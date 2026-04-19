Na úvod play off NBA vítězili domácí. Jokič táhl Denver, James pomohl LA Lakers

  9:44aktualizováno  10:02
Vyřazovací část NBA začala v sobotu výhrami všech čtyř domácích týmů. Los Angeles Lakers zdolali i s pomocí 19 bodů a 13 asistencí jednačtyřicetiletého LeBrona Jamese 107:98 Houston. Denver dovedl k prvnímu bodu v sérii s Minnesotou srbský pivot Nikola Jokič, jenž dosáhl na triple double zásluhou 25 bodů, 13 doskoků a 11 asistencí. Nuggets zvítězili 116:105. Úspěšně vykročili do play off také hráči Clevelandu a Atlanty.
Rudy Gobert z Minnesoty a Nikola Jokič z Denveru se natahují po balonu na začátku prvního utkání play off. | foto: Reuters

Jalen Brunson z New York Knicks se tlačí do zakončení během zápasu play off...
Aaron Gordon (vlevo) a Jamal Murray slaví vstřelený koš Denveru během zápasu...
Luke Kennard z Los Angeles Lakers zakončuje v zápase play off proti Houstonu.
Donovan Mitchell z Clevelandu během utkání play off proti Torontu.
Lakers, postrádající stále zraněné Luku Dončiče a Austina Reavese, táhl s 27 body Luke Kennard. „Víme dobře, jaká je situace. Nemáme čas jen tak sedět a čekat, obzvlášť proti tvrdě bojujícímu Houstonu. Byl to pro nás dobrý první test,“ řekl James.

Ve druhé čtvrtině nastoupil i Bronny James, čímž se zapsali do historie soutěže jako první otec a syn v jednom utkání play off.

Momenty ze zápasu LA Lakers - Houston:

Houstonu zase chyběl střelec Kevin Durant, protože má potíže s kolenem. „Stalo se to ve středu při tréninku. Doufejme, že to bude jen na jeden zápas, ale zkusil to a necítil se moc dobře,“ přiznal kouč Rockets Ime Udoka před utkáním.

Spolu s Jokičem se postaral o úspěšný začátek osmifinále pro Denver Jamal Murray, autor 30 bodů, přičemž proměnil všech 16 trestných hodů. Cleveland táhl za výhrou 126:113 nad Torontem Donovan Mitchell s 32 body. Při výhře New Yorku 113:102 nad Atlantou vyčníval s 28 body Jalen Brunson, z toho 19 dal už v úvodní čtvrtině.

Výsledky 1. kola play off NBA

Východní konference - 1. zápasy:
Cleveland - Toronto 126:113
New York - Atlanta 113:102

Západní konference - 1. zápasy:
Denver - Minnesota 116:105
LA Lakers - Houston 107:98

19. dubna 2026  9:44,  aktualizováno  10:02

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

