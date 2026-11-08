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Písek se rozjížděl pomalu, pak Olomoucko převýšil. Nejlepším střelcem byl Bálint

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  20:09
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Mikuláš Čank z Písku útočí v zápase s Olomouckem.

Mikuláš Čank z Písku útočí v zápase s Olomouckem. | foto: BK Olomoucko

Fanoušci Olomoucka podporují své oblíbence během zápasu s Pískem.
Akuel Kot z Olomoucka během zápasu s Pískem.
Ondřej Šiška z Olomoucka zakončuje na koš Písku.
Nová posila Olomoucka, Američan Kot (vlevo), útočí na koš Písku.
5 fotografií
Basketbalisté Písku zvítězili v dohrávce 11. kola NBL na hřišti Olomoucka 92:65. Jihočeši si připsali třetí výhru v řadě a v neúplné tabulce drží třetí místo za Slavií NBK a Pardubicemi, které mají odehráno o dva zápasy víc. Olomoucko utrpělo osmou porážku v řadě a je poslední.

Po vyrovnané úvodní čtvrtině, kterou domácí dokonce o bod vyhráli, převzal jihočeský favorit kontrolu a vedení už nepustil. Náskok Písku postupně narostl až na 29 bodů v poslední části.

„První poločas chci okamžitě zapomenout. Byli jsme pomalí, přizpůsobili jsme se hře soupeře. Ale nechci si stěžovat, máme vítězství, které se počítá,“ řekl trenér hostů Jan Čech. „Po přestávce se nám podařilo využít širší rotaci a také velkou výškovou převahu pod košem, kde se dokázali prosadit především Jan Karlovský a Martin Svoboda,“ dodal.

Svoboda si připsal double double za 16 bodů a 11 doskoků. Nejlepším střelcem domácích byl dvacetiletý Michal Bálint, který proměnil čtyři z pěti tříbodových pokusů a celkem měl rovněž 16 bodů.

„Kvůli zdravotním problémům nám vypadlo několik hráčů základní sestavy, to je pro nás oslabení, které neumíme nahradit. První poločas byl přesto z naší strany povedený,“ řekl trenér domácích Matěj Musil. „Ale síly nám docházely. Problémy s fauly měl Manny Bates, jediný opravdu velký hráč, to byla další komplikace, které odpovídá i konečný výsledek,“ řekl.

Basketbalová Maxa liga mužů

11. kolo

Olomoucko - Písek 65:92 (18:17, 25:31, 41:58)
Nejvíce bodů: Bálint 16, Kot 13, Šiška 12 - Martin Svoboda 16, Karlovský 15, Čank 14

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