Vyoral opouští Ústí, posílí rivala Děčín? Hrubý: Lidé by měli v hospodách co řešit

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  11:42
Může jít o další šťavnatý přesun mezi rivaly, který vzbudí vášně a podpoří sledovanost basketbalové ligy. Tomáš Vyoral z ústecké Slunety do Děčína, kde už působil? První klub opustil, o druhém se šušká v zákulisí. Severočeští sousedé právě pozici rozehrávače aktuálně řeší nejvíc.
Ústeckého Tomáše Vyorala brání Kryštof Kavan z Opavy.

Ústeckého Tomáše Vyorala brání Kryštof Kavan z Opavy. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Tomáš Vyoral z Ústí útočí na koš Opavy.
Tomáš Vyoral ze Slunety zakončuje přes Šimona Puršla.
Tomáš Vyoral z ústecké Slunety během čtvrtfinále Maxa NBL s Opavou.
Šimon Puršl (vlevo) z Opavy, Tomáš Vyoral z Ústí nad Labem a rozhodčí Ivor...
„Tomáš od nás měl nabídku od konce února, z naší strany maximální možnou, nechal si to rozležet v hlavě. On si představoval něco jiného, nedohodli jsme se. Nic osobního, byznys, to ke sportu patří. Přejeme mu všechno nejlepší do hráčské a později i trenérské kariéry, kterou plánuje,“ vzkázal ústecký generální manažer Tomáš Hrubý, jehož klub odchod bývalého reprezentanta oznámil ve čtvrtek.

Během dvou sezon patřil Vyoral ke klíčovým mužům Slunety, i v Kristových letech je stále hvězdou ligy. V posledním ročníku doručoval třiatřicetiletý hráč v průměru 14,8 bodu.

„Zanechal u nás hlubokou stopu, mezi námi se vytvořilo přátelství, je velmi fajn i mimo kurt,“ blahořečí ho Hrubý. „Jen jsme prostě narazili na to, co u nás funguje, fungovalo a fungovat bude. Tedy zdravá finanční stránka. Musíme se oprostit od emocí, že byl oblíbencem diváků a tahounem. Nenabízíme, co nemáme, proto je klub ekonomicky zdravý.“

Mezi Ústím a Děčínem poslední dobou dochází k přesunům docela často, bude to i Vyoralův případ? Lukáš Houser, šéf Válečníků, mlčí. „K tomu vůbec nemám co říct. Má smlouvu do konce května, tím to pro mě v tuto chvíli hasne. Není to na pořadu dne.“

Nepotvrdil ani další spekulace, že by talentovaný rozehrávač Tadeáš Slowiak mohl zamířit na zahraniční štaci. „Má ve smlouvě klauzuli, že může odejít, takže teoreticky možné to je. Ale teď k tomu nic neřeknu.“

V týmu pokračuje pivot Jan Štěrba, s nímž Děčín prodloužil smlouvu o dva roky, naopak Maksim Šturanovič ukončil kariéru a rozehrávači Lukáši Feštrovi klub nenabídl nový kontrakt. „Odvedl tu kus skvělé práce, ale teď chceme dát šanci našim mladým hráčům,“ vysvětluje Houser.

Tomáš Vyoral z Ústí nad Labem při trestném hodu

Sluneta řeší, zda bude pokračovat i její další špílmachr Nick Johnson, top ústecký kanonýr sezony s průměrem 16,7 bodu. „Udělal obrovský pokrok, jenže díky tomu má čtyřikrát až pětkrát vyšší nabídky než od nás. Uměl bych si ho představit zpátky stejně jako Davidsona, ale nevím, zda budeme v tuto chvíli schopni jejich požadavky splnit,“ mluví bez obalu Hrubý.

Smluvně pojištěné má české jádro Pecka, Potoček, Žikla, Kábrt a Krupka. Ale kdo bude tvořit hru? Feštr, který opouští Děčín? Nebo oblíbenec Lamb Autrey?

„Feštr, to jméno v Ústí rezonuje díky jeho tátovi, legendě klubu. Tímto ho zdravím! Ale pro nás to není téma. U Autreyho je všechno otevřené, může hrát na pozicích jedna až tři. Opět to bude o nabídce a poptávce,“ nadhodil Hrubý. „Záleží i na trenérovi Tomáši Reimerovi, má nějaké plány se skladbou týmu, má svůj basketbalový rukopis. Do tří týdnů snad bude jasněji, ale není kam spěchat. Každopádně chceme poskládat tým, který skončí jako v posledních pěti letech, tedy nejhůř pátý po nadstavbě. Za nás mluví činy, ne řeči.“

Vyoral se už dříve netajil touhou po zahraničním angažmá, jenže nakonec všechno může být jinak. Vábení z Děčína vypadá reálně. „I to se může stát,“ připustil Hrubý. „Pokud by zamířil po proudu řeky Labe, bylo by to pro fanoušky téma. Měli by se o čem bavit v hospodách, na sociálních sítích, neřešili by jen výsledky a výkony. Mělo by to společenský dopad. A to je dobře – o kom se mluví, žije.“

