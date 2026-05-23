Uvolním místo mladým lvům. Děčínský pivot Šturanovič ukončil kariéru

Ondřej Bičiště
  9:50
Nejlepší děčínská sezona ho těsně minula, ale i tak basketbalový pivot Maksim Šturanovič pomohl Válečníkům vybojovat jednu ligovou a dvě pohárové medaile. Další už 211 centimetrů vysoký Černohorec nepřidá. V 38 letech ukončil kariéru.
Ryker Cisarik (vlevo) z Brna brání v zápase s Děčínem, útočí Maksim Šturanovič.

„Bylo těžké přijmout, že jedna obrovská kapitola mého života končí, na hřišti jsem se cítil nejlíp. Ale moje tělo mi řeklo, že je čas ustoupit a uvolnit místo mladým lvům,“ vysvětloval své rozhodnutí hráč, jenž v Děčíně strávil poslední tři sezony.

Na sever přišel v roce 2023 z Hradce Králové, krátce poté, co Válečníci zažili historickou sezonu. Ovládli domácí pohár a v lize se dostali do finále. Další tři ročníky už tak úspěšné nebyly, přesto Šturanovič přispěl k ligovému bronzu v sezoně 2023/24 a ke dvěma pohárovým medailím – předloni bronzové, loni stříbrné.

„Nemám vyloženě žádný zápas nebo moment, na který budu vzpomínat, ale v paměti mi zůstane tým, fanoušci a město. Jak už jsem mnohokrát říkal, nikdy v kariéře jsem se necítil více vítaný. Všichni ke mně byli velmi milí, Děčín považuji za svůj druhý domov,“ vyznal se rodák ze Subotice v rozhovoru pro klubový web.

V české lize odehrál čtyři sezony s velmi solidními statistikami, průměroval 9,3 bodu a 5,2 doskoku na zápas.

„Odvedl tu strašné penzum práce, nejen na hřišti, ale i v šatně. Je to skvělý chlap. Škoda, že není mladší,“ lituje děčínský šéf Lukáš Houser.

Než se Šturanovič dostal do Česka, působil v Bosně, kde se Sarajevem okusil i FIBA Europe Cup. Hrál také v Srbsku a Rumunsku. Za tu dobu podle něj prošel basketbal výraznou proměnou.

„Dnes je rychlejší, atletičtější a více zaměřený na hru z perimetru, především na střelbu za tři body. Hráči jsou všestrannější a už neexistuje tak jasná hranice mezi pozicemi a rolemi jako dříve,“ srovnává zkušený pivot.

V Česku se usadit neplánuje, Děčín ale hodlá dál sledovat. A na play off by se rád vrátil alespoň jako divák.

„Uvidíme se v hledišti,“ vzkazuje fanouškům Armexu, které považuje za nejlepší v Česku. „Spojení mezi nimi a týmem je unikátní. Přeju klubu, aby se to nikdy nezměnilo. A samozřejmě i další úspěchy.“

