Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nečas v NCAA přestoupil do prestižní USC, v minulosti tam hrály hvězdy i Bronny

Autor: ,
  20:57
Basketbalista Jakub Nečas přestoupil v rámci amerického univerzitní asociace NCAA z Duquesne University na University of South Carolina (USC), která působí v Jihovýchodní konferenci (SEC). „Je to jedna z nejsilnějších konferencí v NCAA a vnímám to jako velkou výzvu i příležitost posunout se dál. Chci se prosadit v co největší konkurenci a udělat další krok směrem k NBA. Zároveň je pro mě důležité, že mohu nadále reprezentovat Českou republiku,“ napsal Nečas.
Jakub Nečas z Duquesne se raduje v zápase s Brigham Young University.

Jakub Nečas z Duquesne se raduje v zápase s Brigham Young University. | foto: AP

Jakub Nečas sleduje sedmý zápas čtvrtfinále mezi Basketem Brno a Děčínem.
Český junior Jakub Nečas se soustředí na trestný hod.
Čeští junioři Tadeáš Slowiak (vlevo) a Jakub Nečas slaví výhru nad Srbskem.
Jakub Nečas z Duquesne se raduje.
9 fotografií

Odchovanec Basketu Brno a český reprezentant strávil v Duquesne University v Pittsburghu tři sezony.

Přestup zároveň přináší historicky nejvyšší finanční ohodnocení pro českého hráče v NCAA. Podle tiskové zprávy jde o řády vyšších stovek tisíc dolarů za sezonu.

Továrna na talent? Nečas a kol. byli vzácní, Next Generation se však Brnu dál vyplácí

USC rovněž umožní Nečasovi kombinovat univerzitní angažmá s mezinárodní kariérou, tedy i reprezentací Česka. „Přestup do SEC vnímáme jako zásadní krok v Jakubově kariéře. Jde o prostředí s vysokou konkurencí, špičkovým zázemím a mimořádným mediálním dosahem. V kombinaci s rekordními podmínkami pro českého hráče jde o výjimečný moment nejen pro něj, ale i v kontextu českého basketbalu,“ uvedl hráčův agent Phillip Parun.

V minulosti hráli za USC i někteří vynikající současní hráči NBA. Svoji kariéru tam nastartoval šestinásobný účastník utkání hvězd DeMar DeRozan nebo pivot Nikola Vučevič, který byl na klání hvězd vybrán dvakrát.

Z USC se do nejprestižnější ligy světa dostal i Bronny James, syn legendárního LeBrona Jamese.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Nečas v NCAA přestoupil do prestižní USC, v minulosti tam hrály hvězdy i Bronny

Jakub Nečas z Duquesne se raduje v zápase s Brigham Young University.

Basketbalista Jakub Nečas přestoupil v rámci amerického univerzitní asociace NCAA z Duquesne University na University of South Carolina (USC), která působí v Jihovýchodní konferenci (SEC). „Je to...

14. května 2026  20:57

Po domácím MS výrazně roste zájem dívek o hokej. Motivací je i účast na olympiádě

České hokejistky před prvním zápasem domácího šampionátu.

Po loňském mistrovství světa v ledním hokeji žen v ČR výrazně vrostl zájem děvčat o tento sport. Roste už od olympiády v Pekingu v roce 2022.

14. května 2026  20:24

Žádné bajky a pohádky. Komentátoři o MS, přenosech i Jágrově slavném „po zápase“

Premium
Pro Petra Kadeřábka a Františka Kunu (zleva) se šampionát ve Švýcarsku stane...

V něčem je jejich vztah podobný jako u hráčů na ledě. Taky si musejí rozumět a dobře se doplňovat. Případně rychle vycítit, kdy je ten druhý v nouzi a potřebuje pomoct. Nejlépe tak, aby to posluchači...

14. května 2026

Nebuďte jako on! Cyklisty na Giru nepochopitelně ohrožoval „fanoušek“

Peloton během šesté etapy italského Gira

Je to už trošku nepříjemný folklór, že se na každé cyklistické Grand Tour nechvalně proslaví i někteří „fanoušci“. Ve 109. ročníku Gira d’Italia se dosud hlavně mluvilo o bulharském vlažném startu,...

14. května 2026  19:37

POHLED: Nečas je kamarád do deště. Hokejový šikula si žehlí pověst v play off

Jack Drury (18), Brett Kulak (27) a Martin Nečas (88) se radují z postupu...

Jasně, nikdy se nepromění v zuřivého rváče, přeborníka v řinčivých hitech nebo vyloženě obranářského rafana. Neprávem však hokejista Martin Nečas bývá osočován, že ve vyhrocených zápasech play off...

14. května 2026  18:28

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira

První Grand Tour cyklistické sezony je tu. Giro d’Italia odstartovalo 8. května poprvé ve své historii v Bulharsku a vyvrcholí 31. května tradičním dojezdem do Říma. Trůn pro vládce závodu je volný,...

12. května 2026  18:01,  aktualizováno  14. 5. 18:14

Pád v posledních metrech a konec šancí sprinterských hvězd. Na Giru slaví Ballerini

Ital Davide Ballerini slaví vítězství během šesté etapy italského Gira

Skvěle to měl rozjeté Dylan Groenewegen, vepředu se pohyboval i Jonathan Milan či Paul Magnier, jenž na Giru vyhrál už dvě etapy. Jenže všechny zbrzdil pád na posledních stovkách metrů. Šesté dějství...

14. května 2026  17:39,  aktualizováno  18:02

Průvodce MS v hokeji 2026: Vše podstatné o šampionátu ve Švýcarsku

U puku Jacob De La Rose, napadá ho Marek Alscher.

Jedna z největších sportovních událostí roku 2026 právě startuje. Hokejové mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu má před sebou první zápasy. Češi by se rádi rozloučili s trenérem Rulíkem ziskem...

14. května 2026

Slovan neuspěl a opět bude bez Evropy. Nejlepší šestka je úspěch, říká Kováč

Nespokojený liberecký trenér Radoslav Kováč v zápase s Hradcem.

Liberecká sezona končí hořkosladce. Druhý nejmladší tým fotbalové Chance Ligy se poprvé v nové éře sice dostal do nejlepší šestky, v nadstavbě ale zatím bod nezískal a po prohře s Hradcem Králové...

14. května 2026  17:58

Bartoň o končícím Veselém: Každý tým ho chtěl. Láká ho na rozlučku v reprezentaci

Jan Veselý z Barcelony se raduje v euroligovém utkání proti Realu Madrid.

Na otázku, jestli ho zpráva o konci kariéry Jana Veselého překvapila, Luboš Bartoň odpověděl: „Ano, ale úplně šokovaný nejsem.“ Reprezentační trenér dobře věděl, co si 36letý pivot v poslední době...

14. května 2026  17:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Extraliga nechápe nabídku miliard od Dědka: Nepovažujeme ji za seriózní

Pardubický majitel Petr Dědek a trenér Fillip Pešán se radují z postupu svého...

Rozjíždí se nová etapa války o český hokej? Majitel pardubického klubu Petr Dědek oživil vody megalomanskou nabídkou za práva na extraligu, která chce za téměř deset miliard na patnáct let získat pro...

14. května 2026  17:27

Gólmanské dilema, kdo by měl být na MS jedničkou? Stále je ve hře brankář z NHL

Zleva brankář Petr Kváča a Josef Kořenář na tréninku národního týmu v dějišti...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nejde o zcela nevídanou záležitost. Občas se stane, že gólman z NHL zkrátka chybí, jen se tak v posledních letech nedělo zrovna často. Tentokrát však ano. Brankoviště hokejové reprezentace stráží tři...

14. května 2026  16:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.