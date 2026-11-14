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Pardubice skolily Brno ve třetím prodloužení, v Děčíně opět řádil Houška

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  22:26
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Pardubický Isaac Davidson hledá cestu ke koši přes Milana Stráněla.

Pardubický Isaac Davidson hledá cestu ke koši přes Milana Stráněla. | foto: Basket Brno

Hradecký Tomáš Dvořák zakončuje.
Ostravský Michal Svoboda se snaží najet do koše přes bránícího Kryštofa Kavana.
Milan Stráněl smečuje proti Pardubicím míč do koše.
Děčínský Marius Grazulis se snaží prodrat do koše.
5 fotografií
Až třetí prodloužení rozhodlo dramatický souboj basketbalistů Brna a Pardubic ve 12. ligovém kole. Favorizovaní hosté nakonec zvítězili 109:108 a pátou výhrou v řadě si pojistili druhé místo v tabulce za Slavií.

Pardubice měly blízko k dvanáctému vítězství už v základní hrací době. Trey Bonham je pět sekund před klaksonem poslal trojkou do vedení 76:74, ale Jermaine Webb po oddechovém čase dokázal zpod koše vyrovnat.

V závěru prvního prodloužení domácí vedli po nájezdu Viktora Půlpána, jenže Joe Bryant zařídil pokračování zápasu. V koncovce druhé nastavené pětiminutovky byl stav 96:93 pro českého vicemistra, ale Jaden Edwards trojkou udržel Brno ve hře.

Milan Stráněl smečuje proti Pardubicím míč do koše.

Drama vyvrcholilo ve třetím prodloužení, v němž si hosté vypracovali náskok 109:105. Petr Křivánek pak proměnil jen jeden ze dvou trestných hodů, přesto se domácím naskytla možnost opět vyrovnat. Edwardse při trojce fauloval Bonham, ale americký hráč netrefil první ani druhý trestný hod. Při třetím schválně nahodil o desku, míč však získali hosté.

Po vypršení času ještě rozhodčí po zhlédnutí videa odpískali Zedu Keymu takzvaný flagrantní faul za úder loktem do Webbova obličeje. Webb sice oba trestné hody proměnil, ale čas už se nevracel, takže Pardubice se mohly radovat z páté výhry nad Brnem v řadě včetně vítězství 4:2 na zápasy v květnové semifinálové sérii.

Webb nasbíral v zápase 32 bodů, na druhé straně dal Bonham 30 bodů včetně šesti trojek. Východočeši se trefili z dálky osmnáctkrát, domácí jen šestkrát. Brněnský kapitán Půlpán měl 13 bodů, 11 asistencí a sedm doskoků.

Sedmnáctiletý Marek Houška se blýskl 19 body, devíti doskoky a šesti asistencemi při vítězství Děčína nad ligovým nováčkem Plzní 100:79. Ve slezském derby Ostrava vyhrála nad Opavou 77:72. Hosté včetně Evropského poháru utrpěli čtvrtou porážku v řadě.

Basketbalová Maxa liga mužů

12. kolo

Ostrava - Opava 77:72 (18:15, 39:37, 56:57)
Nejvíce bodů: Screen 20, Lomax 17, Howlin 13 - Slavík 15, Montgomery a Tucker po 12

Děčín - Plzeň 100:79 (26:21, 54:44, 80:57)
Nejvíce bodů: Houška a Timko po 19, Grazulis 16 - D’Amico 20, Páleník 14, Paidar 12

Brno - Pardubice 108:109 po třetím prodl. (12:18, 35:30, 50:51, 76:76, 82:82, 96:96)
Nejvíce bodů: Webb 32, Stráněl 21, Křivánek 14 - Bonham 30, Bryant 20, Moffatt 13

Hradec Králové - Olomoucko 106:82 (20:18, 60:44, 87:64)
Nejvíce bodů: Dvořák 20, Morgan 16, Brown a McLaurin po 15 - Garita 20, Šiška 12, Kot 10

Tabulka

1.Slavia NBK121111187:97191,7
2.Pardubice141221274:112585,7
3.Písek1073905:84070,0
4.Ostrava1174927:87063,6
5.Děčín13851112:101661,5
6.Ústí nad Labem1165944:88754,5
7.USK Praha1156922:93945,5
8.Brno1257999:101241,7
9.Hradec Králové12481023:109133,3
10.Opava1248986:107033,3
11.Plzeň12111923:11218,30
12.Olomoucko12111808:10688,30
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