Dawes vystřílel Děčínu výhru v El Nordicu i čtvrtfinále, do předkola se propadl Písek

Děčín si zajistil účast ve čtvrtfinále vítězstvím v derby s Ústím nad Labem 85:80. Velký podíl na tom měl autor 34 bodů Al-Amir Dawes, který po nedávném příchodu odehrál za Válečníky čtvrté utkání. Opava deklasovala slezského rivala Ostravu 100:68 i díky 31 bodům Clevona Browna.
Obhájce titulu Nymburk zakončil nadstavbu výhrou v Brně, které v repríze loňského finále porazil 106:79. Veterán Vojtěch Hruban přispěl k vítězství 23 body. Semnáctiletý nymburský talent Kryštof Davídek se dočkal prvních ligových minut a s nimi jednoho doskoku.
Maxa Národní basketbalová liga mužů – nadstavba
Skupina A1 – 14. kolo
Pumpa Basket Brno - ERA Basketball Nymburk 79:106 (20:36, 36:56, 53:82)
BK Armex Energy Děčín - BK Sluneta Ústí nad Labem 85:80 (26:25, 40:45, 60:63)
BK Opava – NH Ostrava 100:68 (24:22, 48:39, 79:49)
BK KVIS Pardubice - Sršni Photomate Písek 100:95 (26:27, 50:46, 75:65)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|ERA Basketball Nymburk
|36
|32
|4
|3615:2855
|88,9
|2.
|BK KVIS Pardubice
|36
|27
|9
|3324:2900
|75
|3.
|Pumpa Basket Brno
|36
|23
|13
|3064:3006
|63,9
|4.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|36
|20
|15
|3147:3084
|58,3
|5.
|BK Opava
|36
|18
|18
|3166:3085
|50
|6.
|BK Armex Energy Děčín
|36
|18
|18
|2932:3067
|50
|7.
|Sršni Photomate Písek
|36
|18
|18
|3197:3182
|50
|8.
|NH Ostrava
|36
|10
|25
|3073:3386
|27,8
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|BK Olomoucko
|34
|14
|20
|2634:2824
|41,2
|2.
|USK Praha
|34
|12
|22
|2749:2983
|35,3
|3.
|SK Slavia Praha
|34
|11
|23
|2762:2991
|32,4
|4.
|BK Gapa Hradec Králové
|34
|8
|26
|2621:2921
|23,5