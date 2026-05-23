Uvolním místo mladým lvům. Děčínský pivot Šturanovič ukončil kariéru

„Bylo těžké přijmout, že jedna obrovská kapitola mého života končí, na hřišti jsem se cítil nejlíp. Ale moje tělo mi řeklo, že je čas ustoupit a uvolnit místo mladým lvům,“ vysvětloval své rozhodnutí hráč, jenž v Děčíně strávil poslední tři sezony.
Na sever přišel v roce 2023 z Hradce Králové, krátce poté, co Válečníci zažili historickou sezonu. Ovládli domácí pohár a v lize se dostali do finále. Další tři ročníky už tak úspěšné nebyly, přesto Šturanovič přispěl k ligovému bronzu v sezoně 2023/24 a ke dvěma pohárovým medailím – předloni bronzové, loni stříbrné.
„Nemám vyloženě žádný zápas nebo moment, na který budu vzpomínat, ale v paměti mi zůstane tým, fanoušci a město. Jak už jsem mnohokrát říkal, nikdy v kariéře jsem se necítil více vítaný. Všichni ke mně byli velmi milí, Děčín považuji za svůj druhý domov,“ vyznal se rodák ze Subotice v rozhovoru pro klubový web.
V české lize odehrál čtyři sezony s velmi solidními statistikami, průměroval 9,3 bodu a 5,2 doskoku na zápas.
„Odvedl tu strašné penzum práce, nejen na hřišti, ale i v šatně. Je to skvělý chlap. Škoda, že není mladší,“ lituje děčínský šéf Lukáš Houser.
Než se Šturanovič dostal do Česka, působil v Bosně, kde se Sarajevem okusil i FIBA Europe Cup. Hrál také v Srbsku a Rumunsku. Za tu dobu podle něj prošel basketbal výraznou proměnou.
„Dnes je rychlejší, atletičtější a více zaměřený na hru z perimetru, především na střelbu za tři body. Hráči jsou všestrannější a už neexistuje tak jasná hranice mezi pozicemi a rolemi jako dříve,“ srovnává zkušený pivot.
V Česku se usadit neplánuje, Děčín ale hodlá dál sledovat. A na play off by se rád vrátil alespoň jako divák.
„Uvidíme se v hledišti,“ vzkazuje fanouškům Armexu, které považuje za nejlepší v Česku. „Spojení mezi nimi a týmem je unikátní. Přeju klubu, aby se to nikdy nezměnilo. A samozřejmě i další úspěchy.“