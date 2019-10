Basketbalisté Olomoucka s USK otáčeli: Sehráváme se, budeme lepší

„Začali jsme špatně, chyběla nám energie. Možná to byl ještě důsledek předchozího zápasu v Ústí nad Labem. Mysleli jsme si, že přijedeme, soupeře přejedeme a to se nestalo. Naopak, prohrávali jsme a byli z toho hodně skleslí,“ komentoval špatný začátek utkání rozehrávač Olomoucka Adam Goga. „Po pauze jsme přidali pod vlastním košem. Od třetí čtvrtiny se obrana hodně zlepšila, díky tomu jsme vyhráli,“ dodal.

Do druhé půle vstoupili domácí sérií tří trojek a ta je uklidnila. Pražané se pak sice ještě jednou dostali do vedení, bylo to ale pouze na chvíli. Před začátkem poslední čtvrtiny Hanáci vedli 66:59 a mířili za vítězstvím.

„Zápas proti Olomoucku byl pro nás testem, jak se budeme měřit se silnými týmy. Měli jsme motivaci, všichni se chtěli ukázat. Škoda, že jsme v prvním poločase nedali hodně trestných hodů a v poslední minutě jsme dostali šest bodů. To domácím pomohlo,“ hodnotil duel kouč USK Praha Dino Repeša. „Po přestávce se domácí chytili střelecky a ukázali, že především v ofenzivě jsou nesmírně talentovaným týmem,“ uzavřel svůj komentář trenér Pražanů.

Domácí kouč Predrag Benáček musel často míchat se sestavou, postupně při hledání optimálního složení poslal do zápasu deset hráčů. Rotování basketbalistů časem přineslo zvýšení tempa a obrat výsledku.

„Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, protože USK vstoupilo do soutěže dobře. Potvrdilo se to, my jsme k tomu navíc přispěli slabším výkonem v prvním poločase,“ nabídl svůj pohled na utkání Benáček. „Trošku jsem problémy čekal, stále se sehráváme, budeme lepší. Základem konečného výsledku byla obrana, ve které odvedli velmi dobrý výkon Lukáš Palyza a Adam Goga, nejlepší hráč zápasu,“ ocenil příspěvky jednotlivců Benáček.