9
|6
|3
|813:775
|66,7
|5.
|Ústí nad Labem
|10
|6
|4
|878:795
|60,0
|6.
|Děčín
|10
|6
|4
|845:790
|60,0
|7.
|USK Praha
|10
|4
|6
|837:857
|40,0
|8.
|Brno
|10
|4
|6
|809:839
|40,0
|9.
|Opava
|10
|4
|6
|834:894
|40,0
|10.
|Hradec Králové
|10
|3
|7
|853:927
|30,0
|11.
|Olomoucko
|10
|1
|9
|661:870
|10,0
|12.
|Plzeň
|11
|1
|10
|844:1021
|9,10