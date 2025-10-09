Pětadvacetiletý rozehrávač či křídelník Krejčí na trůnu vystřídal pivota Jana Veselého z Barcelony. Od obnovení ankety v ročníku 2011/12 anketu ovládali výhradně Veselý a jeho současný klubový spoluhráč Tomáš Satoranský. Veselý triumfoval pětkrát a Satoranský osmkrát. Předtím byl vyhlášen naposledy v roce 2006 Jiří Welsch, jenž tehdy uspěl počtvrté.
Jednatřicetiletá Vyoralová navázala na loňský triumf další hráčky USK Veroniky Voráčkové, která letos v létě přestoupila do Zaragozy. „Ocenění za první místo pro mě znamená obrovské uznání a hlavně odměnu za všechny roky tvrdé práce a dřiny. Moc si vážím každého hlasu a chci poděkovat všem, kdo mě podpořili,“ uvedla Vyoralová, která předčila druhou křídelnici Voráčkovou. Třetí skončila pivotka Julia Reisingerová z maďarské Pécse.
„Jsem nesmírně ráda, že jsem mohla v loňské sezoně týmu pomoci k zisku euroligového titulu i vítězství v české lize. Celou sezonu jsem se cítila skvěle, vyhýbala se mi zranění a i díky tomu jsme společně dosáhli skvělých výsledků. Myslím, že to byla určitě jedna z nejlepších a nezapomenutelných sezon mé kariéry,“ řekla rozehrávačka či křídelnice Vyoralová, která na červnovém mistrovství Evropy v Brně a Pireu pomohla českému týmu k 6. místu.
Krejčí, za kterým skončili Satoranský a Veselý, má za sebou čtvrtou sezonu v NBA, kam se prosadil jako pátý český basketbalista po Jiřím Zídkovi mladším, Welschovi, Veselém a Satoranském. V minulé sezoně si vytvořil osobní maxima s 57 odehranými zápasy a i s průměry 7,2 bodu a 2,6 asistence. Na doskoku měl průměr 2,7. Na přelomu srpna a září byl druhým nejlepším střelcem české reprezentace na mistrovství Evropy v Rize, kde Češi skončili na předposledním 25. místě.
Nejlepší mladou hráčkou se stala Mariana Přibylová také z USK Praha. Mužskou mládežnickou kategorii ovládl Matyáš Ježek, který v létě přestoupil z USK Praha do Slavie. V anketě 3x3 uspěli bronzový medailista z univerziády Dominik Žák a účastnice mistrovství světa Petra Malíková.
Nejlepším trenérem byl zvolen kouč Žabin Brno a reprezentace basketbalistek do 19 let Viktor Pruša.
Anketa Basketbalista roku za sezonu 2024/25
Nejlepší basketbalista: 1. Vít Krejčí (Atlanta/NBA), 2. Tomáš Satoranský, 3. Jan Veselý (oba Barcelona/Šp.)