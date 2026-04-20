Písecký rozehrávač Sýkora: Fanoušky nám závidí i ti, kteří to nepřiznají

Pavel Kortus
  13:27
Je symbolem současného píseckého týmu i klubové věrnosti. Čtyřiadvacetiletý Vojtěch Sýkora by jako reprezentant mohl myslet na ještě lákavější angažmá, barvy sršňů však v kariéře měnit nehodlá. S Pískem touží napsat další fantastický příběh. Nejbližší šanci má v nadcházejícím play off. Basketbalisté ho sehrají na zimním stadionu.

Vojtěch Sýkora, rozehrávač a opora píseckých basketbalistů, vyhlíží play off nejvyšší soutěže. | foto: Petr LundákMAFRA

Zabydleli jste se v hokejové kabině?
Celkem jo. Loni to byl šok. Byli jsme v kabině poprvé a oproti naší šatně ve sportovní hale je to rozdíl. Hokejová je výrazně větší, má lepší možnosti pro regeneraci. Líbí se nám gauč, televize. Loni jsme si přinesli PlayStation. Užíváme si to.

Jak se hraje basketbal na zimním stadionu?
Je to neskutečný pocit. V naší hale je pokaždé plno, ale kapacita je zhruba 800 lidí. Řada fanoušků by se šla podívat, ale místa zkrátka nejsou. Na zimák se jich vejde výrazně víc. Hráli jsme tam poslední kolo nadstavby s Nymburkem, přišlo 2 720 diváků, což je rekord letošní sezony v české lize.

Atmosféra je v hale i na zimním stadionu skvělá. Ale čistě sportovně – neztrácíte přesunem výhodu domácího prostředí?
Je to něco jiného, ale rychle si zvykneme. V hale máme víc nastříleno, jsme tam doma. Ale není to žádný extrémní rozdíl. Nikdo nelituje toho, že se na play off přesouváme na zimák. Navíc oproti minulé sezoně máme letos na trénink v novém prostředí víc času. Před play off jsme tam odehráli i soutěžní zápas s Nymburkem, což pomůže.

Vojtěch Sýkora z Písku dribluje v zápase s Ostravou.

Udržíte koncentraci při utkání, nebo vás strhne divácká show?
Myslím, že se všichni dokážeme soustředit jen na zápas. Show pro fanoušky je skvělá, nejlepší reklama, a to nejen pro Písek, ale pro celý basketbal. Přijde se podívat hodně lidí, má to velký zásah a třeba někteří díky tomu opravdu poznají basketbal a dají na něj své děti. Akce má obrovský přesah.

Díky vaší popularitě vám přejí nejen doma v Písku, ale i nestranní fanoušci. Vnímáte to?
Ano. Často to slýcháme, je to hezké. Píšeme pohádku, která se lidem líbí. Sami jsme se přes baráž dostali do nejvyšší soutěže, pořád hrajeme s ryze českým týmem, většině z nás je do pětadvaceti let. Podpora je skvělá, ale s přibývajícími fanoušky rostou i tlak a očekávání.

Sami máte ve třetí sezoně v nejvyšší soutěži větší očekávání?
Určitě ano. Přáli jsme si být výš, ale v sezoně téměř všichni hráči základní rotace nějaký čas chyběli kvůli zranění. Pořádně jsme se nesešli v kompletním složení.

Kam až může postoupit písecká basketbalová pohádka?
Náš velký sen je získat medaili. Hodně by to znamenalo pro celý klub i nás v týmu, kteří jsme tady odmalička. Třeba se jednou přiblížíme také evropským pohárům, ale to je hodně daleko.

Maskovaný Adam Lukeš z Pardubic brání píseckého Vojtěcha Sýkoru.

Máte v hlavě, kdy by se to mohlo povést?
Takhle nepřemýšlíme. Před sezonou podepsala většina osy týmu nové smlouvy na dva a více let, takže minimálně příští rok budeme hrát v podobné sestavě. Uvidíme, kdy a jestli nastane náš čas.

Ani vy sám to takhle neberete i s ohledem na další kariéru?
Ne. Jsem si jistý, že v Písku dohraji kariéru.

Opravdu? Jako reprezentant byste mohl pomýšlet na ještě lepší angažmá.
Ano. Jsem v Písku od čtrnácti let a hrát tady nejvyšší soutěž je pro mě splněný sen. Rád bych to klubu vrátil tím, že pomůžu k medaili. Nemám v úmyslu odcházet.

Jeden přestup vás však čeká. Vaše studium na Právnické fakultě Karlovy univerzity se blíží do konce a ze školy zamíříte do praxe.
Chtěl bych, ale s profesionálním sportem se to kloubí těžko. Státnice obsahují soukromou a veřejnou část, tu už mám od ledna za sebou. V půlce května mě čeká soukromá část, v září začnu psát diplomku a příští rok v lednu bych měl končit. Rád bych nakoukl do praxe, ta mi zatím chybí. Věřím, že to půjde skloubit s basketbalem.

Dawes vystřílel Děčínu výhru v El Nordicu i čtvrtfinále, do předkola se propadl Písek

V Písku hraje řada studentů. Klub vám vychází vstříc?
Ano, maximálně. Moji rodiče jsou oba doktoři, takže mě odmala vedli k tomu, abych si udělal vysokou školu, že sport nebudu dělat věčně. Školu jsem vždy chtěl dodělat a snad se mi to podaří.

Zpět k basketbalu. Písek jím opravdu žije a s play off zájem ještě sílí. Závidí vám to ostatní?
Určitě ano. A závidí nám to i ti, kteří to neřeknou nahlas. Kdo přijede hrát do Písku, tak si atmosféru užívá, protože tohle skoro nikde jinde nezažije. Taková show nemá v českém basketu obdoby.

Berete to sami jako výsadu?
Ano. Není to jen o zimáku. Podpory si moc vážíme. Sršni jsou rodinný klub, každý každého zná. Co nejlepšími výsledky i akcemi, jako je zimák, to chceme ostatním vrátit.

Sázka na české hráče, stále lepší výsledky a podpora fanoušků dělají z Písku značku, za kterou by chtěl každý hrát?
Myslím, že to tak je. Platí to hodně díky trenérovi Honzovi Čechovi, který mladým českým hráčům dává příležitosti. Klub je atraktivní. V posledních letech do něj přišli hráči jako Honza Karlovský nebo Kevin Týml, kteří se dostali na vyšší úroveň, Kevin dokonce do reprezentace. Ostatní hráči v českém basketbale to vnímají.

Vojtěch Sýkora z Písku útočí v zápase s Ostravou.

Trenér Čech už před pár lety vyprávěl, že si večer dáte společně pivo a debatujete o basketbalu. Platí to pořád?
Ano. Hrozně nás to baví, máme to rádi. Sledujeme různé basketbalové zápasy. Náš vztah se vyvíjí hezky i vlastně v tom, že se nic nezměnilo. Je mezi námi desetiletý věkový rozdíl, ale už jsme tady spolu dlouho a fungujeme bezvadně na hřišti i mimo něj.

Třeba si vás vychovává jako svého nástupce.
On ví, že na trénování nikdy nebudu. Zkoušel to, ale zatím mě to moc nebaví. I když nikdy neříkej nikdy.

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Stojí ty peníze za to? Bývalá tenistka se pustila do kolegyně kvůli propagaci vodky

Slovenská tenistka Dominika Cibulková

Bývalá slovenská tenistka Romana Tabaková ostře zkritizovala kolegyni Dominiku Cibulkovou. Důvodem byla reklama, kterou vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 sdílela na sociálních sítích. Ve spolupráci...

20. dubna 2026  13:01

Tragédie při rallye v Argentině. Rotující auto smetlo i diváky, jeden zemřel

Didier Arias s Héctorem Núňezem.

Při Jihoamerické rallye v Argentině zemřel divák a další dva byli zraněni poté, co závodní vůz vylétl z trati. V prohlášení to uvedla Mezinárodní automobilová federace (FIA), pod níž kontinentální...

20. dubna 2026  12:53

Kdybych spadl, dostane červenou. Haaland rozhodl šlágr, pak se pozastavil nad sudím

Stoper Arsenalu Gabriel dělá hlavou pohyb směrem k Erlingu Haalandovi z...

Když po utkání šel slavit ke kotli domácích fanoušků, do kamery zazpíval prvních pár slov písně od rappera Flo Ridy. „Oh, oh, sometimes I get a good feeling,“ v překladu „někdy mám prostě dobrý...

20. dubna 2026  12:44

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

20. dubna 2026  12:36

Šílenství v Buffalu: play off po 15 letech a snová otočka. Hala se třásla, smál se kouč

Příznivci Buffala vyhlíží sérii s Bostonem.

Ať už jste se v noci na zápas dívali živě, ráno se podívali na sestřih nebo jste jen projeli sociální sítě, museli jste si všimnout, co pro hokejovou komunitu v Buffalu návrat do play off znamená....

20. dubna 2026  12:12

Zdravá a řítí se do top 10. Pro Muchovou nastává ideální čas k útoku na grandslam

Premium
Karolína Muchová se hecuje ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Od začátku loňského srpna nastupuje pravidelně na největších turnajích a nevynechává zápasy. Pro nejlepší tenistky světa by tato statistika asi nebyla velkým důvodem k radosti, ale pro Karolínu...

20. dubna 2026

Moravčík: Baráž? Byl jsem nervóznější než na šampionátu proti Rusům v plné palbě

Fanoušci Litvínova během barážového klání s Jihlavou.

V nohách má už tisíc hokejových mil – tři světové šampionáty, přes pět set startů v extralize, boje v Lize mistrů nebo na Spenglerově poháru. Přesto s obráncem Michalem Moravčíkem z Litvínova vstup...

20. dubna 2026  11:54

Smutek v Teplicích, znovu jen o záchranu. Čeká nás boj o holý život, tuší Frťala

Zlínský gólman Stanislav Dostál pomohl k výhře nad Teplicemi těžkým zákrokem v...

Po nástupu nového majitele se ve fotbalových Teplicích blýská na lepší časy, letos ale ještě i hřmí. Skláři po porážce 2:3 v klíčovém zápase základní části ve Zlíně promarnili šanci na střední...

20. dubna 2026  11:52

Muchová po finálovém tažení v Německu volí odpočinek, v Madridu nenastoupí

Karolína Muchová podává ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Tenistka Karolína Muchová se po finálové účasti ve Stuttgartu odhlásila z turnaje v Madridu, který začíná tento týden. Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce si chce odpočinout před další částí...

20. dubna 2026  11:48

Jorgenson odnesl ošklivý pád na Amstelu zlomeninou, přijde o ardenské klasiky

Matteo Jorgenson bojuje v závěrečném stoupání.

Cyklista Matteo Jorgenson si při pádu v závěru nedělního závodu Amstel Gold Race zlomil klíční kost a přijde o zbývající ardenské klasiky. Americký jezdec stáje Visma-Lease a Bike zmešká středeční...

20. dubna 2026  11:25

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

20. dubna 2026  11:14

