VIDEO: Smeč, vysklená deska, konec. Hráči uskakovali před letícími střepy

„Konstrukce koše je dobře udělaná, ale deska je už patnáct dvacet let stará. Otřesy se na ní za tu dobu podepsaly a teď nevydržela. Machovi jsme nic nevyčítali, nemůže za to, shoda okolností,“ prohlásil Rudolf Šotnar, sportovní manažer litoměřického Slavoje.

Machův koš mohl být vítězný, protože překlopil skóre na 70:69 pro hostující Plzeň. Když se pověsil na obroučku a deska se vysypala, hráči pod košem před padajícími střepy uskakovali jako srnky. Mach se nešťastně opřel o ribstole, ruce si dal na hlavu a sesunul se k zemi.

„Střepy mohly někoho poranit, ale to sklo je jako v autě, rozpadne se na malé kousíčky,“ prozradil Šotnar. „Snažíme se desku opravit. Jednu náhradní máme, zkusíme ji. Nová profesionální stojí desetitisíce, možná 30 – 40 tisíc korun, ale nevím, nekupovali jsme ji dvacet let.“

Sportovní manažer rozbití desky nepovažuje za takový unikát, jak by se mohlo zdát. „V naší litoměřické hale se to stalo potřetí nebo počtvrté. Asi se to děje i v jiných halách,“ uvažoval.

Co bude se zápasem, o tom v příštím týdnu rozhodne sportovní ředitel soutěže Martin Jakeš. „Možností je opakovat celé utkání anebo na základě dohody klubů výsledek ponechat. Zatím bych nepředjímal, budu s oběma stranami mluvit,“ uvedl Jakeš. Dohrát zbývajících 38 sekund v úvahu nepřipadá. „Vím, že teď se dohrávalo 14 minut hokejového zápasu Pardubic s Litvínovem, ale podle našich řádů to varianta není.“