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Ikona ligy Pecka o konci i budoucnosti: Trenéřina není pro mě, já jsem řemeslník

Ondřej Bičiště
  7:14
Mikuláš Čank z Písku a Ladislav Pecka z ústecké Slunety bojují o míč.

Mikuláš Čank z Písku a Ladislav Pecka z ústecké Slunety bojují o míč. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Ústí nad Labem, 20.9. 2026, Sluneta Ústí nad Labem - Sršni Písek, 1. kolo NBL....
Ústí nad Labem, 20.9. 2026, Sluneta Ústí nad Labem - Sršni Písek, 1. kolo NBL....
Jan Karlovský z Písku slaví.
Kobe Langley z ústecké Slunety se tlačí kolem Josefa Svobody z Písku.
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Ještě jedna sezona a pak dá adié basketbalu. Ikona ligy i ústecké Slunety Ladislav Pecka po konci kariéry neplánuje zůstat u sportu ani v roli trenéra, ani funkcionáře. „Tohle pro mě není, já jsem spíš řemeslník, baví mě pracovat rukama,“ má jasnou představu o své budoucnosti pětatřicetiletý veterán.

Porážkou s Pískem (78:80) v neděli načal svou 17. profesionální sezonu, další už přidávat nebude. „Tělo chřadne, začínám mít jiné priority. Člověk dospěl do nějakého věku, prostě už to bolí mentálně i fyzicky.“

Myšlenky utnout kariéru měl už loni, ale po poradě s rodinou si ji ještě o rok prodlouží. „Doma si k tomu sednete, dáte si dohromady plusy a minusy. Samozřejmě basket má bezpočet obrovských výhod proti jiné práci, ten rok navíc nám všem dával smysl. Ale víc už to protahovat nebudeme,“ naznačuje Pecka, že k dalšímu roku už se přemluvit nedá ani zanic. „Líp bych to neřekl,“ usmál se rodák z Podbořan.

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Až na jaře definitivně sekne s basketem, nehodlá se prohrabovat lejstry coby funkcionář nebo se vrhnout na trenéřinu. Tahle vize Pecku spíš děsí.

„Ježíšmarjá! Trenér je na tom mnohem hůř než hráč, sedí u toho i mimo trénink. My přijdeme, dáme si dvě hodiny, odcházíme domů a o ničem nepřemýšlíme. Trenér tomu dává moře času i mimo kurt. A funkcionáři totéž. Já si ještě někde pinknu, ale do kanceláře určitě nepůjdu,“ nechce dres vyměnit za sako.

Naopak docela přesně ví, co dělat bude. „Chci si dát dva měsíce volno, udělat věci, co potřebuju, odpočinout si. Ta kariéra byla dlouhá jako blázen, myslím, že si zasloužím nějakou dovolenou. A pak půjdu do práce!“ líčí hráč s přezdívkou Peckiáda, jehož kariérní rekord je 42 bodů proti Svitavám z roku 2016. Také jeho celková čísla ohromí: více než 600 ligových zápasů a v průměru 12 bodů.

Ústecký kapitán Ladislav Pecka zakončuje ve čtvrtfinále Maxa NBL s Opavou.

I v letošní premiéře se Pecka dostal na dvouciferné číslo, ale jeho 11 bodů jen zmírnilo nečekanou domácí porážku Slunety se Sršni.

„Vedeš o 15 a prohraješ, pro to není omluva. Je tam vidět velká nesehranost. Měli jsme dva přáteláky, z toho jeden kvalitní, to je za mě málo. Bylo vidět, že máme ještě neohmataný balon. „Obzvlášť když je v týmu pět nových Američanů. „Mají sebevědomí na rozdávání, ale tahle facka pro nás může být nakonec dobrá. Je to začátek sezony, ještě se hraje nehezký basket. Musíme se z toho poučit.“

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V jednu chvíli byl Pecka na palubovce jediný Čech. „Nějak to fungovat bude, kluci jsou individuálně výborní, ale je potřeba to sladit. Každý musí najít svoji roli, v čem je nejsilnější.“ A na českém veteránovi bude, aby ohlídal americká ega. „Nějak to krotíme, ale oni takoví jsou. Nejsou to zlí kluci, hodně mluví, mají hodně energie, to je v pořádku. Ale musíme tu energii soustředit na věci, co jsou důležité,“ vyzývá Pecka.

Liga by prý mohla být vyrovnanější než jindy. „Uvidíme, co Slavia, možná nemusí být tak ustřelená, jako byl Nymburk. Skvělá bude Ostrava i USK Praha.“ A snad i Sluneta. Před dvěma lety s ní Pecka slavil historický postup do finále a medailí by rád završil i svoji úspěšnou kariéru. „Rozhodně. Jdu do toho naplno a užít si to, ať se děje, co se děje!“

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