Satoranský je podeváté Basketbalistou roku, mezi ženami poprvé slaví Čechová

Satoranský ovládl anketu v období 2013 až 2015, 2018 až 2021 a v roce 2023. O rok později triumfoval jeho spoluhráč z Barcelony Jan Veselý, který letos po loučení s kariérou obsadil třetí pozici.
Loni se dočkal poprvé Vít Krejčí, jediný současný zástupce v NBA si v minulém ročníku v dresu Atlanty a Portlandu i výkony v národním týmu vysloužil druhou pozici.
„Moc děkuju všem, kteří pro mě hlasovali. Velmi si toho vážím,“ uvedl ve videu čtyřiatřicetiletý Satoranský, který se vyhlášení osobně nezúčastnil. Nedávno po čtyřech letech opustil Barcelonu a pro nový ročník posílil Hapoel Tel Aviv.
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S Barcelonou si zahrál finále španělské ligy, národní tým dotáhl v kvalifikaci mistrovství světa loni na přelomu listopadu a prosince famózními výkony k výhrám nad Švédskem i v Estonsku.
Tři duely boje o MS ale musel kvůli nabitému programu vynechat a Česku postup do další fáze s bilancí tří výher a tří porážek unikl.
Nakonec předčil Krejčího, jenž prožil bodově neúspěšnější rok v NBA a vytvořil dvě česká maxima: v utkání proti LA Clippers dal ještě v dresu Atlanty osm trojek a celkem 28 bodů.
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Čechová po loňském přestupu ze Žabin Brno do USK vyhrála se suverénkami české scény nejprve Superpohár proti Villeneuve-d’Ascq a na konci sezony i titul v lize.
V březnu byla zařazena do All Star kvalifikačního turnaje v čínském Wu-chanu, kde Češky vybojovaly poprvé po 12 letech účast na zářijové MS v Berlíně. Hned na začátku WNBA si ale přetrhla zkřížený vaz v kolenu a přišla o zbytek sezony i o šampionát.
„Chtěla bych všem hlasujícím moc poděkovat za tohle ocenění. Je to pro mě velkou ctí a zároveň velkou motivací do budoucna. Za tento úspěch bych chtěla poděkovat zejména všem v rodině a příteli, kteří mě celou dobu podporují tím, že se mnou jezdí na turnaje a zápasy, nebo i teď po operaci. Chtěla bych poděkovat i spoluhráčkám z klubu a z národního týmu,“ uvedla Čechová, jež na slavnostním vyhlášení v Mariánských Lázních kvůli zámořskému angažmá také chyběla.
Druhá skončila loňská vítězka Veronika Voráčková, která vedle výkonů v reprezentaci slavila i bronz v Evropské lize se Zaragozou a v ligové soutěži stříbro. Třetí je čerstvě vdaná Eliška Joklová, dosud Hamzová. Ze Žabin zamířila s Čechovou do Minnesoty a nastupuje ve WNBA.
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Největšími talenty jsou Lukáš Smažák z Frankfurtu a Emilie Brzoňová z Faenzy. V kategorii 3x3 vyhráli Adam Růžička a Kateřina Galíčková.
Trenérské ocenění převzala Michaela Drtilová, která vede dívčí reprezentaci do 18 let. Cena předsedy České basketbalové federace patří šéftrenérovi mužských reprezentací 3x3 Ondřeji Dygrýnovi. Nejlepším hráčem na vozíku je Adam Šimonek.
Do Síně slávy ČBF byly zvoleni kouč vicemistryň světa z roku 2010 Lubor Blažek, in memoriam první emeritní profesor a trenér se sbírkou reprezentačních medailí Lubomír Dobrý a někdejší reprezentant i kouč národního týmu mužů a ligových celků Zdeněk Hummel. Mimo jiné dovedl muže poprvé v éře samostatného Česka na evropský šampionát.
Anketa Basketbalista roku za sezonu 2025/26
Nejlepší basketbalista: 1. Tomáš Satoranský (Barcelona/Šp.), 2. Vít Krejčí (Atlanta/NBA; Portland/NBA), 3. Jan Veselý (Barcelona/Šp.).
Nejlepší basketbalistka: 1. Emma Čechová (ZVVZ USK Praha; Minnesota/WNBA), 2. Veronika Voráčková (Zaragoza/Šp.), 3. Eliška Joklová (Žabiny Brno; Minnesota/WNBA).
Nejlepší mladý hráč: Lukáš Smažák (Frankfurt/Něm.).
Nejlepší mladá hráčka: Emilie Brzoňová (Faenza/It.).
Nejlepší hráč 3x3: Adam Růžička.
Nejlepší hráčka 3x3: Kateřina Galíčková.
Nejlepší mladý hráč 3x3: Matěj Rychtecký.
Nejlepší mladá hráčka 3x3: Jindřiška Hrubá.
Trenér roku - Cena předsedy ČABT: Michaela Drtilová.
Cena předsedy ČBF: Ondřej Dygrýn.
Síň slávy ČBF: Lubomír Dobrý, Zdeněk Hummel, Lubor Blažek.