Pardubice měly blízko k dvanáctému vítězství už v základní hrací době. Trey Bonham je pět sekund před klaksonem poslal trojkou do vedení 76:74, ale Jermaine Webb po oddechovém čase dokázal zpod koše vyrovnat.
V závěru prvního prodloužení domácí vedli po nájezdu Viktora Půlpána, jenže Joe Bryant zařídil pokračování zápasu. V koncovce druhé nastavené pětiminutovky byl stav 96:93 pro českého vicemistra, ale Jaden Edwards trojkou udržel Brno ve hře.
Drama vyvrcholilo ve třetím prodloužení, v němž si hosté vypracovali náskok 109:105. Petr Křivánek pak proměnil jen jeden ze dvou trestných hodů, přesto se domácím naskytla možnost opět vyrovnat. Edwardse při trojce fauloval Bonham, ale americký hráč netrefil první ani druhý trestný hod. Při třetím schválně nahodil o desku, míč však získali hosté.
Po vypršení času ještě rozhodčí po zhlédnutí videa odpískali Zedu Keymu takzvaný flagrantní faul za úder loktem do Webbova obličeje. Webb sice oba trestné hody proměnil, ale čas už se nevracel, takže Pardubice se mohly radovat z páté výhry nad Brnem v řadě včetně vítězství 4:2 na zápasy v květnové semifinálové sérii.
Webb nasbíral v zápase 32 bodů, na druhé straně dal Bonham 30 bodů včetně šesti trojek. Východočeši se trefili z dálky osmnáctkrát, domácí jen šestkrát. Brněnský kapitán Půlpán měl 13 bodů, 11 asistencí a sedm doskoků.
Sedmnáctiletý Marek Houška se blýskl 19 body, devíti doskoky a šesti asistencemi při vítězství Děčína nad ligovým nováčkem Plzní 100:79. Ve slezském derby Ostrava vyhrála nad Opavou 77:72. Hosté včetně Evropského poháru utrpěli čtvrtou porážku v řadě.
Basketbalová Maxa liga mužů
12. kolo
Ostrava - Opava 77:72 (18:15, 39:37, 56:57)
Děčín - Plzeň 100:79 (26:21, 54:44, 80:57)
Brno - Pardubice 108:109 po třetím prodl. (12:18, 35:30, 50:51, 76:76, 82:82, 96:96)
Hradec Králové - Olomoucko 106:82 (20:18, 60:44, 87:64)
Tabulka
|1.
|Slavia NBK
|12
|11
|1
|1187:971
|91,7
|2.
|Pardubice
|14
|12
|2
|1274:1125
|85,7
|3.
|Písek
|10
|7
|3
|905:840
|70,0
|4.
|Ostrava
|11
|7
|4
|927:870
|63,6
|5.
|Děčín
|13
|8
|5
|1112:1016
|61,5
|6.
|Ústí nad Labem
|11
|6
|5
|944:887
|54,5
|7.
|USK Praha
|11
|5
|6
|922:939
|45,5
|8.
|Brno
|12
|5
|7
|999:1012
|41,7
|9.
|Hradec Králové
|12
|4
|8
|1023:1091
|33,3
|10.
|Opava
|12
|4
|8
|986:1070
|33,3
|11.
|Plzeň
|12
|1
|11
|923:1121
|8,30
|12.
|Olomoucko
|12
|1
|11
|808:1068
|8,30