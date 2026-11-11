Opavští vyhráli první čtvrtinu 29:21 a mírné vedení si až na jeden okamžik udržovali do začátku čtvrté části. Tehdy domácí srovnali na 60:60 a následně získali náskok, který už Opava nezlikvidovala.
V dresu vítězů zaznamenal 20 bodů Nick Johnson, jenž má na kontě starty v NBA za Houston Rockets, za Opavu měl stejný počet Elijah Tucker.
FIBA Europe Cup basketbalistů
6. kolo skupiny A
Split - Opava 81:77 (21:29, 38:45, 57:60)
Batumi - Trevír 57:122
Tabulka:
|1.
|Trevír
|6
|6
|0
|600:418
|12
|2.
|Promitheas Patras
|6
|4
|2
|540:491
|10
|3.
|Split
|6
|4
|2
|489:482
|10
|4.
|Trepča
|6
|3
|3
|465:487
|9
|5.
|Opava
|6
|1
|5
|499:521
|7
|6.
|Batumi
|6
|0
|6
|401:595
|6