Boje o EuroBasket začnou Čechům s Belgií a Norskem. Seveřany vyzvou vůbec poprvé

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  13:46

Český rozehrávač Ondřej Sehnal (vlevo) zastavuje Alexandra Liberta z Belgie. | foto: FIBA

Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom los v Mnichově.

Svěřenci trenéra Luboše Bartoně se do této fáze bojů zařadili poté, co skončili poslední ve skupině v kvalifikaci o mistrovství světa za Estonskem, Slovinskem a Švédskem a přišli o šanci na start na vrcholném turnaji v Kataru v příštím roce.

Ze čtyř tříčlenných skupin 2. kola předkvalifikace postoupí do hlavní části jen jejich vítězové. Bartoňův tým sehraje první zápas 27. srpna v Belgii a o tři dny později doma přivítá Norsko, v odvetách bude 29. listopadu hostit Belgii a 25. února 2027 se přestaví v Norsku.

Češi se s Belgií utkali naposledy v srpnu 2023 v přípravě v Brně a prohráli 73:75. V soutěžním utkání na sebe oba týmy narazily v únoru 2021, kdy v době restrikcí kvůli covidu hrály kvalifikaci mistrovství Evropy v bublině ve Vilniusu a Češi zvítězili 91:86. S Norskem dosud nehráli.

Vít Krejčí a kouč Luboš Bartoň během tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.

Neúspěšné týmy čeká od 24. července do 11. srpna 3. kolo předkvalifikace. Přiřadí se k nim neúspěšná šestice z 1. kola - Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Irsko, Kosovo a Lucembursko. Ze dvou čtyřčlenných a dvou tříčlenných skupin potom dál postoupí také jen vítězové.

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Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom los v Mnichově.

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