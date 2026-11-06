Splash Bros. proti sobě: Curry dovedl Golden State k šesté výhře v řadě

Phoenix Suns zvítězil nad Orlando Magic 117:104 a ukončil sérii čtyř porážek. Suns pomohl k úspěchu 30 body Devin Booker.
Golden State rozhodlo o vítězství ve třetí čtvrtině. Miami se krátce po přestávce ujalo vedení 61:58, ale Warriors odpověděli úsekem 18:3, při níž Curry zaznamenal 11 bodů. Hvězdný rozehrávač se přitom v prvním poločase střelecky trápil a proměnil pouze dva z deseti pokusů. Po přestávce však trefil sedm z devíti střel včetně pěti trojek a utkání zakončil s šesti úspěšnými pokusy z dálky. Nováček Yaxel Lendeborg přispěl k výhře 17 body, osmi doskoky a šesti asistencemi.
Momenty ze zápasu Golden State – Miami:
Za Miami zaznamenal Davion Mitchell 22 bodů a osm asistencí, Janis Adetokunbo přidal 20 bodů a 14 doskoků. Řecký basketbalista přitom 16 bodů nastřílel už v prvním poločase, ale po přestávce ho obrana Warriors v čele s Draymondem Greenem udržela na pouhých čtyřech bodech. Bam Adebayo si připsal 18 bodů a 10 doskoků.
Proti bývalému týmu nastoupil Klay Thompson, který v souboji Splash Brothers zaznamenal 11 bodů. Andrew Wiggins zvládl proti Warriors jen body dva.
Phoenix měl utkání většinu času pod kontrolou a rozhodující náskok si vypracoval ve třetí čtvrtině. Booker s Dillonem Brooksem v její polovině trefili dvě trojky krátce po sobě a zvýšili vedení domácích na 78:60. Suns následně odskočili až na rozdíl 30 bodů a do závěrečné části vstupovali s náskokem 23 bodů. Phoenix se mohl opřít také o úspěšnou střelbu z dálky, když proměnil polovinu svých trojkových pokusů.
Sestřih zápasu Phoenix – Orlando:
Orlando se v závěru pokusilo ztrátu zmenšit, na obrat však nemělo. Nejlepším střelcem hostů byl Wendell Carter Jr. s 27 body a 13 doskoky. Franz Wagner zaznamenal 15 bodů a stejný počet asistencí, Tristan da Silva přidal 18 bodů. Magic doplatili také na 25 ztracených míčů, z nichž Phoenix vytěžil 36 bodů.
NBA -výsledky
Phoenix Suns - Orlando Magic 117:104