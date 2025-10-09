Český basket má nové vládce. Hráčem roku se stal Krejčí, královnou je Vyoralová

Autor: ,
  15:34aktualizováno  15:49
Jediný český zástupce v NBA Vít Krejčí z Atlanty se stal poprvé basketbalistou roku. Mezi ženami rovněž premiérově zvítězila Tereza Vyoralová, bývalá kapitánka USK Praha a reprezentace se dočkala ocenění krátce po ukončení kariéry kvůli těhotenství. Výsledky ankety zveřejnila Česká basketbalová federace (ČBF) v tiskové zprávě.
Český basketbalista Vít Krejčí prožívá zápas.

Český basketbalista Vít Krejčí prožívá zápas. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Vít Krejčí z Atlanta Hawks pózuje během mediálního dne.
Český basketbalista Vít Krejčí zakončuje na srbský koš.
Vít Krejčí před zápasem se Srbskem na EuroBasketu.
Vít Krejčí v utkání proti Estonsku
14 fotografií

Pětadvacetiletý rozehrávač či křídelník Krejčí na trůnu vystřídal pivota Jana Veselého z Barcelony. Od obnovení ankety v ročníku 2011/12 anketu ovládali výhradně Veselý a jeho současný klubový spoluhráč Tomáš Satoranský. Veselý triumfoval pětkrát a Satoranský osmkrát. Předtím byl vyhlášen naposledy v roce 2006 Jiří Welsch, jenž tehdy uspěl počtvrté.

Nový trenér basketbalistů Bartoň: Na ME chyběl správný náboj, Balvín se nevrátí

Jednatřicetiletá Vyoralová navázala na loňský triumf další hráčky USK Veroniky Voráčkové, která letos v létě přestoupila do Zaragozy. „Ocenění za první místo pro mě znamená obrovské uznání a hlavně odměnu za všechny roky tvrdé práce a dřiny. Moc si vážím každého hlasu a chci poděkovat všem, kdo mě podpořili,“ uvedla Vyoralová, která předčila druhou křídelnici Voráčkovou. Třetí skončila pivotka Julia Reisingerová z maďarské Pécse.

„Jsem nesmírně ráda, že jsem mohla v loňské sezoně týmu pomoci k zisku euroligového titulu i vítězství v české lize. Celou sezonu jsem se cítila skvěle, vyhýbala se mi zranění a i díky tomu jsme společně dosáhli skvělých výsledků. Myslím, že to byla určitě jedna z nejlepších a nezapomenutelných sezon mé kariéry,“ řekla rozehrávačka či křídelnice Vyoralová, která na červnovém mistrovství Evropy v Brně a Pireu pomohla českému týmu k 6. místu.

Tereza Vyoralová střílí v zápase o páté místo na EuroBasketu.

Krejčí, za kterým skončili Satoranský a Veselý, má za sebou čtvrtou sezonu v NBA, kam se prosadil jako pátý český basketbalista po Jiřím Zídkovi mladším, Welschovi, Veselém a Satoranském. V minulé sezoně si vytvořil osobní maxima s 57 odehranými zápasy a i s průměry 7,2 bodu a 2,6 asistence. Na doskoku měl průměr 2,7. Na přelomu srpna a září byl druhým nejlepším střelcem české reprezentace na mistrovství Evropy v Rize, kde Češi skončili na předposledním 25. místě.

Nejlepší mladou hráčkou se stala Mariana Přibylová také z USK Praha. Mužskou mládežnickou kategorii ovládl Matyáš Ježek, který v létě přestoupil z USK Praha do Slavie. V anketě 3x3 uspěli bronzový medailista z univerziády Dominik Žák a účastnice mistrovství světa Petra Malíková.

Nejlepším trenérem byl zvolen kouč Žabin Brno a reprezentace basketbalistek do 19 let Viktor Pruša.

Anketa Basketbalista roku za sezonu 2024/25

Nejlepší basketbalista: 1. Vít Krejčí (Atlanta/NBA), 2. Tomáš Satoranský, 3. Jan Veselý (oba Barcelona/Šp.)
Nejlepší basketbalistka: 1. Tereza Vyoralová, 2. Veronika Voráčková (obě ZVVZ USK Praha), 3. Julia Reisingerová (Pécs/Maď.)
Nejlepší trenér: Viktor Pruša (Žabiny Brno)
Nejlepší mladý hráč: Matyáš Ježek (USK Praha)
Nejlepší mladá hráčka: Mariana Přibylová (ZVVZ USK Praha)
Nejlepší hráč 3x3: Dominik Žák
Nejlepší hráčka 3x3: Petra Malíková
Nejlepší mladý hráč 3x3: Adam Růžička
Nejlepší mladá hráčka 3x3: Jesika Maud Hibalová

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka to znovu dokázal. Vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem a znovu si...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Sainz si stěžuje na vysílání F1: Víc je zajímají naše přítelkyně než závodění

Pokud sledujete formuli 1 pravidelně, nemohli jste si toho nevšimnout. Momentů, kdy režie televizních přenosů zamíří během závodů do garáží jednotlivých týmů, stále přibývá. V záběru se rázem ocitnou...

9. října 2025  16:14

Ať hrají Karabec či Vydra, přejí si čtenáři. Proti Chorvatsku by nenasadili Součka

Do klíčového utkání v kvalifikaci na mistrovství světa, v němž čeští fotbalisté potřebují vyhrát nad Chorvatskem, by nasadili ofenzivní sestavu. Čtenáři iDNES.cz mimo jiné radí trenéru Ivanu Haškovi,...

9. října 2025  16:01

Po odchodu Nedvěda hledají Litoměřice trenéra. Opět ve spolupráci se Spartou

Sparta v hlavní roli. Z hokejových Litoměřic, svého partnerského klubu v první lize, si po odvolání Pavla Grosse stáhla trenéra Jaroslava Nedvěda, a teď spolu oba oddíly řeší jeho nástupce. Kališníci...

9. října 2025  15:55

Český basket má nové vládce. Hráčem roku se stal Krejčí, královnou je Vyoralová

Jediný český zástupce v NBA Vít Krejčí z Atlanty se stal poprvé basketbalistou roku. Mezi ženami rovněž premiérově zvítězila Tereza Vyoralová, bývalá kapitánka USK Praha a reprezentace se dočkala...

9. října 2025  15:34,  aktualizováno  15:49

Závod mezi okurkami i historická chyba. Připomeňte si příběhy Velké pardubické

V neděli se uskuteční už 135. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou. Možná si vzpomenete, že legendární překážkový dostih loni poprvé v historii poznal dva vítěze, když triumfovali Jaroslav Myška a...

9. října 2025  15:26

Siniaková jde ve Wu-chanu do čtvrtfinále, Nosková nestačila na Rybakinovou

Kateřina Siniaková postoupila na tenisovém turnaji ve Wu-chanu do čtvrtfinále. Po úspěšném tažení z kvalifikace ještě neztratila v hlavní soutěži ani set a Ivu Jovicovou z USA ve 3. kole porazila...

9. října 2025  11:15,  aktualizováno  15:20

Peckovy proměny: méně smečí, žádný cukr. Už patnáctá ligová sezona? Fuj!

Když ústecký pivot Ladislav Pecka uslyšel, že v nejvyšší basketbalové soutěži načal už svoji patnáctou sezonu, skoro se až lekl: „Fuj!“ vypálil emotivně. „Zní to blbě, basket je skoro polovina mého...

9. října 2025  15:08

Kouč Pešán sršel vtipem na setkání s fanoušky: Praváček by se mi hodil

Trenér hokejového Dynama Filip Pešán si nejspíš definitivně získal pardubické fanoušky. Na středečním diskuzním setkání s nimi ze sebe nezvykle sypal jeden vtip za druhým a sklízel potlesk. S vážnou...

9. října 2025  13:40

Fanklub z obce Krámy navštívil Kramariče na hotelu. Milé překvapení, smál se

Tu příležitost si nemohl nechat ujít. Andreje Kramariče navštívil v hotelu, kde je chorvatská fotbalová reprezentace ubytovaná před čtvrtečním kvalifikačním zápasem proti Česku, Miroslav Střeleček,...

9. října 2025  13:29

Ševínský: S tátou se popichujeme, kdo je úspěšnější, ale ještě jsem daleko

Fotbalový stadion v Karviné bude mít Adam Ševínský navždy v paměti. Na tamějším hřišti odehrál svůj první zápas v nejvyšší domácí soutěži a vstřelil svůj první gól. Nyní se na něj vrací s...

9. října 2025  13:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Taková drzost! Tomášek při debutu pomohl hvězdě k milníku, trenér měl jedinou výtku

Dočkal se. V devětadvaceti letech si splnil velký hokejový sen. Konečně si zahrál ve slovutné NHL, navíc se hned zapsal do statistik. Povedenou, efektní, lehce přidrzlou asistencí. Ač to dlouho...

9. října 2025  13:01

I Wembanyamova sestra umí. Zničila Chomutov a prosila: Osobní otázky ne

Její příjmení – v basketbalu notoricky známé - láme jazyk, ona zlomila chomutovské hostitelky. Eve Wembanyamová, sestra hvězdného bratra Victora, který je se svými 226 cm mrakodrapem i v NBA,...

9. října 2025  12:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.