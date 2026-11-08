Po vyrovnané úvodní čtvrtině, kterou domácí dokonce o bod vyhráli, převzal jihočeský favorit kontrolu a vedení už nepustil. Náskok Písku postupně narostl až na 29 bodů v poslední části.
„První poločas chci okamžitě zapomenout. Byli jsme pomalí, přizpůsobili jsme se hře soupeře. Ale nechci si stěžovat, máme vítězství, které se počítá,“ řekl trenér hostů Jan Čech. „Po přestávce se nám podařilo využít širší rotaci a také velkou výškovou převahu pod košem, kde se dokázali prosadit především Jan Karlovský a Martin Svoboda,“ dodal.
Svoboda si připsal double double za 16 bodů a 11 doskoků. Nejlepším střelcem domácích byl dvacetiletý Michal Bálint, který proměnil čtyři z pěti tříbodových pokusů a celkem měl rovněž 16 bodů.
„Kvůli zdravotním problémům nám vypadlo několik hráčů základní sestavy, to je pro nás oslabení, které neumíme nahradit. První poločas byl přesto z naší strany povedený,“ řekl trenér domácích Matěj Musil. „Ale síly nám docházely. Problémy s fauly měl Manny Bates, jediný opravdu velký hráč, to byla další komplikace, které odpovídá i konečný výsledek,“ řekl.
Basketbalová Maxa liga mužů
11. kolo
Olomoucko - Písek 65:92 (18:17, 25:31, 41:58)