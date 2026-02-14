Basketbalisté Pardubic dál válí. Jasnou výhru proti Ostravě režíroval Bryant

Pardubice od konce loňského roku vyhrály 13 ze 14 zápasů v lize a domácím poháru, v němž postoupily do finále. Během této série podlehly jen Opavě o jediný bod.
„Dnes jsme chytili začátek zápasu, což podle mě rozhodlo. Není to jen o tom dát hodně bodů, ale aby z týmu sršela energie. V útoku, v obraně i při doskocích. Velká pochvala celému týmu,“ řekl trenér vítězů Jan Šotnar.
„Není jednoduché odehrát takový zápas, zvlášť po tom, co jsme se víc soustředili na Český pohár. Postoupili jsme v něm do finále, což je pro nás velká věc, ale neusnuli jsme na vavřínech,“ chválil svůj tým, před kterým je v tabulce jen suverénní Nymburk.
Basketbalová Maxa liga mužů
5. kolo nadstavby
Skupina A1
Tabulka
|1.
|Nymburk
|24
|23
|1
|2437:1845
|95,8
|2.
|Pardubice
|27
|21
|6
|2525:2131
|77,8
|3.
|Brno
|25
|16
|9
|2142:2112
|64,0
|4.
|Písek
|26
|15
|11
|2327:2291
|57,7
|5.
|Děčín
|26
|15
|11
|2153:2203
|57,7
|6.
|Ústí nad Labem
|25
|13
|12
|2172:2132
|52,0
|7.
|Opava
|24
|12
|12
|2121:2052
|50,0
|8.
|Ostrava
|27
|10
|17
|2310:2468
|37,0