Dawes vystřílel Děčínu výhru v El Nordicu i čtvrtfinále, do předkola se propadl Písek

  21:15 aktualizováno 21:33
Přímý postup do čtvrtfinále play off ligy basketbalistů si v posledním kole nadstavbové části vybojovaly Opava a Děčín. Do předkola musí Písek, který prohrál vyrovnaný zápas v Pardubicích 95:100 a obsadil sedmou příčku. O čtvrtfinále budou Sršni hrát s USK Praha, druhou dvojici v předkole tvoří Ostrava s Olomouckem.
Al-Amir Dawes z Děčína zakončuje na ústecký koš. | foto: BK Armex Energy Děčín

Děčín si zajistil účast ve čtvrtfinále vítězstvím v derby s Ústím nad Labem 85:80. Velký podíl na tom měl autor 34 bodů Al-Amir Dawes, který po nedávném příchodu odehrál za Válečníky čtvrté utkání. Opava deklasovala slezského rivala Ostravu 100:68 i díky 31 bodům Clevona Browna.

Obhájce titulu Nymburk zakončil nadstavbu výhrou v Brně, které v repríze loňského finále porazil 106:79. Veterán Vojtěch Hruban přispěl k vítězství 23 body. Semnáctiletý nymburský talent Kryštof Davídek se dočkal prvních ligových minut a s nimi jednoho doskoku.

Maxa Národní basketbalová liga mužů – nadstavba

Skupina A1 – 14. kolo

Pumpa Basket Brno - ERA Basketball Nymburk 79:106 (20:36, 36:56, 53:82)
Nejvíce bodů: Stráněl 13, Kejval 12, David Jelínek (1990) a V. Ivánek po 10, Cisarik 9, Šimon Svoboda 8 - Hruban 23, Matěj Svoboda 14, Böhm 13, Sehnal 12, Filipovič 11, Perkins 9, J. Bohačík 8.

BK Armex Energy Děčín - BK Sluneta Ústí nad Labem 85:80 (26:25, 40:45, 60:63)
Nejvíce bodů: Dawes 34, Šturanovič a M. Houška po 9, Edwards a Pomikálek po 8 - N. Johnson 14, Davidson 13, K. Lawrence 12, Pecháček a Vyoral po 11.

BK Opava – NH Ostrava 100:68 (24:22, 48:39, 79:49)
Nejvíce bodů: Brown 31, Person 14, Šiřina 12, Kavan 11, Gray 10, Puršl 8 - Palyza 24, P. Novák a Michal Svoboda po 11.

BK KVIS Pardubice - Sršni Photomate Písek 100:95 (26:27, 50:46, 75:65)
Nejvíce bodů: Bryant 31, Key 20, Bonham 10, Švrdlík 9, Moffatt 8 - Karlovský 24, Ježek 14, Josef Svoboda a Fait po 13, Sýkora 11, Šlechta 10, Haiblík 8.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.ERA Basketball Nymburk363243615:285588,9
2.BK KVIS Pardubice362793324:290075
3.Pumpa Basket Brno3623133064:300663,9
4.BK Sluneta Ústí nad Labem3620153147:308458,3
5.BK Opava3618183166:308550
6.BK Armex Energy Děčín3618182932:306750
7.Sršni Photomate Písek3618183197:318250
8.NH Ostrava3610253073:338627,8
KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.BK Olomoucko3414202634:282441,2
2.USK Praha3412222749:298335,3
3.SK Slavia Praha3411232762:299132,4
4.BK Gapa Hradec Králové348262621:292123,5
Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

