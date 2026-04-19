Na úvod play off NBA vítězili domácí. Jokič táhl Denver, James pomohl LA Lakers

Lakers, postrádající stále zraněné Luku Dončiče a Austina Reavese, táhl s 27 body Luke Kennard. „Víme dobře, jaká je situace. Nemáme čas jen tak sedět a čekat, obzvlášť proti tvrdě bojujícímu Houstonu. Byl to pro nás dobrý první test,“ řekl James.
Ve druhé čtvrtině nastoupil i Bronny James, čímž se zapsali do historie soutěže jako první otec a syn v jednom utkání play off.
Momenty ze zápasu LA Lakers - Houston:
Houstonu zase chyběl střelec Kevin Durant, protože má potíže s kolenem. „Stalo se to ve středu při tréninku. Doufejme, že to bude jen na jeden zápas, ale zkusil to a necítil se moc dobře,“ přiznal kouč Rockets Ime Udoka před utkáním.
Spolu s Jokičem se postaral o úspěšný začátek osmifinále pro Denver Jamal Murray, autor 30 bodů, přičemž proměnil všech 16 trestných hodů. Cleveland táhl za výhrou 126:113 nad Torontem Donovan Mitchell s 32 body. Při výhře New Yorku 113:102 nad Atlantou vyčníval s 28 body Jalen Brunson, z toho 19 dal už v úvodní čtvrtině.
Výsledky 1. kola play off NBA
Východní konference - 1. zápasy:
Západní konference - 1. zápasy: