Potřetí to vyjde? Husták vrací do Španělska, tentokrát bude hrát za Bilbao

Husták uplynulou sezonu strávil ve Štětíně, tamní King byl druhým nejlepším týmem základní části polské ligy. Ve 20 zápasech si 212 cm vysoký basketbalista připsal průměrně 3,2 bodu a 2,2 doskoku.
Basketbalista z východočeské Jaroměře už ve Španělsku působil, v mládeži v Baskonii nastupoval společně se svým dvojčetem Adamem. Hrával za třetiligový Zentro Madrid, před loňským odchodem do Polska v Manrese a se Zamorou si zahrál třetí i druhou ligu. Díky tomu je podle španělských pravidel započítáván jako domácí hráč a ne cizinec.
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„Je to mladý pivot, o kterém se domníváme, že přichází do Bilbaa se spoustou ambicí. Jeho tělesné proporce dokonale zapadají do naší defenzivní filozofie. Na svou výšku je velmi pohyblivý a dodá intenzitu a energii do všech aspektů hry,“ charakterizoval Hustáka jeho nový zaměstnavatel, zároveň ocenil jeho střelbu z tříbodové vzdálenosti.
Bilbao v minulé sezoně ACB ligy vypadlo ve čtvrtfinále s Valencií, která si po finálové výhře nad Barcelonou s českými reprezentanty Tomášem Satoranským a Janem Veselým došla pro titul.