Vít Krejčí z Portlandu se podrobil operaci levého kotníku, který si zlomil před týdnem při zápase NBA proti basketbalistům Phoenixu. Zástupci klubu Trail Blazers na Instagramu informovali, že šestadvacetiletý český reprezentant zákrok absolvoval na ortopedické klinice v Los Angeles.
Krejčí utrpěl vážné zranění 4. listopadu dvě minuty před koncem třetí čtvrtiny. Snažil se zastavit nájezd Milese Bridgese, ale po kontaktu se soupeřem, který do něho v plné rychlosti vrazil, zřejmě špatně došlápl a skončil pod košem na zemi. Ze hřiště mu pomohli spoluhráči a poté po jedné noze odskákal do šatny.
Krejčí vstoupil před dvěma týdny do své šesté sezony v NBA, ale stihl odehrát pouhých sedm zápasů. Portland neodhadl, jak dlouhá rekonvalescence Krejčího čeká, pouze napsal, že operace byla úspěšná a po osmi týdnech českého křídelního hráče opět prohlédnou lékaři.
Portland Trail Blazers forward Vit Krejci sustained a fracture in his left ankle during the November 4 game against the Phoenix Suns.
Krejci underwent successful surgery today to repair the left ankle. The procedure was performed by Dr. Ken Jung at Kerlan-Jobe Orthopedics in Los Angeles.
Krejci will begin the recovery process immediately and will be re-evaluated in 8 weeks.
11. listopadu 2026 v 20:47, příspěvek archivován: 11. listopadu 2026 v 23:58