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Naděje ve Splitu splaskla. Opavané neustáli koncovku a znovu padli

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  22:55
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Lovre Runjič ze Splitu zasmečoval v zápase s Opavou.

Lovre Runjič ze Splitu zasmečoval v zápase s Opavou. | foto: FIBA

Ethan Chargois z Opavy během utkání ve Splitu
Radovan Kouřil z Opavy ve FIBA Europe Cupu
Nick Johnson ze Splitu donáší míč v zápase s Opavou.
Nick Johnson ze Splitu útočí na opavský koš kolem Radovana Kouřila.
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Opavští basketbalisté neudrželi ve FIBA Cupu dlouhé vedení ve Splitu a na úvod odvetné fáze prohráli 77:81. V šestém utkání si tak Slezané připsali pátou porážku a v šestičlenné tabulce skupiny A je horší jen Batumi, které je bez výhry.

Opavští vyhráli první čtvrtinu 29:21 a mírné vedení si až na jeden okamžik udržovali do začátku čtvrté části. Tehdy domácí srovnali na 60:60 a následně získali náskok, který už Opava nezlikvidovala.

V dresu vítězů zaznamenal 20 bodů Nick Johnson, jenž má na kontě starty v NBA za Houston Rockets, za Opavu měl stejný počet Elijah Tucker.

FIBA Europe Cup basketbalistů

6. kolo skupiny A

Split - Opava 81:77 (21:29, 38:45, 57:60)
Nejvíce bodů: Johnson 20, Kačinas a Kučič 11 - Tucker 20, Chargois 15, Montgomery 11.

Batumi - Trevír 57:122
Promitheas Patras - Trepča 81:71

Tabulka:

1.Trevír660600:41812
2.Promitheas Patras642540:49110
3.Split642489:48210
4.Trepča633465:4879
5.Opava615499:5217
6.Batumi606401:5956
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