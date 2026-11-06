Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Splash Bros. proti sobě: Curry dovedl Golden State k šesté výhře v řadě

Autor: ,
  7:56aktualizováno  8:55
Klay Thompson (11) z Miami Heat brání v zápase s Golden State Warriors,...

Klay Thompson (11) z Miami Heat brání v zápase s Golden State Warriors, zakončuje Stephen Curry (30). | foto: Carlos Avila GonzalezAP

Stephen Curry z Golden State Warriors byl faulován.
Stephen Curry (30) z Golden State Warriors slaví trefu.
Jalen Green z Phoenix Suns střílí na koš Orlando Magic, brání Jase Richardson...
Jalen Green (4) z Phoenix Suns a trenér Jordan Ott
17 fotografií
Golden State Warriors porazili v NBA basketbalisty Miami Heat 120:100 a po třech porážkách v úvodu sezony si připsali šesté vítězství za sebou. Kaliforňany táhl s 29 body Stephen Curry, který 22 z nich nastřílel ve druhém poločase.

Phoenix Suns zvítězil nad Orlando Magic 117:104 a ukončil sérii čtyř porážek. Suns pomohl k úspěchu 30 body Devin Booker.

Golden State rozhodlo o vítězství ve třetí čtvrtině. Miami se krátce po přestávce ujalo vedení 61:58, ale Warriors odpověděli úsekem 18:3, při níž Curry zaznamenal 11 bodů. Hvězdný rozehrávač se přitom v prvním poločase střelecky trápil a proměnil pouze dva z deseti pokusů. Po přestávce však trefil sedm z devíti střel včetně pěti trojek a utkání zakončil s šesti úspěšnými pokusy z dálky. Nováček Yaxel Lendeborg přispěl k výhře 17 body, osmi doskoky a šesti asistencemi.

Momenty ze zápasu Golden State – Miami:

Za Miami zaznamenal Davion Mitchell 22 bodů a osm asistencí, Janis Adetokunbo přidal 20 bodů a 14 doskoků. Řecký basketbalista přitom 16 bodů nastřílel už v prvním poločase, ale po přestávce ho obrana Warriors v čele s Draymondem Greenem udržela na pouhých čtyřech bodech. Bam Adebayo si připsal 18 bodů a 10 doskoků.

Proti bývalému týmu nastoupil Klay Thompson, který v souboji Splash Brothers zaznamenal 11 bodů. Andrew Wiggins zvládl proti Warriors jen body dva.

Phoenix měl utkání většinu času pod kontrolou a rozhodující náskok si vypracoval ve třetí čtvrtině. Booker s Dillonem Brooksem v její polovině trefili dvě trojky krátce po sobě a zvýšili vedení domácích na 78:60. Suns následně odskočili až na rozdíl 30 bodů a do závěrečné části vstupovali s náskokem 23 bodů. Phoenix se mohl opřít také o úspěšnou střelbu z dálky, když proměnil polovinu svých trojkových pokusů.

Sestřih zápasu Phoenix – Orlando:

Orlando se v závěru pokusilo ztrátu zmenšit, na obrat však nemělo. Nejlepším střelcem hostů byl Wendell Carter Jr. s 27 body a 13 doskoky. Franz Wagner zaznamenal 15 bodů a stejný počet asistencí, Tristan da Silva přidal 18 bodů. Magic doplatili také na 25 ztracených míčů, z nichž Phoenix vytěžil 36 bodů.

NBA -výsledky

Phoenix Suns - Orlando Magic 117:104
Golden State Warriors - Miami Heat 120:100

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly

Sportovci oslavili Halloween

Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková

Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.

6. listopadu 2026  9:21

Klid uprostřed ledové války. A teď si představte, že v Česku zazní ruská hymna

Český obránce Radek Kučeřík pálí na švédskou branku.

Ostrá bílá světla zhasla a hala se zalila do jemně červené. Zpěvačka krásným operním hlasem přednášela českou hymnu a sedmnáct tisíc lidí ji němě poslouchalo. Procítěná chvíle před zápasem českých...

6. listopadu 2026  9:10

Splash Bros. proti sobě: Curry dovedl Golden State k šesté výhře v řadě

Klay Thompson (11) z Miami Heat brání v zápase s Golden State Warriors,...

Golden State Warriors porazili v NBA basketbalisty Miami Heat 120:100 a po třech porážkách v úvodu sezony si připsali šesté vítězství za sebou. Kaliforňany táhl s 29 body Stephen Curry, který 22 z...

6. listopadu 2026  7:56,  aktualizováno  8:55

Od Železného k… Kdo vyhraje Atleta roku? Osvěžte si, jaké legendy vládly anketě dřív

Jan Železný (vpravo) a Robert Změlík během vyhlášení ankety Atlet roku 1993

V sobotu večer česká atletika pozná svého krále či královnu za sezonu 2026. Mezi desítkou finalistů nechybí halová mistryně světa na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel, tyčkařka Amálie Švábíková, obhájce...

6. listopadu 2026  8:40

Pastrňák přihrál Zachovi na dva góly. Bodovali i Hertl, Jiříček a Nečas

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví trefu Boston Bruins.

Bostonští hokejisté v NHL porazili Pittsburgh 6:2 i díky produktivitě českých útočníků Davida Pastrňáka (0+2) a Pavla Zachy (2+0). Do bodových statistik se asistencí zapsali Tomáš Hertl z Vegas, Adam...

6. listopadu 2026  6:50,  aktualizováno  8:26

Fantastický výkon, chválil Priske. Guddala bránil: Dostal by za tohle kartu v Česku?

Sparťanský trenér Brian Priske.

Porážka ho mrzela, výkon naopak nadchl. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, se po domácí prohře 1:3 s Bournemouthem v zápase Evropské ligy za svůj tým postavil. Včetně obránce Guddala, který smazal...

6. listopadu 2026

Finské hokejové hry 2026: Program, výsledky, nominace, tabulka

Jakub Flek během zápasu s Finskem na Českých hokejových hrách.

Česká hokejová reprezentace zahájí novou sezonu Euro Hockey Tour na Finských hokejových hrách, které letos nesou název Nocco Hockey Games. Úvodní zápas proti Švédsku odehraje ve čtvrtek 5. listopadu...

6. listopadu 2026  7:37

Chyběla vítězná tečka. Frodl po debutu těžko hledal slova, fanoušci ho hnali vpřed

Český gólman Dominik Frodl zasahuje v duelu se Švédskem

Dlouho držel jednogólový náskok, po vyrovnávací brance a samostatných nájezdech se ale nakonec radoval soupeř. Brankář Dominik Frodl v úvodním duelu Finských her proti Švédsku (2:3SN) zažil svou...

6. listopadu 2026  7:30

Novinky pro Cage Game: první střet pro Čechy, diváci rozhodli o zrušeném zápasu

Tipsport Cage Game

Ve středu proběhla tisková konference ke druhé sérii Tipsport Cage Game, v níž zápasníci bojují o smlouvu s organizací Oktagon MMA. Došlo na představení bojovníků i na několik změn ve složení dvojic....

6. listopadu 2026

Král přispěl Kodani v Konferenční lize k výhře, příští sok Jablonce stále beze ztráty

Mohamed Elyounoussi z Kodaně se raduje z gólu.

Fotbalisté Kodaně s Alexem Králem ve 3. kole Konferenční ligy porazili Iberii Tbilisi 2:1. Lugano, příští soupeř Jablonce, zdolalo Žalgiris Kaunas 3:0 a zůstalo stoprocentní.

5. listopadu 2026  23:47

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Ambros pomohl Anderlechtu k výhře, Schickův Leverkusen v EL poprvé ztratil

Lukáš Ambros uniká s míčem u nohy Bartoszovi Mazurekovi.

Benfica Lisabon si udržela vedení v tabulce Evropské ligy díky výhře nad Lechem Poznaň 3:1. Také Ferencváros vyhrál i čtvrtý zápas, v Miláně triumfoval 2:0. Naopak Bayer Leverkusen s Patrikem...

5. listopadu 2026  21:23,  aktualizováno  23:32

Riga - Jablonec 1:1, Nebyla srovnal, od porážky ale hosty uchránil odvolaný gól

Jablonecký Sebastian Nebyla (vlevo) v souboji s Ahmedem Ankrahem z FC Riga.

Naposledy senzačně obrali favorizovaný Brighton (0:0), ve čtvrtek večer v Konferenční lize zapsali další remízu. Na hřišti FC Riga uhráli jablonečtí fotbalisté výsledek 1:1. Severočeši tak i po 3....

5. listopadu 2026  20:15,  aktualizováno  23:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.