Basketbalisté Pardubic dál válí. Jasnou výhru proti Ostravě režíroval Bryant

Autor: ,
  19:27
Rozjetí basketbalisté Pardubic smetli v 5. kole ligové nadstavby Ostravu 109:72. V souboji druhého s posledním týmem skupiny A1 prohrávali jen v úvodu, pak Joe Bryant trojkou vyrovnal na 5:5 a v dalším průběhu už měl domácí tým navrch. Bryant byl s 26 body nejlepším střelcem zápasu.

Joe Bryant z Pardubic (vpravo) vede míč v utkání basketbalové ligy s Ostravou. | foto: Milan Křiček / BK KVIS Pardubice

Pardubice od konce loňského roku vyhrály 13 ze 14 zápasů v lize a domácím poháru, v němž postoupily do finále. Během této série podlehly jen Opavě o jediný bod.

„Dnes jsme chytili začátek zápasu, což podle mě rozhodlo. Není to jen o tom dát hodně bodů, ale aby z týmu sršela energie. V útoku, v obraně i při doskocích. Velká pochvala celému týmu,“ řekl trenér vítězů Jan Šotnar.

„Není jednoduché odehrát takový zápas, zvlášť po tom, co jsme se víc soustředili na Český pohár. Postoupili jsme v něm do finále, což je pro nás velká věc, ale neusnuli jsme na vavřínech,“ chválil svůj tým, před kterým je v tabulce jen suverénní Nymburk.

Basketbalová Maxa liga mužů

5. kolo nadstavby

Skupina A1
Pardubice - Ostrava 109:72 (26:18, 55:32, 85:59)
Nejvíce bodů: Bryant 26, Key 16, Moffatt 14 - Palyza 12, Cato 11, Michal Svoboda a Cole po 10.

Tabulka

1.Nymburk242312437:184595,8
2.Pardubice272162525:213177,8
3.Brno251692142:211264,0
4.Písek2615112327:229157,7
5.Děčín2615112153:220357,7
6.Ústí nad Labem2513122172:213252,0
7.Opava2412122121:205250,0
8.Ostrava2710172310:246837,0
Heraskevyč reagoval na kritiku MOV za řád od Zelenského. Přidal fotku Coventryové

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se skeletonistou Vladyslavem...

Od našeho zpravodaje v Itálii Vyloučený ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč se opět ocitl pod kritikou Mezinárodního olympijského výboru, a to za skutečnost, že obdržel Řád svobody od ukrajinského prezidenta Volodymira...

14. února 2026  19:24

Posun do první desítky. Skeletonistku Fernstädtovou čeká finálová jízda

Skeletonistka Anna Fernstädtová během třetí jízdy na olympijských hrách

Skeletonistka Anna Fernstädtová se v olympijském závodě posunula do první desítky, před závěrečným kolem je devátá. Ve třetí jízdě v Cortině d’Ampezzo zajela česká reprezentantka sedmý nejlepší čas a...

14. února 2026  19:17

